Sărbători cu eroi îndrăgiţi, la TVR 1

În săptămâna Crăciunului, TVR1 a pregătit un program special cu desene animate şi filme specifice celor mici. În perioada 22–28 decembrie, copiii şi adolescenţii pot urmări aventurile lui Colţ Alb sau ale Linei, care vrea să-şi petreacă Sărbătorile cu familia, dar avionul ei aterizează în cu totul altă parte din cauza unei furtuni, năzbâtiile lui Nică din „Amintiri din copilărie”, „Misterul lui Herodot” şi multe alte poveşti amuzante.

LUNI, 22 DECEMBRIE

ora 10.10 – „Misterul lui Herodot” (România, 1976)

TVR 1 deschide săptămâna Crăciunului cu un film românesc de aventuri realizat în 1976, în regia Getei Doina Târnavschi. Protagoniștii sunt doi elevi care, într-un sat de munte, descoperă o fibulă romană și pornesc pe urmele unui mister istoric legat de localitatea Lisidava, menționată de Herodot. În distribuție se regăsesc Cristian Orascu, Tudor Petruț, Silviu Stănculescu și Ernest Maftei. O furtună puternică îi obligă pe copii să se adăpostească într-o grotă, unde descoperirile lor capătă o dimensiune neașteptată, transformând curiozitatea într-o adevărată aventură.

MARȚI, 23 DECEMBRIE

ora 9.00 – Desene animate: „Eu nu vreau pe Marte”

Dimineața începe cu o animație românească plină de imaginație, semnată de Ion Octavian Frecea și Mihai Răzuș. Țuțu, un băiat curajos, trebuie să salveze o particulă energetică inventată de Profesor și furată de misteriosul Domnul D, care îl ia ostatic și pornește spre planeta Marte. Cu ajutorul îngerului său păzitor, Țuțu reușește să se întoarcă pe Pământ, unde replantează copacul energetic și readuce armonia într-o grădină mai verde ca niciodată.

ora 9.40 – Desene animate: „Aripi de hârtie”

Într-o bibliotecă părăsită, mai mulţi copii ai străzii ard cărți pentru a se încălzi. Țuțu, un băiat de șapte ani, ajunge rătăcit prin zăpadă drept în mijlocul micilor cerşetori. Alături de un profesor decăzut și de Uncheșul – creator de povești nemuritoare – aceştia pornesc într-o călătorie fantastică prin lumea basmelor, pe drumul cărţilor ferecate de Negrul de fum. După o luptă cruntă, porţile castelului se redeschid, iar cărţile îşi iau din nou zborul către cei ce abia le aşteaptă. La final, copiilor le cresc aripi de hârtie cu care să poată zbura prin lumea mirifică a basmelor nemuritoare, ca simbol al libertății și al imaginației fără limite.

ora 10.10 – „Amintiri din copilărie”

Unul dintre cele mai îndrăgite filme românești pentru copii, realizat în 1965 de Elisabeta Bostan, aduce pe ecran lumea plină de umor și nostalgie a lui Ion Creangă. În bojdeuca lui din cartierul Ţicău al Iaşilor, Ion Creangă îşi aminteşte cu nostalgie de copilăria sa petrecută în satul natal Humuleşti, de poznele şi aventurile sale, atribuite în carte personajului Nică al lui Ştefan a Petrii.

Ștefan Ciobotărașu, Ion Bocancea, Corina Constantinescu și Emanoil Petruț dau viață personajelor din Humulești, iar Nică își retrăiește poznele și aventurile care au fermecat generații întregi de copii.

ora 22.00 – „Întoarcerea lui Colț Alb” (IL RITORNO DI ZANNA BIANCA – Italia, Franţa, Germania, 1974)

Seara este dedicată aventurii clasice inspirate din romanul lui Jack London. La sfârşitul secolului XIX, în timpul goanei după aur din Alaska, negustorul de blănuri John Tarwater şi nepotul lui, micul Bill, îl găsesc pe câinele-lup Colţ Alb lângă stăpânul său care fusese ucis de tâlhari. Ei se stabilesc într-un sat de mineri, unde face legea Beauty Smith, un tiran fără scrupule. John şi Bill se aliază cu scriitorul Jason Scott şi cu maica Evangelina - călugăriţa care se ocupă de micul spital local - pentru a-l împiedica pe Smith să distrugă comunitatea. Colţ Alb, devotat şi inteligent, va contribui din plin la victoria forţelor binelui.

MIERCURI, 24 DECEMBRIE

ora 9.00 – Desene animate: „Colinda”

Ajunul Crăciunului începe cu un film de animație 3D românesc rar întâlnit din perspectiva faptului că subiectul este dedicat tradițiilor şi legendelor românești. Realizat în 2015 de Ion Octavian Frecea, care are o experiență de peste 35 de ani în cinematografie şi desen animat, filmul urmăreşte povestea unui copil al zilelor noastre, care pleacă pentru prima dată din lumea comodă și conectată la Internet și New Media a orașului, şi ajunge la țară, la bunicul său meșter olar. Aici, el descoperă o altă lume, a măștilor si poveștilor din satul bunicului. Vocile unor actori îndrăgiți – Tamara Buciuceanu Botez, Valentin Uritescu și Horațiu Mălăele – dau farmec acestei povești despre redescoperirea rădăcinilor.

ora 9.40 – Desene animate: „Promisiunea”

O poveste emoționantă despre natură, sacrificiu și înțelegere. Un vânător de balene naufragiat pe o insulă, un pescar cu fiul său, culegători de perle și o balenă cu puiul ei, îşi împart natura terestră şi acvatică într-o poveste dramatică. Supravieţuirea micului pui de balenă depinde de sacrificiul mamei balenă şi de buna înţelegere a oamenilor.

ora 10.15 – „Călătorie de Crăciun” (Cross Country Christmas – SUA, 2020)

O comedie romantică regizată de Catherine Cyran, cu Rachael Leigh Cook şi Greyston Holt în rolurile principale, filmul ne aduce parfumul sărbătorilor de Crăciun din America. Lina, interpretată de Rachael Leigh Cook, își vede planurile de Crăciun date peste cap atunci când avionul ei aterizează într-un alt oraș din cauza unei furtuni. Alături de Max, un fost coleg de școală, pornește într-o cursă plină de situații neprevăzute pentru a ajunge la timp acasă.

ora 21.00 – „Kina și Yuk – O caldă aventură polară” (Kina & Yuk – renards de la banquise – Franţa, Italia, Canada, 2023)

Filmul de aventuri realizat în 2023 de Guillaume Maidatchevsky îmbină imagini reale din viața animalelor sălbatice cu o poveste emoționantă despre două vulpi polare separate de topirea gheții. Kina și Yuk, două vulpi polare gata să-și întemeieze o familie, trăiesc liniștite printre gheţurile din Nordul îndepărtat. Temperatura este anormal de blândă și hrana din ce în ce mai rară, forțându-l pe Yuk să se aventureze tot mai departe de Kina. Brusc, o crăpătură teribilă în gheață, provocată de topirea ei, perturbă natura maiestuoasă și separă vulpile, fiecare rămânând izolată la câte un capăt al banchizei. Ele sunt astfel obligate să înfrunte pericole nebănuite și să exploreze noi teritorii, în speranța de a se reuni la timp pentru nașterea puilor lor.

Filmul, cu lectura Irinei-Margareta Nistor, atrage atenția asupra impactului schimbărilor climatice.

VINERI, 26 DECEMBRIE

ora 9.15 – „Crăciun în Montana” (Christmas in Montana – SUA, 2019)

O dramă romantică regizată de T.W. Peacocke, în care Kellie Martin și Colin Ferguson spun povestea Sarei, care din postura de consultant financiar în Los Angeles ajunge în Montana pentru a salva o fermă de la faliment. Deşi concepţiile şi obiceiurile ei diferă complet de ale lui Travis, proprietarul fermei, Sara începe să se simtă atrasă şi de el, şi de ritmul mai domol al vieţii la ţară.

ora 15.00 – „A fost odată…” (Come away – Regatul Unit, 2020)

Regizat de Brenda Chapman, filmul fantasy, difuzat în premieră de TVR 1, îi are în distribuție pe Angelina Jolie și David Oyelowo și imaginează copilăria fraților care vor deveni Alice și Peter Pan. După o tragedie de familie, cei doi aleg refugii diferite în lumea imaginației, dând naștere unor personaje nemuritoare.

Înainte ca Alice să ajungă în Țara Minunilor și Peter să devină Peter Pan, ei erau frate și soră într-o sătuc englezesc liniştit. Viața lor fericită este spulberată când fratele lor cel mai mare moare într-un accident tragic. În timp ce părinții lor se afundă în durere şi probleme financiare, Peter și Alice pornesc către Londra pentru a încerca să-și salveze familia. Când vine momentul alegerii dintre viața de acasă și fascinanta lume a imaginației, Alice caută refugiu într-o vizuină de iepure, iar Peter evadează definitiv din realitate în tărâmul magic al Țării de Nicăieri, devenind căpetenia Băieților Pierduți.

SÂMBĂTĂ, 27 DECEMBRIE

ora 10.00 – „Magia filmelor de Crăciun” (Christmas Movie Magic – Canada, 2021)

Filmul canadian regizat de Robert Vaughn, urmărește o ziaristă care ajunge într-un orășel unde descoperă magia unui film clasic de Crăciun și farmecul unui mic cinema.

Ca să scrie un articol despre un film clasic de Crăciun, ziarista Alli Blakeman îl întâlneşte pe Brad, proprietarul unui mic cinema din orăşelul unde s-a realizat filmul. În timp ce ei descoperă împreună originea misterioasă a melodiei din film, magia și romantismul de pe ecran par să se reverse în viața reală.

ora 18.00 – „Copiii de la templul Shaolin” (Kids from Shaolin – Hong Kong, China, 1984)

Un film de aventuri regizat de Chang Hsin-yen, avându-l în distribuţie pe Jet Li. Două familii rivale, una formată doar din băieți, experţi în kung fu Shaolin, iar cealaltă doar din fete, care practică artele marțiale Wudang, își unesc forțele pentru a învinge o bandă de răufăcători.

