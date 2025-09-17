„Respectul, dialogul și deschiderea față de celălalt nu sunt doar concepte, ci valori care pot fi trăite concret!”

Pe parcursul a trei zile, aproximativ 900 de participanți vor transforma orașul Ploieşti într-o scenă a diversității culturale. Publicul se va bucura de muzică, dansuri, gastronomie și momente autentice oferite de comunitățile etnice. TVR este partener media oficial al celei de-a XII-a ediții a Festivalului „Alfabetul Conviețuirii”, care se desfășoară între 19 și 21 septembrie 2025.

Ploieștiul devine capitala multiculturalității între 19 și 21 septembrie 2025. Cea de-a XII-a ediție a Festivalului „Alfabetul Conviețuirii” aduce împreună sute de artiști din comunitățile etnice din țară și din străinătate, într-un program de spectacole, parade și expoziții.

Evenimentul se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și este organizat de Uniunea Elenă din România, în parteneriat cu autorități locale și naționale. Anul acesta, festivalul marchează și două momente aniversare importante: 145 de ani de relații diplomatice româno-elene și 35 de ani de existență juridică a Uniunii Elene.

Ceremonia de deschidere are loc vineri, 19 septembrie, la ora 16.00, în Sala Coloanelor a Palatului Culturii, cu expoziții tematice, lansări de proiecte și semnarea Pactului de Amiciție între oraşele Ploiești și Larnaca. Prima zi se va încheia cu parada costumelor tradiționale și spectacole în aer liber pe Bulevardul Independenței.

„Am avut privilegiul să fiu alături de Festivalul Alfabetul Conviețuirii încă de la prima ediție, în calitate de producător TV. Timp de 12 ani, am urmărit și reflectat în materialele noastre extraordinara diversitate culturală, spirituală și artistică pe care acest festival o aduce în prim-plan. Fiecare ediție a fost o lecție de conviețuire, o dovadă vie că respectul, dialogul și deschiderea față de celălalt nu sunt doar concepte, ci valori care pot fi trăite concret, an de an, pe aceeași scenă”, a declarat Roxana Gheorghe, producătorul emisiunii „Kalimera” de la TVR 2, o producție bilunară a redacției Alte Minorități dedicată comunității elene din România. „Ca jurnalist și producător, dar și ca om, pot spune că Alfabetul Conviețuirii este mai mult decât un festival: este un manifest pentru toleranță, unitate și respect reciproc. Mă bucur că am putut contribui la promovarea acestui mesaj, an de an, prin intermediul presei şi felicit Uniunea Elenă din România pentru această iniţiativă”, a adăugat Roxana Gheorghe.

Roxana Gheorghe, producătorul emisiunii „Kalimera” de la TVR 2

Şi în 2025, pe parcursul celor trei zile, aproximativ 900 de participanți vor transforma orașul într-o scenă a diversității culturale. Publicul se va bucura de muzică, dansuri, gastronomie și momente autentice oferite de comunitățile etnice.

TVR, prin redacția Alte Minorități, este partener media oficial al evenimentului, alături de Radio România și Agerpres, și va aduce pe micile ecrane cele mai frumoase momente ale ediției din acest an.

foto: FB Festivalul Alfabetul Convieturii; TVR