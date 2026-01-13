Povestea unuia dintre cei mai mari matematicieni ai secolului XX, în filmul „Omul care a cunoscut infinitul”, la TVR 1

Filmul biografic despre matematicianul indian Srinivasa Ramanujan şi bazat pe cartea cu același nume din 1991, scrisă de Robert Kanigel, se vede la TVR 1 miercuri, 14 ianuarie, de la ora 21.00. În rolurile principale: Dev Patel, Jeremy Irons.

Indianul Srinivasa Ramanujan a fost considerat unul dintre cei mai mari matematicieni ai secolului al XX-lea. Cu o minte strălucită, Ramanujan a obținut rezultate deosebite în domeniul analizei matematice, teoriei numerelor, seriilor infinite și fracțiilor continue. Filmul „Omul care a cunoscut infinitul” (THE MAN WHO KNEW INFINITY – Regatul Unit, SUA, 2015), în regia lui Matt Brown, ne spune povestea matematicianului indian Srinivasa Ramanujan. Urmărim drama biografică „Omul care cunoștea infinitul”, bazată pe cartea cu același titlu, publicată în 1991, de Robert Kanigel, miercuri, de la ora 21.00, la TVR 1.

Actorii Dev Patel, Jeremy Irons, Devika Bhise, Stephen Fry, Toby Jones ne aduc pe micile ecrane această poveste fascinantă despre pasiune, matematică şi trecerea oricăror bariere.

Srinivasa Ramanujan (Dev Patel), un tânăr matematician care a crescut în sărăcie în India, este admis la Universitatea Cambridge în timpul Primului Război Mondial, în ciuda prejudecăţilor rasiale cu care se confruntă. Sub îndrumarea profesorului său, G. H. Hardy (Jeremy Irons), el devine un pionier al teoriilor matematice și unul dintre cei mai mari matematicieni ai secolului XX.

În anii 1910, Srinivasa Ramanujan este un om cu o inteligență nemărginită, pe care nici măcar sărăcia lucie a casei sale din Madras, India, nu o poate zdrobi. Inteligența sa matematică de-a dreptul stelară și încrederea sa nemărginită atrag atenția renumitului profesor britanic de matematică G.H. Hardy, care îl invită să-și dezvolte în continuare calculele la Trinity College din Cambridge. Forțat să-și lase în urmă tânăra soție, Janaki, Ramanujan se trezește într-o țară în care atât teoriile sale matematice, în mare parte intuitive, cât și valorile culturale se ciocnesc puternic atât de cerințele academice stricte ale școlii și mentorului său, cât și de realitățile pline de prejudecăți ale unei Mari Britanii care se îndrepta spre Primul Război Mondial. Confruntat cu această situație, cu o familie hotărâtă să-l țină departe de soția sa și de propria sănătate în declin, Ramanujan i se alătură lui Hardy într-o luptă comună care l-ar defini drept unul dintre cei mai mari savanți moderni ai Indiei, care a depăşit mai mult de o barieră în lumile sale.

Filmul a avut premiera mondială la Festivalul Internațional de Film de la Toronto din 2015 și a fost selectat în deschiderea Festivalului de Film de la Zurich din 2015. De asemenea, a participat la numeroase alte festivaluri, inclusiv Festivalul Internațional de Film de la Singapore și Festivalul Internațional de Film din Dubai.

