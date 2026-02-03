O distribuţie de aur în serialul românesc „Căsătorie imposibilă”, la TVR 2

PROMO TVR2

Din 5 februarie, vedem la TVR 2 cele 12 episoade ale teleplay-ului „Căsătorie imposibilă”. Horaţiu Mălăele, Maia Morgenstern, Mircea Rusu, Ileana Stana Ionescu, Rodica Mandache, Daniela Nane, Mircea Albulescu sunt doar câteva dintre numele de pe genericul serialului programat pentru fiecare seară de joi, de la ora 22.40.

Personaje aproape banale, oameni obişnuiţi, pe lângă care trecem zilnic pe stradă, descoperă, între hohotul de râs şi lacrima din colţul ochiului, că iubirea nu e un simplu vis, iar căsnicia doar pare … imposibilă. Este subiectul serialului „Căsătorie imposibilă” (România, 2004), în regia lui Silviu Jicman, care poate fi urmărit din 5 februarie, în fiecare joi, de la ora 22.40, la TVR 2.

Despre proiectul avut cu regretatul Alexandru Ştefănescu, care semnează scenariul teleplay-ului de 12 episoade „Căsătorie imposibilă” (România, 2004), regizorul Silviu Jicman mărturisea: „Colaborarea cu scenaristul Alex Ştefănescu este deosebită, fiecare nou episod aduce, pe lângă dialogul inteligent, situaţii noi, care sunt convins că vor încânta telespectatorii”.

În distribuție îi regăsim pe Maia Morgenstern, Mircea Rusu, Ileana Stana Ionescu, Horaţiu Mălăele, Rodica Mandache, Alexandru Bindea, Tudorel Filimon, Daniela Nane, Vladimir Găitan, Mircea Albulescu.

Imagine: Andrei Pojoni

Regia: Silviu Jicman

Decor: Ion Olaru

Costume: Nicoleta Petrovici

Ilustraţia muzicală Lidia Danciu

Montaj: Sebastian Chelu