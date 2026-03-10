- TVR.RO
Un american prea italian sau un italian prea american? Un newyorkez pierdut în Hollywood sau invers? Sâmbătă, 11 martie, la TVR 1, descoperim ...
Cu un nume sinonim cu succesul hollywoodian, dar și cu misterul, Tom Cruise este superstarul care se poate lăuda cu o carieră care se întinde pe ...
Seria documentară „Istoriile oraşului”, realizată de Raluca Bibiri la TVR Cultural, poate fi revăzută de luni până joi, de la ora 17.00, la TVR ...
Un oraș este un organism viu, modelat de ritualurile și interacțiunile noastre zilnice. Tot ce observăm și denumim, tot ce ne însușim și iubim în ...
FCSB rămâne fără antrenor. Elias Charalambous și-a anunțat demisia imediat după înfrângerea suferită pe teren propriu, scor 1-3, în fața ...
România se confruntă cu un regres alarmant în ceea ce privește supraviețuirea celor mai vulnerabili cetățeni ai săi, rata mortalității infantile ...
Teatrul Național de Televiziune continuă seria-eveniment dedicată marilor actrițe ale scenei românești: Gina Patrichi revine pe 11 martie în ...
Din 12 martie, TVR 1 continuă seria filmelor coreene cu o altă producţie inspirată de istorie: „Legendele palatului: Regele Geunchogo” (King of ...
Guvernul României face un pas concret spre digitalizarea administrației publice, lansând platforma online „Fără hârtie” – un instrument prin care ...
În sport, motivația este combustibilul care hrănește dorința de a continua atunci când corpul spune „gata, nu mai pot”.
Sâmbătă, 7 martie, de la ora 12:30, la TVR 1, Narcis POPESCU îi are ca invitați pe doamna Cornelia NĂSTASE, consultant fiscal, și domnul Eugen ...
Loredana Negrilă aduce în prim-plan eleganța și profesionalismul unei foste crainice a Televiziunii Române: CRISTIANA BOTA.
Un portret de excepție al unuia dintre numele de legendă din lumea cinematografiei mondiale! Brad Pitt, figură emblematică a industriei americane ...
Mari vedete ale scenei autohtone se alătură muzicianului şi Orchestrei Simfonice București, într-un eveniment ce omagiază muzica românească. ...
Pe fondul tensiunilor recente din Orientul Mijlociu, prețurile la pompă au crescut cu aproximativ 15 bani, iar Guvernul analizează în prezent ...