Începe Festivalul „Alfabetul Conviețuirii” – 3 zile de spectacol multicultural, la Ploiești

PROMO

Din 19 până pe 21 septembrie, municipiul Ploiești găzduiește cea de-a XII-a ediție a Festivalului „Alfabetul Conviețuirii”, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate multiculturalității din România. TVR este partener media oficial al festivalului.

Festivalul reunește peste 900 de artiști și reprezentanți ai minorităților naționale, aducând în faţa publicului muzică, dansuri, expoziții și gastronomie. Ceremonia de deschidere are loc vineri, 19 septembrie, la ora 16.00, în Sala Coloanelor a Palatului Culturii, cu vernisaje, lansări de proiecte și semnarea Pactului de Amiciție dintre Ploiești și Larnaca.



Evenimentul promovează dialogul intercultural și valorile conviețuirii – respect, iubire, comuniune – transformând timp de trei zile orașul într-un spațiu al întâlnirii culturilor.



TVR, prin redacția Alte Minorități, este partener media oficial și va fi prezent cu relatări și transmisiuni speciale. Și în acest an, jurnalista Teodora Drăgoi va fi în direct la Știrile TVR cu noutățile de ediție, dar și cu informații la cald din timpul festivalului. Prin acoperirea media, Televiziunea Română reconfirmă misiunea sa publică de a promova identitatea culturală și diversitatea etnică din România.

foto: FB Alfabetul Convieţurii