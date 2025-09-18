loader
Foto

Începe Festivalul „Alfabetul Conviețuirii” – 3 zile de spectacol multicultural, la Ploiești

publicat: Joi, 18 Septembrie 2025

PROMO

Din 19 până pe 21 septembrie, municipiul Ploiești găzduiește cea de-a XII-a ediție a Festivalului „Alfabetul Conviețuirii”, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate multiculturalității din România. TVR este partener media oficial al festivalului.

 

Festivalul reunește peste 900 de artiști și reprezentanți ai minorităților naționale, aducând în faţa publicului muzică, dansuri, expoziții și gastronomie. Ceremonia de deschidere are loc vineri, 19 septembrie, la ora 16.00, în Sala Coloanelor a Palatului Culturii, cu vernisaje, lansări de proiecte și semnarea Pactului de Amiciție dintre Ploiești și Larnaca.

Evenimentul promovează dialogul intercultural și valorile conviețuirii – respect, iubire, comuniune – transformând timp de trei zile orașul într-un spațiu al întâlnirii culturilor.

TVR, prin redacția Alte Minorități, este partener media oficial și va fi prezent cu relatări și transmisiuni speciale. Și în acest an, jurnalista Teodora Drăgoi va fi în direct la Știrile TVR cu noutățile de ediție, dar și cu informații la cald din timpul festivalului. Prin acoperirea media, Televiziunea Română reconfirmă misiunea sa publică de a promova identitatea culturală și diversitatea etnică din România.

foto: FB Alfabetul Convieţurii

Tag-uri: Alfabetul Conviețuirii, Alte Minoritati, festival, Ploiesti 2025, TVR, TVR 1

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Începe Festivalul „Alfabetul Conviețuirii” – 3 zile de spectacol multicultural, la Ploiești

Începe Festivalul „Alfabetul Conviețuirii” – 3 zile de spectacol multicultural, la Ploiești

publicat: Joi, 18 Septembrie 2025

Din 19 până pe 21 septembrie, municipiul Ploiești găzduiește cea de-a XII-a ediție a Festivalului „Alfabetul Conviețuirii”, unul dintre cele mai ...

Via Transilvanica – ziua 49: Ulpia Traiana Sarmizegetusa – Bucova

Via Transilvanica – ziua 49: Ulpia Traiana Sarmizegetusa – Bucova

publicat: Joi, 18 Septembrie 2025

În cea de-a 49-a zi pe Via Transilvanica, Alexandru Ungureanu își propune să străbată cei 14 kilometri dintre Ulpia Traiana Sarmizegetusa și ...

Succesul și eșecul școlar: o oglindă a unui sistem grăbit

Succesul și eșecul școlar: o oglindă a unui sistem grăbit

publicat: Joi, 18 Septembrie 2025

În România, reușita școlară este adesea măsurată în note și premii, însă specialiștii trag un semnal de alarmă: succesul adevărat nu înseamnă ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate