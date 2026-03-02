loader
Hugh Grant şi Andie MacDowell – o iubire imposibil de ignorat, în „Patru nunţi şi o înmormântare”

publicat: Luni, 02 Martie 2026

Îngrăgita comedie romantică poate fi urmărită la TVR 1 sâmbătă, 7 martie, de la ora 20.00.

 

„Patru nunți și o înmormântare” (FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL – Regatul Unit, 1994) este o comedie romantică spumoasă, despre opt prieteni, cinci preoți, unsprezece rochii de mireasă, șaisprezece socri, 2000 de pahare de șampanie și doi oameni care sunt făcuţi unul pentru altul, dar insistă să rămână despărțiți. Mai concret, acţiunea gravitează în jurul lui Charles (Hugh Grant), un tânăr britanic spiritual și fermecător, neîndemânatic şi veşnic întârziat, şi micului său cerc de prieteni apropiaţi, „abonaţi” să participe la nunţi, fără ca ei înşişi să găsească vreodată marea iubire.

La vârsta de 32 de ani, Charles arată din ce în ce mai mult ca un monogam... în serie. Viața lui este plină de iubite pe care le adoră, dar, pur și simplu, nu se poate angaja față de una singură. Este atât de deconectat de la propria inimă și atât de prins în capcană, încât nu-și poate exprima cu adevărat sentimentele. Şi, cu cât merge alături de prietenii lui la mai multe nunți, cu atât mai puțin îşi doresc să facă ei înşişi marele pas. Aceasta, până într-o sâmbătă anume, într-o biserică anume, unde Charles, cavaler de onoare, o vede pe Carrie (Andie MacDowell), cea mai neobișnuită, frumoasă, inteligentă și evazivă americancă pe care a întâlnit-o vreodată!

Charles încearcă să-şi mute gândul de la ea și se străduiește din greu să nu se îndrăgostească de ea, întâlnind-o din nou, întâmplător, la o înmormântare și alte trei nunți – una dintre ele fiind... a ei. Abia când se trezește stând într-o catedrală, în ziua propriei cununii, își dă seama cu cine vrea să-și petreacă restul vieții. Şi nu, nu este femeia care stă lângă el, într-o imensă rochie albă!

Se va mulţumi Charles cu un compromis sentimental sau va aranja soarta lucrurile aşa cum trebuie? Aflăm sâmbătă, 7 martie, de la ora 20.00, când TVR 1 difuzează în premieră emoţionantul film „Patru nunți și o înmormântare”.

Plin de biserici frumoase și domnișoare de onoare înlăcrimate, recepții elegante și discursuri îngrozitoare, filmul este regizat cu măiestrie de către britanicul Mike Newell. Printre distincţiile adunate de „Patru nunți și o înmormântare” se numără Premiul Globul de Aur pentru cel mai bun actor (Hugh Grant), patru premii BAFTA 1995 – pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor, cel mai bun rol principal masculin (Hugh Grant), cel mai bun rol secundar feminin (Kristin Scott Thomas), Premiul Cesar 1995, pentru cel mai bun film străin, precum şi două nominalizări la premiile Oscar 1995, pentru cel mai bun film şi cel mai bun scenariu.

Cu: Hugh Grant, Andie MacDowell, Kristin Scott Thomas, Rowan Atkinson, John Hannah, James Fleet

Regia: Mike Newell

