loader
Foto

Giulia Nahmany şi Daniel Nuţă prezintă finala Selecţiei Naţionale

publicat: Luni, 23 Februarie 2026

PROMO  EUROVISION   TVR1 

Actorii Giulia Nahmany şi Daniel Nuţă vor fi gazdele ultimului act al Selecţiei Naţionale 2026. Pe 4 martie, cele două vedete vor prezenta marea finală Eurovision România: dacă pentru Giulia, Televiziunea Română nu mai are secrete, după ce a prezentat emisiunea „Transformarea”, la TVR 1, pentru Daniel, prezența în studiourile Televiziunii Publice este o experiență nouă”.

 

  • Marea finală va fi pe 4 martie, în direct la TVR

Actriță, om de televiziune, pasionată de muzică, Giulia este nerăbdătoare să urce pe scena Selecției Naționale: „Pentru mine, Eurovision este un spectacol care uneşte prin muzică. Simt că am fost aleasă să prezint acest show pentru că voi aduce un plus de rafinament, emoţie autentică, sclipire și un aer internaţional, dar şi acea energie care creează conexiune și magnetism. Este un moment în care devenim parte din ceva mai mare decât noi, iar acum este timpul să construim împreună un show de neuitat. Mă simt profund onorată.”

Eurovision este unul dintre reperele esenţiale pentru muzica românească — o scenă pentru talente noi şi pentru artişti care au ceva important de spus în industria muzicală locală și europeană. Tocmai de aceea am acceptat să fac parte din acest show şi să contribui, chiar şi cu o mică parte, la un moment important pentru un artist român și pentru România, ulterior, în finala de la Viena”, mărturiseşte Daniel Nuţă, unul dintre cei mai vizibili actori români ai actualei generații, pregătit să intre în atmosfera Eurovision.

Miercuri, 4 martie, finaliștii Lelecției Naționale 2026 vor concura în ultimul act al competiției:

Alejandro Zandes & Emil Rengle - Bailando Solo

Alexandra Căpitănescu - Choke Me

Antonio Pican - Humans”,

Edward Maya x LavBbe x Costi - Everybody Needs Somebody

Emy Alupei - Tili Bom

HVNDS - HVNDS - DOR

Monica Odagiu - Fereastră Pentru Un Orb

Olivia Addams - Croco

Robert Lukian - Fire to the lies

Vanu - Therapy Enemy

Wrs - All The Way

Yguana - Happy Birthday

Marea Finală va avea loc în studiourile TVR, pe 4 martie, când juriul va alege reprezentantul României la ESC 2026. Pentru ultimul act al Selecției Naționale, Televiziunea Română va realiza un show tv, transmis în direct, on air şi online, în exclusivitate la TVR.

În finala Selecției Naționale, publicul ar putea fi din nou implicat în alegerea reprezentantului țării noastre la concursul internațional: numărul de vizualizări acumulat de fiecare piesă finalistă în playlistul publicat pe 15 februarie pe canalul oficial de YouTube al TVR - youtube.com/@TVRcanaluloficial va constitui un element de departajare în caz de balotaj.

Regulamentul concursului, precum şi mai multe detalii, pot fi accesate pe site-ul oficial, la adresa eurovisionromania.ro.

Pentru orice clarificări sau informații suplimentare, ne puteți trimite mesaje la adresa eurovision.romania@tvr.ro.

Despre gazdele finalei Selecţiei Naţionale:

Giulia Nahmany este o actriță de talie internațională, remarcată pentru forța sa scenică, magnetismul natural și feminitatea sofisticată care îi definesc prezența.

Și-a început cariera de la o vârstă fragedă în televiziune, iar ulterior a prezentat propria emisiune la TVR, experiență care i-a consolidat naturalețea în direct și conexiunea autentică cu publicul. A studiat la Londra și și-a aprofundat pregătirea în actorie, urmând diverse cursuri în școli din Marea Britanie și din Statele Unite, construindu-și astfel un parcurs artistic internațional. De-a lungul carierei, a colaborat cu regizori precum Michael Damian, Horațiu Mălăele și Adrian Sitaru, fiind implicată în producții distribuite la nivel global.

Debutul său ca producător și protagonist în lungmetrajul Love by Design, unde a jucat alături de celebra Jane Seymour („Dr. Quinn”), i-a adus un premiu la Newport Beach Film Festival din California. Recent, a finalizat un nou proiect semnat de un regizor internațional premiat, alături de actori de notorietate globală.

Prin eleganță, magnetism și o prezență captivantă, Giulia Nahmany transformă fiecare apariție într-un moment memorabil.

Daniel Nuță este unul dintre actorii români ai generației tinere care s-a remarcat prin proiectele internaționale pe care le-a realizat, dar și local, prin proiectele cinematografice și de televiziune.

Daniel este absolvent al Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică din București la arta actorului, dar și masterand al Masterului de Producție de Film la aceeași universitate.

Debutul său în televiziune a fost în 2016, cu un rol în serialul american Tyrant (produs de FX), apoi Daniel a construit o carieră diversă și consistentă atât în plan național, cât şi internațional.

Interpretarea lui Vlad Ţepeş în sezonul 2 al docudramei Rise of Empires: Ottoman – o producție Netflix vizionată la nivel global, i-a consolidat notorietatea în afara României. Ulterior, a avut un rol important în producția House of David, sezonul 2, realizată de Amazon Prime.

Pe lângă cariera de actor, Daniel și-a extins implicarea în domeniu și ca producător de film unde urmează să realizeze mai multe proiecte de film și serial.

România va intra pe 14 mai în concursul internațional, în semifinala cu numărul doi

Luni, 12 ianuarie, la Viena, oraşul care va găzdui concursul Eurovision Song Contest din acest an, a avut loc tragerea la sorţi pentru împărţirea ţărilor participante în cele două semifinale ale competiţiei. Sorții au decis ca România să intre în prima parte a semifinalei cu numărul 2 a concursului, pe 14 mai 2026.

Sub sloganul „United by Music”, Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, cu semifinalele pe 12 şi 14 mai şi finala pe 16 mai. La ediția cu numărul 64 a competiției muzicale, alături de România s-au mai înscris 34 de țări: Albania, Armenia, Australia, Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Georgia, Germania, Grecia, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia, San Marino, Serbia, Suedia, Elveția, Ucraina și Marea Britanie.

Precedenta ediţie a competiţiei muzicale a fost câştigată de reprezentantul Austriei, JJ, cu piesa „Wasted Love”.

Despre Eurovision:

Eurovision este o competiţie muzicală internaţională, organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociaţie a televiziunilor publice din Europa. Prima ediţie a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveţia. Cu o tradiție de șapte decenii, show-ul a devenit unul dintre cele mai longevive şi mai urmărite programe de televiziune din lume. Printre artiştii care au urcat, de-a lungul anilor, pe scena Eurovision se numără: ABBA, Julio Iglesias, Celine Dion, Johnny Logan.

Televiziunea Română, membră a EBU, este organizatoarea Selecţiei Naţionale şi participă la competiţia europeană din anul 1993.

Cele mai bune performanţe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminiţa Anghel & Sistem - Kiev, 2005; Paula Seling şi Ovi - Oslo, 2010) şi o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu - Atena, 2006).

***

Pentru alte informaţii, vă rugăm să ne scrieţi la: comunicare.corporate@tvr.ro

 

Echipa Eurovision Romania

Tag-uri: Eurovision, Eurovision 2026, TVR, TVR1

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Giulia Nahmany şi Daniel Nuţă prezintă finala Selecţiei Naţionale

  EUROVISION-2026     TVR1 

Giulia Nahmany şi Daniel Nuţă prezintă finala Selecţiei Naţionale

Actorii Giulia Nahmany şi Daniel Nuţă vor fi gazdele ultimului act al Selecţiei Naţionale 2026. Pe 4 martie, cele două vedete vor prezenta marea ...

PREMIERĂ. Eros Ramazzotti și Alicia Keys, împreună la Festivalul Sanremo 2026

  PROMO     TVR1 

PREMIERĂ. Eros Ramazzotti și Alicia Keys, împreună la Festivalul Sanremo 2026

Pentru prima dată în carieră, Eros Ramazzotti și Alicia Keys vor urca împreună pe scenă într-un duet live, în premieră mondială, în cadrul ...

„Herson: rezistenţă şi tortură”, un documentar răscolitor la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

„Herson: rezistenţă şi tortură”, un documentar răscolitor la TVR INFO

Se împlinesc 4 ani de la începerea agresiunii ruse asupra Ucrainei. TVR INFO difuzează marţi, 24 februarie, ora 23.00, un documentar producţie ...

„Bucea: ultima destinaţie” – o poveste cutremurătoare despre război, prietenie și sacrificiu

  FILM     TVR1 

„Bucea: ultima destinaţie” – o poveste cutremurătoare despre război, prietenie și sacrificiu

Un documentar cutremurător despre uciderea civililor ucraineni în orașul Bucea, unde trei tineri voluntari au fost omorâţi de trupele rusești ...

Plățile digitale și în numerar - echilibrul dintre combaterea fraudei și libertatea financiară a cetățenilor

  TVRINFO     TVRINFO 

Plățile digitale și în numerar - echilibrul dintre combaterea fraudei și libertatea financiară a cetățenilor

Tranziția către o economie digitală implică o transformare ce aduce în prim-plan și o tensiune etică și practică între două valori fundamentale: ...

Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, cele mai răspândite geografic din istorie

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026, cele mai răspândite geografic din istorie

Ediția a XXV-a a Jocurilor Olimpice de Iarnă, desfășurată la Milano și Cortina d'Ampezzo, s-a încheiat sub semnul succesului și al spectacolului.

TVR transmite în direct ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026

  TVRSPORT     TVR1   TVRSPORT 

TVR transmite în direct ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026

Arena di Verona: între emoția sportului și farmecul operei italiene. Magia Jocurilor Olimpice de iarnă ajunge într-un cadru istoric spectaculos. ...

Alain Delon, profesorul nonconformist prins într-o iubire interzisă care arde până la capăt

  FILM     TVRCULTURAL 

Alain Delon, profesorul nonconformist prins într-o iubire interzisă care arde până la capăt

Profesor carismatic, poet ratat, jucător înrăit şi o iubire care sfidează orice limită. O poveste intensă, cu parfum de iarnă italiană, în care ...

Patru ani de război: echipa Ştirilor TVR, la Kiev şi pe frontul din Donbas

  PROMO     TVR1 

Patru ani de război: echipa Ştirilor TVR, la Kiev şi pe frontul din Donbas

La patru ani de la declanșarea războiului la scară largă din Ucraina de către Federația Rusă, Știrile TVR vor acoperi pe larg evenimentele din ...

Documentarul „IVAN, omul cu rădăcini în ape”, la TVR 1

  FILM     TVR.RO 

Documentarul „IVAN, omul cu rădăcini în ape”, la TVR 1

Un destin de excepţie, un film care  urmărește transformarea adolescentului din Mila 23 - un sat de pescari din Delta Dunării - într-un campion ...

JO 2026 Milano Cortina: Patinatoarea Julia Sauter, locul 17 în competiție, un record personal

  TVRSPORT     TVRSPORT 

JO 2026 Milano Cortina: Patinatoarea Julia Sauter, locul 17 în competiție, un record personal

Patinatoarea Julia Sauter a scris joi seară o pagină de istorie pentru sportul românesc la Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina. Debutantă ...

Un actor, scenarist şi realizator rebel: „John Huston: aventurile unui spirit liber”, un documentar în premieră la TVR Cultural

  PROMO     TVRCULTURAL 

Un actor, scenarist şi realizator rebel: „John Huston: aventurile unui spirit liber”, un documentar în premieră la TVR Cultural

A înotat contra curentului convenţiilor hollywoodiene. „Șoimul maltez”, „Regina africană”, „Noaptea iguanei”, „Moby Dick”, „Inadaptații”, „Sub ...

TVR 1 aduce Festivalul de la Sanremo 2026 în casele românilor

  PROMO     TVR1 

TVR 1 aduce Festivalul de la Sanremo 2026 în casele românilor

Cinci seri de muzică, eleganță și emoție, transmise în direct și  în exclusivitate între 24 și 28 februarie, de la ora 21:00. În ultima seară va ...

TVR continuă seria dezbaterilor „Eurovision - Pro și Contra”

  EUROVISION-2026     TVR1 

TVR continuă seria dezbaterilor „Eurovision - Pro și Contra”

Televiziunea Română programează o nouă dezbatere „Eurovision - Pro și Contra”, luni, 23 februarie, în direct la TVR 1 și pe tvrplus.ro, de la ora ...

În inima naturii nipone: „Tohoku – Japonia sălbatică” la TVR INFO

  TVRINFO     TVRINFO 

În inima naturii nipone: „Tohoku – Japonia sălbatică” la TVR INFO

Un teritoriu al contrastelor, unde vulcanii veghează păduri adânci și țărmuri abrupte, iar tradițiile rezistă cu aceeași forță ca stâncile bătute ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate