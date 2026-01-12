„Ediţie specială” cu premierul Ilie Bolojan, în direct la TVR 1

Subiecte fierbinţi, care ne preocupă pe toţi, vor fi abordate în exclusivitate, la TVR 1, marţi, 13 ianuarie, în „Ediţia specială” moderată de jurnalista Ramona Avramescu. Dialogul cu premierul României va fi în direct, de la ora 21.00.

Ramona Avramescu O cunoaşte o lume întreagă drept jurnalista care a obţinut un răspuns clar de la Donald Trump, în privinţa angajamentului său pentru principiul apărării colective în NATO. Ne-am obişnuit cu aerul ei de jurnalist serios, echilibrat, concentrat şi mereu pregătit să ne livreze informaţiile esenţiale. Din 2001, Ramona Avramescu face parte din ...

„Am intrat cu toții în noul an cu avertismente de la politicieni și experți că 2026 nu va fi ușor. A fost deja șocul impozitelor mărite pe locuințe și mașini, așteptăm reforme și reduceri de cheltuieli în administrație, bugetul nu e adoptat, reforma pensiilor speciale nu e tranșată. Guvernul are pe masă un set de teme dificile și coaliția de la putere pare din ce în ce mai fragmentată și departe de consens. 2026 începe, deci, cu multe semne de întrebare și îngrijorări pentru români. Le aducem în fața premierului Ilie Bolojan și sper să primim răspunsuri și lămuriri directe și clare despre ce ne așteaptă în acest an”, ne pune în temă Ramona Avramescu în legătură cu temele „Ediţiei speciale” de marţi seară.

Premierul Ilie Bolojan este invitatul Ramonei Avramescu la o „Ediţie specială” pe 13 ianuarie, de la ora 21.00, la TVR 1. Perspectivele economice ale României pentru 2026 și principalele prognoze macroeconomice; construcția bugetului de stat, priorități de cheltuire a fondurilor publice și măsuri de echilibrare fiscal-bugetară; investițiile strategice, fondurile europene și reformele asumate prin PNRR; impactul contextului internațional și european asupra economiei și securității României; principalele direcții de acțiune ale Guvernului în plan social și administrativ se numără, de asemenea, printre subiectele care vor fi abordate în discuţia cu premierul Bolojan.

Șeful Guvernului va vorbi despre strategia Guvernului pentru restructurarea aparatului de stat: câte locuri de muncă sunt vizate şi care sunt măsurile de protecţie pentru angajații afectați de aceste schimbări.

Ce măsuri pregăteşte Guvernul Bolojan în 2026 pentru reducerea deficitului, fără a afecta nivelul de trai? Ce efecte va avea îngheţarea pensiilor şi salariilor? Sunt întrebările momentului la care vom primi un răspuns oficial marţi, 13 ianuarie, ora 21.00, când premierul Ilie Bolojan vine la „Ediţia specială”, moderată de jurnalista Ramona Avramescu, la TVR 1.

„Ediţia specială” va putea fi urmărită în direct şi pe TVR Internaţional şi TVR Moldova.

