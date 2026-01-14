Cum să îngrijim leandrul. Ultima ediţie a sezonului „În grădina Danei”, la TVR 1

Pasionaţii de grădinărit şi viaţa la ţară găsesc noi motive de bucurie urmărind „În grădina Danei”. Duminică, 18 ianuarie, de la 10.30, pe TVR 1, o ediție „În grădina Danei” despre grijă, echilibru și alegeri care ne fac bine, pe dinăuntru și pe dinafară.

Dana Constantinescu

În grădina Danei

Emisiunea brand a Televiziunii Române „În grădina Danei” ne propune subiecte interesante şi în ultima ediţie a sezonului. Programul difuzat de TVR 1 şi TVR Folclor (tot duminica, de la ora 09.00) e unic în peisajul media prin temele prezentate (floricultură, legumicultură şi pomicultură) şi prin adresarea către un public interesat de realizarea unor mici afaceri de familie ori de organizarea, planificarea şi obţinerea de grădini, terase frumoase şi funcţionale, în regim individual.

Pentru duminică, 18 ianuarie, Dana Constantinescu şi echipa sa ne-au pregătit informaţii şi sfaturi despre îngrijirea leandrului şi ne spun totul despre proprietăţile castravetelui.

Leandrul (Nerium oleander) este un arbust decorativ peren. Face parte din familia Apocynaceae, fiind apreciat pentru florile sale spectaculoase, de diferite culori. Nativ din regiunea mediteraneană, acesta prosperă în zonele cu climat cald.

În ţara noastră, leandrul este crescut ca planta decorativă în ghiveci, iar florile acestuia au o gamă variată de culori: roz, roşu, alb şi chiar galben. Leandrul înfloreşte în perioada de primăvară-vară, iar florile se păstrează pe planta o perioadă îndelungată. Interesant de ştiut este faptul că toate părţile plantei (inclusiv seva) sunt toxice pentru animale şi oameni.

Duminica aceasta, la „În grădina Danei”, invitata Adela Boieriu, biolog în cadrul Grădinii Botanice „Dimitrie Brândză” – Universitatea București, ne învață cum să îngrijim leandrul, o plantă care răsplătește atenția cu frumusețea sa.

Deşi este frecvent considerat a fi o legumă, castravete face parte familia Cucurbitaceae şi este un fruct. Bogat în substanţe nutritive benefice - anumiţi compuşi ai plantelor şi antioxidanţi, castravetele poate ajuta la tratarea şi chiar prevenirea unor afecţiuni.

Având un conţinut scăzut de calorii, dar şi o cantitate ridicată de apă şi fibre solubile, castraveţii sunt ideali pentru susţinerea hidratării şi sprijinirea pierderii în greutate. La „În grădina Danei”, mai multe despre castraveţi şi proprietățile simple, dar valoroase, ale acestora vom afla de la femierul Aurelian Cristescu.

Şi tot la „În gădina Danei”, Nicky Enache, antreprenor și ambasador Elite Business Woman, ne vorbeşte despre cât de important este să mâncăm sănătos și conștient. Şi nu doar atât! Alături de un chef bucătar, invitata ne oferă o rețetă ușoară, pe bază de ton și legume - un adevărat moment de respiro pentru trup, un detox natural, perfect după sărbătorile de iarnă.

Aşadar, duminică de la 10.30, pe TVR 1, o ediție „În grădina Danei” despre grijă, echilibru și alegeri care ne fac bine, pe dinăuntru și pe dinafară. După 18 ianuarie, iubitorii „În grădina Danei” vor putea revedea, în următoarea perioadă, ediţiile actualului sezon al emisiunii.

Producător: Gabriela Voinea

Realizator: Dana Constantinescu

foto: TVR, „În grădina Danei”