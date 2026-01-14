loader
Foto

Galerie foto

Cum să îngrijim leandrul. Ultima ediţie a sezonului „În grădina Danei”, la TVR 1

publicat: Miercuri, 14 Ianuarie 2026

PROMO  TVR1 

Pasionaţii de grădinărit şi viaţa la ţară găsesc noi motive de bucurie urmărind „În grădina Danei”. Duminică, 18 ianuarie, de la 10.30, pe TVR 1, o ediție „În grădina Danei” despre grijă, echilibru și alegeri care ne fac bine, pe dinăuntru și pe dinafară.

 

Dana Constantinescu
S-a născut pe 3 decembrie 1962 în Bucureşti şi lucrează în TVR de peste 30 de ani. Este absolventă a Facultăţii de Chimie din cadrul Politehnicii Bucureşti, a cursurilor postuniversitare ale Facultăţii de Jurnalism şi a unui master în Jurnalism. În TVR, şi-a început cariera cu montajul pe bandă, a continuat cu developarea filmelor pentru TV, ...
În grădina Danei
Emisiune de tip magazin, cu tematici diverse din domeniul agricol. Poate fi urmărită duminică, de la ora 10.30, pe TVR 1, iar la TVR FOLCLOR tot duminică, de la ora 9.00.

Emisiunea brand a Televiziunii Române „În grădina Danei” ne propune subiecte interesante şi în ultima ediţie a sezonului. Programul difuzat de TVR 1 şi TVR Folclor (tot duminica, de la ora 09.00) e unic în peisajul media prin temele prezentate (floricultură, legumicultură şi pomicultură) şi prin adresarea către un public interesat de realizarea unor mici afaceri de familie ori de organizarea, planificarea şi obţinerea de grădini, terase frumoase şi funcţionale, în regim individual.

(w500) Leandru, I

Pentru duminică, 18 ianuarie, Dana Constantinescu şi echipa sa ne-au pregătit informaţii şi sfaturi despre îngrijirea leandrului şi ne spun totul despre proprietăţile castravetelui.

Leandrul (Nerium oleander) este un arbust decorativ peren. Face parte din familia Apocynaceae, fiind apreciat pentru florile sale spectaculoase, de diferite culori. Nativ din regiunea mediteraneană, acesta prosperă în zonele cu climat cald.

În ţara noastră, leandrul este crescut ca planta decorativă în ghiveci, iar florile acestuia au o gamă variată de culori: roz, roşu, alb şi chiar galben. Leandrul înfloreşte în perioada de primăvară-vară, iar florile se păstrează pe planta o perioadă îndelungată. Interesant de ştiut este faptul că toate părţile plantei (inclusiv seva) sunt toxice pentru animale şi oameni.

(w882) Adela Boie

Duminica aceasta, la „În grădina Danei”, invitata Adela Boieriu, biolog în cadrul Grădinii Botanice „Dimitrie Brândză” – Universitatea București, ne învață cum să îngrijim leandrul, o plantă care răsplătește atenția cu frumusețea sa.

Deşi este frecvent considerat a fi o legumă, castravete face parte familia Cucurbitaceae şi este un fruct. Bogat în substanţe nutritive benefice - anumiţi compuşi ai plantelor şi antioxidanţi, castravetele poate ajuta la tratarea şi chiar prevenirea unor afecţiuni.

(w500) Castravete

Având un conţinut scăzut de calorii, dar şi o cantitate ridicată de apă şi fibre solubile, castraveţii sunt ideali pentru susţinerea hidratării şi sprijinirea pierderii în greutate. La „În grădina Danei”, mai multe despre castraveţi şi proprietățile simple, dar valoroase, ale acestora vom afla de la femierul Aurelian Cristescu.

(w500) Gabi Voine

Şi tot la „În gădina Danei”, Nicky Enache, antreprenor și ambasador Elite Business Woman, ne vorbeşte despre cât de important este să mâncăm sănătos și conștient. Şi nu doar atât! Alături de un chef bucătar, invitata ne oferă o rețetă ușoară, pe bază de ton și legume - un adevărat moment de respiro pentru trup, un detox natural, perfect după sărbătorile de iarnă.

(w500) Nicky Enac

Aşadar, duminică de la 10.30, pe TVR 1, o ediție „În grădina Danei” despre grijă, echilibru și alegeri care ne fac bine, pe dinăuntru și pe dinafară. După 18 ianuarie, iubitorii „În grădina Danei” vor putea revedea, în următoarea perioadă, ediţiile actualului sezon al emisiunii.

Producător: Gabriela Voinea
Realizator: Dana Constantinescu

foto: TVR, „În grădina Danei”

Tag-uri: castravete, detox natural, emisiune brand TVR, În grădina Danei, leandru, mancare sanatoasa, TVR 1, TVR FOLCLOR

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Piața muncii în 2026: riscuri, schimbări și adaptare - „Alchimia banilor”, de la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Piața muncii în 2026: riscuri, schimbări și adaptare - „Alchimia banilor”, de la TVR 1

Provocările economice ale noului an redesenează piața muncii și obligă angajații, dar și companiile să ia decizii dificile într-un climat ...

Cum să îngrijim leandrul. Ultima ediţie a sezonului „În grădina Danei”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Cum să îngrijim leandrul. Ultima ediţie a sezonului „În grădina Danei”, la TVR 1

Pasionaţii de grădinărit şi viaţa la ţară găsesc noi motive de bucurie urmărind „În grădina Danei”. Duminică, 18 ianuarie, de la 10.30, pe TVR ...

”From Sound to Shape” – dialoguri ale expresiei artistice contemporane

  LIFESTYLE     TVR.RO 

”From Sound to Shape” – dialoguri ale expresiei artistice contemporane

Asociația Culturală Fain Art organizează vernisajul expoziției ”From Sound to Shape”, semnată de artiștii Andrea Beatrix Kiss, George Ciorogar ...

Rețelele de socializare dăunează grav sănătății mintale a adolescenților

  TVRINFO     TVRINFO 

Rețelele de socializare dăunează grav sănătății mintale a adolescenților

Un raport recent publicat în Franța, fundamentat pe cinci ani de cercetări și analiza a peste 1.000 de studii internaționale, confirmă legătura ...

Naționala de polo a României, victorie la limită cu Turcia

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Naționala de polo a României, victorie la limită cu Turcia

Poloiștii tricolori au obținut marţi, în al doilea meci din grupa D a Campionatului European de la Belgrad, o victorie cu mari emoții în fața ...

Povestea unuia dintre cei mai mari matematicieni ai secolului XX, în filmul „Omul care a cunoscut infinitul”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Povestea unuia dintre cei mai mari matematicieni ai secolului XX, în filmul „Omul care a cunoscut infinitul”, la TVR 1

Filmul biografic despre matematicianul indian Srinivasa Ramanujan şi bazat pe cartea cu același nume din 1991, scrisă de Robert Kanigel, se vede ...

Ziua Culturii Naționale, aniversare cu programe speciale la Televiziunea Română

  PROMO     TVR1   TVR2   TVRCULTURAL   TVRI 

Ziua Culturii Naționale, aniversare cu programe speciale la Televiziunea Română

Concerte-eveniment, spectacole impresionante de balet, filme inspirate din cărți memorabile, dezbateri și documentare în premieră dedicate ...

Legalizarea prostituției, un subiect sensibil pentru societatea românească

  TVRINFO     TVRINFO 

Legalizarea prostituției, un subiect sensibil pentru societatea românească

România se află în fața unui moment de cotitură socială și legislativă, odată cu depunerea în Parlament a unui proiect de lege care vizează ...

Dorul de comunism. Anatomia unei nostalgii colective în documentarul de la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

Dorul de comunism. Anatomia unei nostalgii colective în documentarul de la TVR Cultural

La doar trei decenii de la prăbușirea sistemului comunist, în aproape toate țările europene din fostul bloc comunist, nostalgia față de vechiul ...

Adevărul care costă libertatea: drama unei jurnaliste într-un thriller tulburător, la TVR 1

  FILM     TVR1 

Adevărul care costă libertatea: drama unei jurnaliste într-un thriller tulburător, la TVR 1

Ce preţ are adevărul într-o lume dominată de secrete, interese politice şi presiuni judiciare? „Adevărul şi numai adevărul” - un thriller intens ...

„Ediţie specială” cu premierul Ilie Bolojan, în direct la TVR 1

  PROMO     TVR1 

„Ediţie specială” cu premierul Ilie Bolojan, în direct la TVR 1

Subiecte fierbinţi, care ne preocupă pe toţi, vor fi abordate în exclusivitate, la TVR 1, marţi, 13 ianuarie, în „Ediţia specială” moderată de ...

„Eminescu şi Cernăuţii”, documentar în premieră la TVR 1 de Ziua Culturii Naţionale

  FILM     TVR1   TVRI 

„Eminescu şi Cernăuţii”, documentar în premieră la TVR 1 de Ziua Culturii Naţionale

Naraţiune, reconstituiri, interviuri şi imagini inedite se regăsesc în producţia semnată de Mihai şi Irina Grosu, ce reflectă viaţa şi pregătirea ...

Filmul „Tigru” se vede la TVR 2

  FILM     TVR2 

Filmul „Tigru” se vede la TVR 2

Lungmetrajul de debut al tânărului regizor Andrei Tănase, inspirat din fapte reale, îi are în distribuţie pe Cătălina Moga, Paul Ipate şi Alex ...

Naționala de polo a României a debutat cu victorie în Grupa D a Europeanului de la Belgrad

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Naționala de polo a României a debutat cu victorie în Grupa D a Europeanului de la Belgrad

Naționala de polo a României a început aventura europeană cu o victorie entuziasmantă, reușind să se impună clar în Grupa D a Europeanului de la ...

Legea stagiului militar voluntar, promulgată

  TVRINFO     TVRINFO 

Legea stagiului militar voluntar, promulgată

România face un pas strategic către o nouă formulă de consolidare a rezervei armatei, odată cu promulgarea legii privind stagiul militar voluntar ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate