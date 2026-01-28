loader
Andrei Tudor: „Cred foarte mult şi mizez pe pregnanţa refrenului”

publicat: Miercuri, 28 Ianuarie 2026

Fost participant la Eurovision Song Contest şi colaborator al unor voci de legendă din industria muzicală internaţională, Andrei Tudor face parte, anul acesta, din juriul Selecţiei Naţionale Eurovision. Într-un interviu pentru TVR, muzicianul vorbeşte despre piesa ce i-a adus premiul Best Composer Award la competiţia din 2008, dar mai ales despre ce va conta pentru el în notarea concurenţilor.

 

TVR a dat startul înscrierilor la Eurovision România 2026 pe 14 ianuarie. După încheierea perioadei de înscrieri, cei șapte jurați ai Selecției Naționale vor avea misiunea de a alege piesele semifinaliste. În acest an, compozitorul, orchestratorul, pianistul și dirijorul Andrei Tudor se numără printre juraţii Selecției Naționale. Graţie experienţei sale, acumulată atât în calitate de compozitor participant la Eurovision, cât şi de colaborator al unor artişti de renume în muzica românească şi internaţională, prezența sa în juriu este o garanție a calității pentru fanii concursului.

Andrei Tudor semnează piesa „Pe-o margine de lume”, pe care Nico şi Vlad Miriţă au interpretat-o la ediţia din 2008 a Eurovision Song Contest, pe scena de la Belgrad. Calificată în finala competiţiei, unde s-a clasat a 12-a, melodia i-a adus „Oscarul” compozitorilor la Eurovision – premiul Best Composer Award – fiind votată de compozitorii participanţi drept cea mai bună piesă din concurs.

De-a lungul carierei sale, Andrei Tudor a colaborat cu nume importante din industria muzicală, precum Angela Gheorghiu, Andrea Bocelli, Ed Sheeran, Edvin Marton, Goran Bregović, Boney M Experience, Zucchero, Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Giorgia, Aura Urziceanu, Monica Anghel, Nico, Luminiţa Anghel, Andra, Gabriel Cotabiţă, Vlad Miriţă, Marcel Pavel, Cezar Ouatu, Cristi Minculescu, Irina Baianț, Adrian Enache, Paula Seling, Aurelian Temișan, Carmen Trandafir, Pinky, Berti Barbera, Cristina Haios, George Miron & Acapella, Smiley, Irina Sârbu, Orchestra Simfonică București, Bucharest Pops Orchestra, Romanian National Orchestra, Big Band Radio România, Filarmonica „George Enescu”, Orchestra Simfonică București, Symphonic Pop Orchestra, Camerata Regală, Budapest Primarius Orchestra, Prague Philharmonia, Royal Philharmonic Orchestra, Saarbrucken Radio Symphony Orchestra. Distins cu peste 30 de premii de creaţie sau interpretare, Andrei Tudor este membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România şi în comisia de specialitate a CREDIDAM.

Există o reţetă pentru a câştiga Eurovisionul? „Consider că Eurovisionul e o loterie. Nu cred că există neapărat o rețetă de succes. Ceea ce merge anul acesta s-ar putea să nu meargă anul viitor”, crede el. Cu toate acestea, piesa cu care va pleca România spre Viena anul acesta ar trebui să aibă câteva „repere universale de formă muzicală, de melodicitate specifică, de armonie, niște criterii care au făcut muzica să reziste ca artă atâția și atâția ani”, mai spune compozitorul.

(w500) Andrei Tud

În ceea ce-l priveşte, juratul Andrei Tudor are câteva idei clare în notarea candidaţilor: „Cred foarte mult şi mizez pe pregnanţa refrenului. Nu cred că o să taxez imperfecțiunile vocale sau imperfecțiunile de mix și de master în momentul fazei naționale, că ele pot fi îmbunătățite până la faza finală. Eu o să merg pe talent și pe potențial. Şi cred cu tărie că există anumite momente pe scenă, dincolo de micile imperfecțiuni, care fac diferența și care creează așa o stare și o comunicare între cel care cântă pe scenă și ce are el de oferit publicului. Se întâmplă ceva care ține de... care nu poate fi exprimat tot timpul în cuvinte. Există acel moment de climax care de multe ori câștigă. Indiferent dacă poate pe strofă poate o notă n-a fost la locul ei... Nu, nu suntem roboți!”.

În concluzie, participanţii Selecţiei Naţionale de anul acesta ar trebui să mizeze pe un refren memorabil, de impact, consideră juratul. „Nimic nu e mai puternic decât un refren bun. Și dacă adaugi și un pic de emoție, cred că lumea ar trebui să te primească cu brațele deschise”, este convingerea lui.

Ce sfaturi mai are Andrei Tudor pentru compozitorii şi interpreţii care ţintesc Eurovisionul, dar şi ce vom vedea la Ateneul Român, la evenimentul pe care compozitorul îl pregăteşte pentru luna aprilie, aflăm în interviul acordat Televiziunii Române, ce poate fi urmărit integral pe TVR+.

Timp de trei zile, artiștii selectați vor interpreta piesele în fața juriului și a invitaților prezenți în gradene. Audițiile vor fi transmise în direct pe platforma TVR+, de luni, 9 februarie, până miercuri, 11 februarie.

Primele zece piese, în funcție de punctajele obținute la Atelier, vor merge mai departe și vor concura în Finala Selecției Naționale, programată pe 4 martie, momentul în care juriul va alege reprezentantul României la Eurovision 2026.

 

