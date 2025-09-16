„Alfabetul Conviețuirii”, un festival unic în peisajul cultural al României

PROMO

Parada costumelor tradiționale, spectacolele de muzică și dans, standurile gastronomice și expozițiile de artă populară vor transforma Bulevardul Independenței din Ploieşti într-o adevărată scenă a diversității culturale. TVR este partener media oficial al celei de-a XII-a ediții a Festivalului „Alfabetul Conviețuirii”, care se desfășoară la Ploiești între 19 și 21 septembrie 2025.

Încă o mare sărbătoare a României multietnice se vede la Televiziunea Română. Devenit un reper al multiculturalismului românesc, Festivalul „Alfabetul Conviețuirii” promovează respectul reciproc, prietenia între comunități și dorința de a trăi împreună în armonie.

Prin Redacția Alte Minorități, TVR este partener media oficial al celei de-a XII-a ediții a Festivalului „Alfabetul Conviețuirii”, care se desfășoară la Ploiești între 19 și 21 septembrie 2025.

Festivalul se înscrie anul acesta în programul municipal „Republica de sub Castani” și aduce la Ploiești peste 900 de participanți: ansambluri din țară și din străinătate, artiști, meșteșugari și reprezentanți ai comunităților etnice. Parada costumelor tradiționale, spectacolele de muzică și dans, standurile gastronomice și expozițiile de artă populară vor transforma Bulevardul Independenței într-o adevărată scenă a diversității culturale.



„Ne bucurăm că și în acest an suntem parte din povestea Alfabetul Conviețuirii, un festival unic în peisajul cultural al României. Bineînțeles, toate aceste momente de sărbătoare se vor regăsi într-o ediție specială Conviețuiri, pe TVR 1, în această toamnă”, a declarat Boris Velimirovici, producătorul emisiunii Conviețuiri.



Evenimentul are loc sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și sub egida Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale, Ministerului Culturii, Ambasadei Republicii Elene și Ambasadei Republicii Cipru, fiind organizat de Uniunea Elenă din România, în parteneriat cu autoritățile locale și Departamentul pentru Relații Interetnice.

foto: FB Alfabetul Convieturii