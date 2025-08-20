Dincolo de Turism. Viața pastorală în Munții Apuseni | VIDEO

descrie cu sinceritate rigorile meseriei, de la nopțile nedormite și intemperiile vremii până la amenințările reprezentate de animalele sălbatice.

De secole, viața pastorală a modelat peisajul și obiceiurile din Carpați. Ciobanii, prin transhumanța lor sezonieră, au facilitat schimbul de idei și produse între diferite regiuni, contribuind la omogenizarea culturală. Ei au păstrat și transmis tradiții ancestrale, de la tehnici de prelucrare a lânii și a laptelui, până la cântece și balade populare.