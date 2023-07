Ediție de colecție „Dialoguri academice”: Prof. univ. Adrian Bejan, autor al teoriei constructale, în dialog cu Mircea Dumitru

TVR Cultural redifuzează, duminică, 23 iulie, de la ora 22.30, discuția dintre Mircea Dumitru și prof. univ. dr. Adrian Bejan, înregistrată în cadrul emisiunii „Dialoguri academice”.

Mircea Dumitru a discutat cu Adrian Bejan, la „Dialoguri academice”, despre copilăria petrecută la Galaţi, despre legătura profesorului Bejan cu baschetul, despre emigrarea şi perioada de adaptare în Statele Unite ale Americii şi despre activitatea sa academică şi teoria constructală.

​Adrian Bejan este membru de onoare al Academiei Române, profesor universitar cu importante contribuţii în termodinamică şi autor al teoriei constructale privind proiectarea şi evoluţia în natură​.

După studii la Institutul de Tehnologie din Massachussets, Adrian Bejan și-a început cariera de cercetător la Universitatea Berkeley, California şi a continuat-o la Universitatea din Boulder​, Colorado, Statele Unite ale Americii.

În anul 1984 a fost numit profesor la Universitatea Duke, unde ocupă poziția de „Distinguished Professor“.

Este autorul a numeroase articole de specialitate și cărți, între care: „Entropy Generation through Heat and Fluid Flow”, „Convection Heat Transfer”, „Advanced Engineering Thermodynamics”, „Entropy Generation Minimization”, „Shape and Structure from Engineering to Nature”, „Design with Constructal Theory”, „Design in Nature: How the Constructal Law Governs Evolution in Biology, Technology and Social Organization” și „The Physics of Life: The Evolution of Everything”.

Profesorul Adrian Bejan este laureat al Medaliei „Benjamin Franklin”, al Premiului „Humboldt” şi al Premiului Academiei de Științe din Turcia. Președintele Franței i-a acordat, ​ în anul 2020, titlul de Cavaler al Ordinului „Palmes Académiques”.

Primul sezon al emisiunii „Dialoguri academice” a fost difuzat la TVR Cultural din 2 aprilie. Emisiunea conține 11 interviuri ale lui Mircea Dumitru cu colegii săi academicieni.

Emisiunea „Dialoguri academice” este disponibilă și pe TVR+, aici.

Program difuzare:

TVR Cultural - duminică, ora 22.30 și vineri, ora 13.30 (reluare)

TVR Internațional - miercuri, ora 16:00 (ora României)

Echipa:

Adina Toderașcu - jurnalistă

Daniel Paraschiv - producător