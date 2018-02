Ceremonia de închidere a JO de la Pyeongchang 2018, în direct la TVR

Televiziunea Română transmite duminică, 25 februarie, de la ora 12.55, ceremonia de închidere a impresionantului eveniment din Coreea de Sud. Comentatori: Monica Bucur şi Sorin Hobana.

Iubitorii sporturilor de iarnă din ţară şi de peste Prut vor fi, duminică, 25 februarie, de la ora 12.55, martorii ceremoniei de închidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă PyeongChang 2018. Telespectatorii TVR 1, TVR HD şi TVR MOLDOVA vor urmări atât în direct, începând cu ora 12.55, cât şi înregistrat de la ora 0.50, la TVR 1 şi TVR HD, respectiv la TVR MOLDOVA de la ora 0.10, spectacolul închiderii celei de-a 23 ediţii a JO de Iarnă şi mesajul pe care coreenii îl vor împărtăşi lumii întregi.

Ceremoniile Olimpice reprezintă, în mod tradiţional, un spectacol care uneşte întreaga lume sub drapelul celor cinci cercuri ale Jocurilor şi prin care ţara organizatoare face dovada culturii şi tradiţiilor sale – prin dans şi muzică. În Londra am urmărit trupa Spice Girls, la Soci am ascultat minunata odă a compozitorului Rahmaninov, iar la Rio ne-am delectat – cum altfel – pe ritmuri de samba şi carnaval. Acum, coreenii vor aduce lumii stilul muzical care pentru ei a devenit un adevărat fenomen social: K-pop. Denumirea este abrevierea de la Korean pop sau muzică pop coreeană – şi reprezintă un gen caracterizat de mai multe stiluri muzicale: pop, muzică electronică, hip hop, rock, R&B, jazz. Popularitatea enormă a acestui gen mai ales în rândul tinerilor este confirmată şi de faptul că K-pop nu mai este doar muzică – a devenit un fenomen social cunoscut deja în întreaga lume.

„Ca şi la deschidere, organizatorii păstrează misterul asupra scenariului ceremoniei. Probabil va fi o continuare a călătoriei celor cinci copii cunoscuţi în urmă cu 17 zile - Haenarae (care reprezintă focul), Ara (reprezintă apa), Puri (reprezintă lemnul), Bichae (reprezintă metalul) şi Nuri (reprezintă pământul), o poveste care îmbină modernul şi tradiţionalul, o îmbinare între armonie (o caracteristică a culturii coreene) şi tehnologia la cel mai înalt nivel. Nu vor lipsi: parada sportivilor, stingerea flăcării olimpice, prezentarea viitoarei gaze a Jocurilor - Beijing 2022, primul oraş din istoria Olimpică organizator al întrecerilor de Vara şi de Iarna - precum şi două festivităţi de premiere. Dacă la Jocurile Olimpice de Vară proba masculină de maraton este premiată pe stadionul olimpic în ziua ceremoniei de închidere, la întrecrea de la Pyeongchang se vor decerna medalii în ”maratonul“ schiorilor fondişti: fetele din proba de 30 km şi băieţii de la 50 km”, a spus Monica Bucur.

Pentru telespectatorii TVR 2, ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de Iarnă 2018 nu va pune punct transmisiunilor sportive de la PyeongChang. Duminică, de la ora 14.30 este programată înregistrarea Galei de Patinaj artistic (transmisă în direct la ora 02:30), iar de la ora 20.10 sunt programate înregistrări ale competiţiei de Hochei Masculin, finala din 25 februarie. Şi la TVR HD vom putea urmări duminică, de la ora 18.00, înregistrări ale Galei de Patinaj, competiţia din 25 februarie.

Timp de 17 zile, posturile Televiziunii Române, TVR 1, TVR 2, TVR 3, TVR HD, TVR MOLDOVA şi TVR+ au difuzat sute de ore de evenimente sportive, în direct şi înregistrat, din cadrul celei de-a 23-a ediţii a Jocurilor Olimpice. România a fost prezentă la PyeongChang cu un lot de 28 de sportivi. Cel mai bun rezultat al delegaţiei României îi aparţine sportivei Raluca Strămăturaru, aceasta obţinând locul 7, în proba de sanie, cea mai bună clasare a României din ultimii 24 de ani.

„Jocurile Olimpice au demonstrat încă o dată puterea sportului şi valorile acestuia. Au fost rezultate scontate, dar şi surprize. În ceea ce-i priveşte pe sportivii români, performanţa Ralucăi Strămăturaru, locul 7 în proba individuală de sanie, este dătătoare de speranţe. Dacă se doresc rezultate constant bune, trebuie să crească investiţiile în infrastructură, echipamente şi, mai ales, în pregătire. Un exemplu că se poate este performanţa ştafetei Ungariei la short track: medalie de aur în proba de 5000 m masculin. Trebuie să se ţină cont că la Budapesta există un patinoar doar pentru acest sport şi alte şase pentru hochei şi patinaj artistic”, a mai spus Monica Bucur.