Superliga: FCSB a învins pe FCU Craiova, la Tg Jiu, scor 3-1, și este lider în clasament

Echipa bucureșteană FCSB a învins duminică seara, în deplasare, scor 3-1, formația FCU Craiova, într-un meci din prima etapă a Superligii. FCSB este noul lider al clasamentului primei ligi.

Prima repriză a meciului de la Tg Jiu a avut ritm și a arătat o echipă a FCSB cu poftă de joc. Bucureștenii au deschis scorul în minutul 8, prin David Miculescu, care a înscris din cornerul executat de Florinel Coman. În minutul 16 Florinel Coman a fost faultat în careu de portarul Robert Popa, Coman a transformat lovitura de pedeapsă în minutul 17. Robert Popa a avut o intervenție extraordinară la șutul de la distanță al lui Djokovic (min. 43) și prima repriză s-a încheiat cu FCSB în avantaj, 2-0.

În minutul 56 Târnovanu a avut și el o intervenție de excepție la lovitura de cap exepdiată de Aurelian Chițu, iar în minutul 60 Andrei Cordea i-a pasat lui Edjouma în careu și acesta a majorat avantajul oaspeților la 3-0.

În minutul 75 Sidibe a redus din diferență dintr-un penalti acordat pentru un fault comis de Djokovic, în careu, asupra lui Chițu.

FCU CRAIOVA: R. Popa - Compagnucci, Paramatti, Danny Henriques, Mascarenhas - Dr. Albu (Vl. Pop 81), V. Achim – Baeten (Sidibe 65), Bahassa (Jibril Ibrahimi 83), Van Durmen (S. Asamoah 46) – A. Chițu. ANTRENOR: Florin Drăgan

FCSB: Târnovanu - Pantea, Dawa, Haruț, Radunovic – Djokovic (Lixandru 90+4), Șut, Olaru (Edjouma 45) – Miculescu (V. Gheorghe 70), Al. Băluță (Ovidiu Popescu 70), Fl. Coman (Cordea 46). ANTRENOR: Elias Charalambous

Cartonașe galbene: Dr. Albu 75 / Edjouma 56, Radunovic 75

Arbitri: Radu Petrescu - Mircea Grigoriu, Radu Ghinguleac – Bogdan Dumitrache

Arbitri VAR: Cătălin Popa - Ionuț Coza

Observator: Aron Huzu

Florinel Coman, atacantul echipei FCSB, crede că formația sa mai are lucruri de îmbunătățit în joc și speră să joace derby-ul cu Dinamo în Ghencea.

„Le-am făcut pe toate, am și ratat o ocazie imensă, dar per total a fost un joc bun, pe o căldură infernală. Chiar am simțit-o. Important este că am început bine, am marcat trei goluri, cred că trei ani nu am mai început cu o victorie.

Nu le-am dat nicio șansă, ne-am simțit puternici. Această victorie ne va da o încredere foarte mare, mai ales că jucăm un derby etapa viitoare.

Am ieșit pentru că la acel penalti am căzut prost și am simțit o durere la spate, am vorbit cu Elias și s-a decis că e mai bine să ies.

Băluță e nou la noi, dar a prins cantonamentul și este foarte important pentru un jucător nou. Trebuie să mai creștem în joc, este primul meci și au fost greșeli, dar vrem să ne îmbunătățim jocul. Nu ne afectează unde jucăm derby-ul, suntem cu gândul la acel meci, nu la locul unde jucăm. Dar da, visez să mă întorc în Ghencea și sper să fie din următorul meci”, a declarat Florinel Coman după meciul câștigat duminică la Tg. Jiu, cu FCU Craiova, scor 3-1.

Sursă foto: Imago