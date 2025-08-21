MUZICOLOGUL ADRIAN IORGULESCU, INVITATUL ACADEMICIANULUI MIRCEA DUMITRU LA "DIALOGURI ACADEMICE"

Duminică, 24 august 2025, ora 13:00, TVR Cultural şi Academia Română vă invită să intraţi în "DIALOGURI ACADEMICE"​cu muzicologul şi compozitorul ADRIAN IORGULESCU şi cu MIRCEA DUMITRU, vicepreşedintele Academiei Române.

ADRIAN IORGULESCU a absolvit cursurile Conservatorului "Ciprian Porumbescu" din Bucureşti, iar apoi s-a perfecţionat în compoziţie şi muzicologie la Academia "Santa Cecilia" din Roma, Italia.

Este profesor universitar şi conducător de doctorat la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti şi preşedintele Asociaţiei pentru Drepturile de Autor - UCMR-ADA.

Între anii 1992-2005 şi 2010-2022, ADRIAN IORGULESCU a deţinut funcţia de Preşedinte al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, iar în perioada 2005-2008 a fost ministru al Culturii şi Cultelor.

Creaţia sa cuprinde opusuri din toate genurile muzicale: opera "Revuluţia", două cantate, şase simfonii, şase concerte instrumentale, muzică de film, muzică de cameră, între care se numară şase cvartete de coarde, piese simfonice, corale şi lieduri.

ADRIAN IORGULESCU a semnat texte didactice, eseuri, studii în volume şi articole în publicaţii de specialitate.

În anul 2016, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Chişinău îi conferă titlul de Doctor Honoris Causa.

Pentru contribuţia sa artistică, ADRIAN IORGULESCU a primit de mai multe ori Premiul Uniunii Compozitorilor, a obţinut Premiul Academiei Române şi premiul de compoziţie "World Music Celebration" din Louisville, Statele Unite ale Americii.

​Din anul 2022, ADRIAN IORGULESCU este membru corespondent al Academiei Române.

