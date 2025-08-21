loader
Foto

Galerie foto

MUZICOLOGUL ADRIAN IORGULESCU, INVITATUL ACADEMICIANULUI MIRCEA DUMITRU LA "DIALOGURI ACADEMICE"

publicat: Joi, 21 August 2025

RECOMANDARI

Duminică, 24 august 2025, ora 13:00, TVR Cultural şi Academia Română vă invită să intraţi în "DIALOGURI ACADEMICE"​cu muzicologul şi compozitorul ADRIAN IORGULESCU şi cu MIRCEA DUMITRU, vicepreşedintele Academiei Române.

 

ADRIAN IORGULESCU a absolvit cursurile Conservatorului "Ciprian Porumbescu" din Bucureşti, iar apoi s-a perfecţionat în compoziţie şi muzicologie la Academia "Santa Cecilia" din Roma, Italia.

(w882) TVR

Este profesor universitar şi conducător de doctorat la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti şi preşedintele Asociaţiei pentru Drepturile de Autor - UCMR-ADA.

Între anii 1992-2005 şi 2010-2022, ADRIAN IORGULESCU a deţinut funcţia de Preşedinte al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, iar în perioada 2005-2008 a fost ministru al Culturii şi Cultelor.

(w882) TVR

Creaţia sa cuprinde opusuri din toate genurile muzicale: opera "Revuluţia", două cantate, şase simfonii, şase concerte instrumentale, muzică de film, muzică de cameră, între care se numară şase cvartete de coarde, piese simfonice, corale şi lieduri.

ADRIAN IORGULESCU a semnat texte didactice, eseuri, studii în volume şi articole în publicaţii de specialitate.

(w882) TVR

În anul 2016, Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice din Chişinău îi conferă titlul de Doctor Honoris Causa.

Pentru contribuţia sa artistică, ADRIAN IORGULESCU a primit de mai multe ori Premiul Uniunii Compozitorilor, a obţinut Premiul Academiei Române şi premiul de compoziţie "World Music Celebration" din Louisville, Statele Unite ale Americii.

​Din anul 2022, ADRIAN IORGULESCU este membru corespondent al Academiei Române.

(w882) TVR

PROGRAM DIFUZARE:

TVR CULTURAL

DUMINICĂ, ORA 13:00

LUNI, ORA 15:00

 

TVR INTERNAŢIONAL

LUNI, ORA 01:00 (ora României)

(w882) TVR

Tag-uri: Academia Romana, Adrian Iorgulescu, Dialoguri academice, Mircea Dumitru

recomandari Logo

 

#recomandari

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

MUZICOLOGUL ADRIAN IORGULESCU, INVITATUL ACADEMICIANULUI MIRCEA DUMITRU LA

MUZICOLOGUL ADRIAN IORGULESCU, INVITATUL ACADEMICIANULUI MIRCEA DUMITRU LA "DIALOGURI ACADEMICE"

publicat: Joi, 21 August 2025

Duminică, 24 august 2025, ora 13:00, TVR Cultural şi Academia Română vă invită să intraţi în "DIALOGURI ACADEMICE"​cu muzicologul şi ...

Festivalul Internaţional „George Enescu” 2025 – Televiziunea Română aduce mai aproape muzica lumii

Festivalul Internaţional „George Enescu” 2025 – Televiziunea Română aduce mai aproape muzica lumii

publicat: Joi, 21 August 2025

Cel mai mare eveniment cultural al României – Festivalul „George Enescu”, ediţia XXVII – debutează duminică, 24 august, în direct la ...

Sighișoara, cetatea a cărei inimă bate în ritmul diversității

Sighișoara, cetatea a cărei inimă bate în ritmul diversității

publicat: Joi, 21 August 2025

Între 27 - 31 august, în cetatea Sighişoarei prinde viață, într-un mod cu totul special, cel mai mare festival intercultural din România. ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate