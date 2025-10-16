MUZICĂ ŞI FILOSOFIE LA "DIALOGURI ACADEMICE"

RECOMANDARI TVRCULTURAL

A doua ediţie a celui de-al şaselea sezon al "Dialogurilor Academice" este prezentată de TVR Cultural şi Academia Română, duminică, 19 octombrie 2025, ora 13:00, când ne întâlnim cu specialista în muzicologie şi pianista VALENTINA SANDU-DEDIU şi cu vicepreşedintele Academiei Române​, MIRCEA DUMITRU.

VALENTINA SANDU-DEDIU este doctor în muzică în cadrul Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti şi profesoară universitară din anul 2003.

Din 2014 este Rector al Institutului de Studii Avansate New Europe College.

Laureată cu Premiul Academiei Române, Premii ale Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, ale Fundaţiei Ernst von Siemens, München, VALENTINA SANDU-DEDIU a fost distinsă în anul 2008 cu Premiul Academiei de Ştiinţe Berlin-Brandenburg, acordat de Peregrinus-Stiftung.

A publicat studii și articole în România, Polonia, Serbia, Ungaria, Germania, SUA, Marea Britanie, Franța și a realizat serii de emisiuni la Radio România Muzical.

De asemenea, VALENTINA SANDU-DEDIU semnează volume de muzicologie cu accent pus pe muzica românească postbelică, pe stilistică și retorică muzicală.

În 2010 a fondat revista de muzicologie a Universităţii Naţionale de Muzică din Bucureşti, Musicology Today.

În calitate de pianistă, a înregistrat CD-uri împreună cu Ray Jackendoff, cu Dan Dediu şi Ionuţ Ştefănescu, Aurelian-Octav Popa, Irina Mureșanu si Diana Moş.

Direcţiile de cercetare ale muzicienei VALENTINA SANDU-DEDIU sunt muzica clasică a secolului XX, retorică și stilistică muzicală, muzica românească postbelică, teorii ale interpretării muzicale, muzică și ideologie.

VALENTINA SANDU-DEDIU este Doctor Honoris Causa al Academiei de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca, al Universităţii de Arte "George Enescu", Iaşi şi al Universităţii din Craiova, iar din anul 2025 este membră corespondentă a Academiei Române.

PROGRAM DIFUZARE:

TVR CULTURAL

- DUMINICĂ, ORA 13:00

- LUNI, ORA 15:00

TVR INTERNAŢIONAL

- LUNI, ORA 01:00 (ora României)

PRODUCĂTOR:

ADINA TODERAŞCU.