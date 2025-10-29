FILOLOGUL ŞI LINGVISTUL NICOLAE SARAMANDU ÎN "DIALOGURI ACADEMICE" CU VICEPREŞEDINTELE ACADEMIEI ROMÂNE, MIRCEA DUMITRU

Duminică, 2 noiembrie 2025, ora 13:00, TVR Cultural şi Academia Română vă invită la "Dialoguri Academice" cu filologul NICOLAE SARAMANDU şi cu vicepreşedintele Academiei Române, filosoful si logicianul MIRCEA DUMITRU.

NICOLAE SARAMANDU a absolvit în 1964 Facultatea de Limba şi Literatura Română a Universităţii din Bucureşti, iar în acelaşi an a devenit cercetător ştiinţific la Centrul de Cercetări Fonetice şi Dialectale al Academiei Române.

În 1970, NICOLAE SARAMANDU obţine titlul de doctor în filologie cu o teză coordonată ştiinţific de academicianul Alexandru Rosetti.

NICOLAE SARAMANDU a fost bursier al Fundaţiei "Alexander von Humboldt", Universitatea din Tübingen; secretarul Comitetului Naţional ALE, patronat de UNESCO; lector de limba si literatura română şi profesor-invitat la Facultatea de Romanistică a Universităţii din Freiburg; profesor-invitat la Universităţile din Bamberg şi Marburg.

Din anul 1991, NICOLAE SARAMANDU este conducător de doctorat la Universitatea din Bucureşti, iar din 1999 este profesor universitar. Începând cu 2014 este profesor emerit al Universităţii din Bucureşti.

În perioada 1990-2002 a fost director adjunct al Institutului de Fonetică si Dialectologie "Alexandru Rosetti" al Academiei Române, iar din 2002 până în 2012 a fost director adjunct al Institutului de Lingvistică "Iorgu Iordan - Alexandru Rosetti" al Academiei Române.

De-a lungul anilor, profesorul NICOLAE SARAMANDU a efectuat numeroase cercetări de teren la aromânii din Grecia, Albania, Bulgaria şi Macedonia, contribuind astfel la realizarea "Atlasului lingvistic al dialectului aromân".

În 2003, a iniţiat elaborarea a două lucrări apărute sub coordonarea sa: "Dicţionar meglenoromân" şi "Dicţionarul toponimic al României. Muntenia".

NICOLAE SARAMANDU este Doctor Honoris Causa al Universităţii de Nord din Baia Mare şi al Universităţii Fan Noli din Corcea, Albania, iar din 2024 este membru titular al Academiei Române.

