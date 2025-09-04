"Ferma": Investiții inteligente și abordări strategice | VIDEO

Expresia populară „Cartoful este pâinea...multora!” capătă o rezonanță deosebită în contextul agriculturii sucevene, ilustrată de experiența inginerului Ciprian C. Cimbru. Urmărim o ediție "Ferma", duminică, 7 septembrie, de la ora 9:00, la TVR 2 și online pe TVR+.

După anul 2010, inginerul Ciprian C. Cimbru s-a dedicat revitalizării terenurilor din zona Mălini, județul Suceava, transformând pasiunea pentru natură și animale într-o fermă mixtă, zootehnică și vegetală.

Inițial, activitatea sa s-a concentrat pe creșterea vacilor de lapte și de carne, beneficiind de fonduri europene și construind infrastructura necesară. Cu toate acestea, rentabilitatea nu a fost cea așteptată, motiv pentru care s-a orientat către cultivarea cartofului. Această decizie strategică a valorificat potențialul zonei, recunoscută pentru condițiile favorabile culturii cartofului și pentru cererea consistentă de pe piață.

Cultivarea cartofului presupune provocări semnificative, de la selecția semințelor de înaltă calitate până la efortul susținut în plantare, îngrijire și recoltare. Pentru a asigura necesitățile acestei culturi, fermierul a investit în sisteme de irigare prin picurare, a utilizat îngrășăminte naturale și produse omologate pentru protecția plantelor. De asemenea, a achiziționat o combină modernă de recoltat, eficientizând procesul de sortare și depozitare.



Diversificarea producției, cu cartofi timpurii, de toamnă, pentru consum curent, industrializare și semințe, denotă o abordare strategică a pieței. Depozitarea adecvată și apartenența la o cooperativă locală consolidează poziția fermierului în sectorul cartofului din zonă.



Exemplul inginerului Ciprian C. Cimbru demonstrează importanța adaptabilității și a inovației în agricultură. Valorificarea potențialului local, combinată cu investiții inteligente și o abordare strategică, transformă cartoful într-o resursă esențială pentru economia rurală suceveană și pentru bunăstarea multora.

Gustul autentic al laptelui... de la munte

În inima Bucovinei, pe meleagurile pitorești ale zonei Dornelor, familia Crucianu a transformat o tradiție ancestrală într-o afacere modernă și prosperă.

Pornind de la creșterea animalelor pe pășunile bogate în floră montană, familia a reușit să construiască o fermă model, îmbinând metodele tradiționale cu tehnologiile moderne.

Laptele, obținut de la vaci din rasa Brună, mulse manual și hrănite cu ierburi medicinale, reprezintă fundamentul acestei afaceri de succes. Procesat cu rigurozitate în secția proprie din Neagra Șarului, laptele se transformă într-o varietate de produse lactate, de la brânzeturi și iaurturi, până la celebrul șvaițer, perla coroanei, unele dintre ele purtând cu mândrie certificatul de "produs montan".

Prin accesarea inteligentă a fondurilor europene, familia Crucianu a reușit să-și modernizeze ferma, achiziționând utilaje agricole, extinzând numărul de vaci de lapte și îmbunătățind secția de producție. Investițiile în energie verde, prin instalarea de panouri fotovoltaice, demonstrează angajamentul față de un viitor sustenabil.

Diversificarea activităților, prin achiziționarea de vite de carne din rasa Angus și construirea unei pensiuni agroturistice, completează imaginea unei afaceri integrate și adaptate la cerințele pieței.

Sub conducerea lui Adrian Crucianu și expertiza inginerului Adriana Crucianu, afacerea de familie nu doar că prosperă, dar promite un viitor sigur, bazat pe respectul pentru tradiție, inovație și un angajament ferm față de calitatea produselor montane autentice.

Emisiune de: Viorel Alexandru Popescu și Eugen Daniel Iancu Cosmeriuc

"Ferma", duminică, 7 septembrie, de la ora 9:00, la TVR 2 și online pe TVR+.

