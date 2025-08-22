"Șezătoarea" – un loc unde tradiția prinde viață | VIDEO

Grupul de Acțiune Locală (GAL) Colinele Iașilor joacă un rol esențial în comunitatea rurală, facilitând extinderea și amenajarea unui spațiu dedicat Asociației Prietenii Bârnovei. Urmărim o ediție "Ferma", duminică, 24 august, de la ora 9:00, la TVR 2 și online pe TVR+.

Dincolo de conservarea tradițiilor, proiectul a răspuns unei nevoi sociale stringente, oferind sprijin copiilor ai căror părinți sunt plecați în străinătate, reducând astfel riscul de abandon școlar și îmbunătățind rezultatele la învățătură.

Prin activități atractive și o strânsă colaborare cu școala, copiii sunt motivați să își continue educația și să se implice în comunitate.

Proiectul a oferit copiilor oportunitatea de a explora și dezvolta abilități artistice diverse, prin cursuri de teatru, pian, canto, chitară, iconografie și design vestimentar.

Evenimentul a pus în valoare obiceiurile și tradițiile locale, prezentând totodată produsele unor renumiți producători și meșteri populari din zonă.

Atmosfera de șezătoare a permis participanților să savureze preparate culinare delicioase, gătite cu pasiune și măiestrie, subliniind importanța gustului și a priceperii în tot ceea ce facem.

Curtea din Bărnova s-a dovedit a fi un spațiu propice întâlnirii dintre istorie și tradiție, unde inițiative modeste pot evolua în proiecte ample, menite să hrănească sufletele și să dezvolte îndemânarea atât a copiilor, cât și a adulților.

Curtea din Bărnova s-a dovedit a fi un spațiu propice întâlnirii dintre istorie și tradiție, unde inițiative modeste pot evolua în proiecte ample, menite să hrănească sufletele și să dezvolte îndemânarea atât a copiilor, cât și a adulților.

Participă:



Iulian Băsu - reprezentant GAL Colinele Iașilor Mona Conache - președintele Asociației Prietenii Bârnovei, județul Iași

Alte subiecte ale ediției:

- Valorificarea resturilor lemnoase dintr-o livadă. În comuna Bălțați, din județul Iași, fermierul Mihai Ovidiu Hlihor a transformat o exploatație agricolă inițial axată pe cultura mare într-o livadă diversificată. Accesând fonduri prin PNDR, a achiziționat și instalat un utilaj performant pentru producția de peleți din resturi lemnoase provenite din livadă, dar și din baloți de paie rezultați din culturile cerealiere. În plus, fermierul produce lădițe din lemn pentru ambalarea fructelor, pe care le comercializează în rețelele de supermarket-uri.

- Vizitele desfășurate în Moldova, alături de reprezentanții Rețelei Rurale Naționale (RRN), au oferit o perspectivă valoroasă asupra impactului proiectelor finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).

Experiențele împărtășite de ing. Gelu Scutaru, fermier la Livada Fermecată din Mărășești, Vrancea, Constantin Munteanu, președintele GAL Ținutul Răzeșilor din Neamț, Maura Cristina Coman, director RRN AM PNDR, și Monica Balla, fermier specializat în cultivarea lavandei din Românești, județul Iași, au ilustrat diversitatea și potențialul dezvoltării rurale.

Emisiune de: Viorel Alexandru Popescu și Eugen Daniel Iancu Cosmeriuc

"Ferma", duminică, 24 august, de la ora 9:00, la TVR 2 și online pe TVR+

