"Dialoguri academice” cu profesorul de neuroştiinţe şi fiziologie Alexandru Babeș

RECOMANDARI

Duminică, 07 septembrie 2025, ora 13:00, Academia Română şi TVR Cultural vă invită să revedeţi şi să reascultaţi dialogul dintre profesorii ALEXANDRU BABEŞ​ şi MIRCEA DUMITRU.

ALEXANDRU BABEŞ este profesor de neuroştiinţe şi fiziologie la Facultatea de Biologie a Universităţii din Bucureşti.

Laboratorul pe care îl conduce se ocupă de studiul sistemului nervos periferic, al neuronilor senzitivi cu ajutorul cărora simţim durerea şi temperatura ambientală.

Cercetările profesorului ALEXANDRU BABEŞ sunt focalizate asupra semnalizării durerii în sistemul nervos periferic.

ALEXANDRU BABEŞ a studiat rolul canalelor Transient Receptor Potential în nocicepție şi termorecepție, precum şi în patologiile asociate cu durerea, în boli genetice umane cum ar fi porfiriile cutanate şi rolul canalelor de sodiu dependente de voltaj în etiologia neuropatiei diabetice dureroase.

Profesorul ALEXANDRU BABEŞ a publicat peste treizeci de articole ştiinţifice în reviste internaţionale cu referenţi de specialitate, articole cotate ISI, având indicele Hirsch 19 şi peste 2157 de citări.

A fost bursier al fundaţiei germane "Alexander von Humboldt" şi a primit din partea acesteia premiul pentru cercetare „Friedrich Wilhelm Bessel“ în 2019.

Din anul 2022, ALEXANDRU BABEŞ este membru corespondent al Academiei Române.

PROGRAM DIFUZARE:

TVR CULTURAL - DUMINICĂ, ORA 13:00

- LUNI, ORA 15:00

TVR INTERNAŢIONAL - LUNI, ORA 01:00 (ora României)

PRODUCĂTOR:

ADINA TODERAŞCU