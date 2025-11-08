loader
Foto

"Devreme, despre vreme", în Japonia

publicat: Vineri, 07 Noiembrie 2025

RECOMANDARI  TVR1 

Știați că există 11 feluri de a spune cer în limba japoneză și aproximativ 100 de termeni pentru ploaie?

 

„Vremea și anotimpurile în cultura japoneză” este tema ediției de duminică, 9 noiembrie, a emisiunii "Devreme, despre vreme", de la ora 10:00, la TVR1 și online pe TVR+

Cultura japoneză pune un accent profund pe frumusețea naturii și implicit pe observarea a tot ceea ce ține de vreme.

De unde vine această sensibilitate specială a japonezilor în ceea ce privește vremea și manifestările ei, aflăm de la invitata ediției, Alexia Socol – profesoară de limbă japoneză.

(w882) depre vremÎn Japonia există nenumărate tradiții legate de vreme și anotimpuri, iar calendarul traditional japonez are 72 de sezoane.

Azi se elaborează prognoze speciale pentru înflorirea cireșilor și pentru colorarea frunzelor de toamnă.

Vremea are o mare importanță în interacțiunea socială din Țara Soarelui Răsare și este puternic reflectată în artă, literatură și chiar în vestimentație.

(w882) depre vremFenomene meteo, influenţe mai puţin cunoscute ale vremii asupra a tot ceea ce ne înconjoară, legătura dintre vreme şi climă, cele mai recente studii ştiinţifice, curiozităţi şi recorduri - în fiecare duminică, la ora 10:00. Devreme, despre vreme, la TVR1 și online pe TVR+

Echipa emisiunii:.

Responsabil realizare program, realizator şi producător: Cristina Dănilă

Prezintă: Dana Iancu.

Voice-over - Laurenţiu Mandu
Jurnalist - Radu Dănilă

Editor montaj - Ionuț Andrei

Credit foto: Pixabay.com
.

Tag-uri: cristina danila, Devreme despre vreme, fenomene meteo, japonia, toamna

recomandari Logo

 

#recomandari

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Două povești despre luptă și lumină: copiii care s-au salvat și moștenirea lui Celibidache

Două povești despre luptă și lumină: copiii care s-au salvat și moștenirea lui Celibidache

publicat: Vineri, 07 Noiembrie 2025

„Dosar România” aduce o ediție cu două povești impresionante: lupta părinților care își salvează copiii din dependența de droguri și portretul ...

O floare și doi grădinari... ba nu, un gradinar şi trei flori, în grădina limbii române! Noi ediţii „Care pe care”, la TVR 1

O floare și doi grădinari... ba nu, un gradinar şi trei flori, în grădina limbii române! Noi ediţii „Care pe care”, la TVR 1

publicat: Vineri, 07 Noiembrie 2025

Patru curajoși se-ncumetă să participe şi sâmbăta aceasta, 8 noiembrie, la „Care pe care” şi își vor transforma cuvintele corecte în bani și în ...

Despre „Titi Aur - Viața la limită și lecția echilibrului” într-o nouă ediție „Portret de excelență”, la TVR Cultural

Despre „Titi Aur - Viața la limită și lecția echilibrului” într-o nouă ediție „Portret de excelență”, la TVR Cultural

publicat: Vineri, 07 Noiembrie 2025

Ce înseamnă arta de a conduce? Pentru Titi Aur, diferența dintre „a conduce” și „a pilota” e esențială: „Când conduci, nu ajungi niciodată la ...

TVR © 2025, Toate drepturile rezervate