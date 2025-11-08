"Devreme, despre vreme", în Japonia

Știați că există 11 feluri de a spune cer în limba japoneză și aproximativ 100 de termeni pentru ploaie?

„Vremea și anotimpurile în cultura japoneză” este tema ediției de duminică, 9 noiembrie, a emisiunii "Devreme, despre vreme", de la ora 10:00, la TVR1 și online pe TVR+

Cultura japoneză pune un accent profund pe frumusețea naturii și implicit pe observarea a tot ceea ce ține de vreme.

De unde vine această sensibilitate specială a japonezilor în ceea ce privește vremea și manifestările ei, aflăm de la invitata ediției, Alexia Socol – profesoară de limbă japoneză.

În Japonia există nenumărate tradiții legate de vreme și anotimpuri, iar calendarul traditional japonez are 72 de sezoane.

Azi se elaborează prognoze speciale pentru înflorirea cireșilor și pentru colorarea frunzelor de toamnă.

Vremea are o mare importanță în interacțiunea socială din Țara Soarelui Răsare și este puternic reflectată în artă, literatură și chiar în vestimentație.

.