Chimistul Vasile Pârvulescu, în "Dialoguri Academice" cu vicepreşedintele Academiei Române, Mircea Dumitru

Al şaselea sezon al "Dialogurilor Academice" continuă duminică, 26 octombrie 2025, ora 13:00, când TVR Cultural şi Academia Română vă invită la o întâlnire cu doctorul în chimie VASILE PÂRVULESCU şi cu vicepreşedintele Academiei Române​, MIRCEA DUMITRU.

VASILE PÂRVULESCU este doctor în chimie al Institutului Politehnic Bucureşti, iar după o experienţă de cercetător principal al Institutului de Metale Neferoase şi Metale Rare din Bucureşti şi etape de cercetare internaţională, s-a alăturat Universităţii din Bucureşti în 1993, unde a devenit profesor titular şase ani mai târziu.

Domeniile de cercetare ale profesorului VASILE PÂRVULESCU sunt: catalizatori şi procese catalitice, cataliza în protecţia mediului, chimie verde, preparare de catalizatori şi nanomateriale, caracterizarea catalizatorilor, cercetări chimice asociate cu laser şi plasmă, valorificarea biomasei, procese catalitice neconvenţionale.

A publicat peste 320 de lucrări, 27 brevete şi 9 cărţi.

De-a lungul carierei sale, VASILE PÂRVULESCU a coordonat peste 100 de proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale, cele mai multe dintre ele fiind într-un parteneriat cu industria.

A dezvoltat proiecte de sinteză de pigmenţi cosmetici, cu aplicaţii în industria cosmetică şi a medicamentelor.

Beneficiarii cei mai importanţi au fost Întreprinderea de Cosmetice Bucureşti şi Întreprinderea de Medicamente Bucureşti.

De asemenea, VASILE PÂRVULESCU a fost profesor invitat al mai multor instituţii educaţionale din China, Canada, Belgia, Germania şi Franţa.

Din anul 2004, profesorul VASILE PÂRVULESCU este Preşedinte al Societăţii de Cataliză din România, iar din 2023 este membru corespondent al Academiei Române.

PROGRAM DIFUZARE:

TVR CULTURAL

- DUMINICĂ, ORA 13:00

- LUNI, ORA 15:00

TVR INTERNAŢIONAL

- LUNI, ORA 01:00 (ora României)

