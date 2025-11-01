„Şi eu pot să fac așa cum au făcut acei oameni!” – La „Omul Anului 2025” ne molipsim de... bine

Ediţia cu numărul 7 a campaniei „Omul Anului 2025” se vede la TVR 1 joi, 30 octombrie, de la ora 22.00. Alţi doi eroi care au arătat, prin faptele lor, că poţi face binele oriunde te-ai afla, vor fi întâmpinaţi pe scena recunoștinței de gazdele emisiunii, Anca Mazilu și Bogdan Muzgoci.

Anca Mazilu Cu o experienţă de peste 20 ani în televiziune, Anca Mazilu a intrat în casele telespectatorilor în 2020, odată cu emisiunea „Eu pot!”, de la TVR 1, o producţie pe care o putem urmări în continuare. În fiecare ediţie, Anca le oferă oamenilor paşi practici către alinierea între ce gândesc, ce spun, ce simt şi ce fac. Bogdan Muzgoci Bogdan Muzgoci s-a alăturat echipei TVR în 2022. La început, jurnalistul a făcut echipă cu Maria Smarandache la matinalul TVR 1 „3 ceasuri bune”, apoi a fost moderator al programului „Punctul critic”, o emisiune zilnică de dezbateri, difuzată tot de TVR 1.

Unii fac binele prin gesturi mici. Alții îl trăiesc ca pe o misiune. În ediția a şaptea a campaniei „Omul Anului 2025”, telespectatorii sunt invitați să descopere oameni care dau viață binelui prin povești ce inspiră și emoționează. Eugen Vaida şi Gheorghe Tache sunt cei doi eroi pe care îi cunoaştem joi seară, la TVR 1, în noua ediţie „Omul Anului”. Poveștile acestora sunt prezentate publicului de către jurnaliștii TVR Daniel Georgescu și Raluca Rogojină, într-o inițiativă jurnalistică ce evidențiază persoane care demonstrează, prin exemplul lor, că acțiunile pozitive pot reprezenta o opțiune constantă în viața de zi cu zi. Anca Mazilu şi Bogdan Muzgoci ne propun o nouă seară de emoţie şi bucurie, alături de protagoniştii „Omul Anului 2025”.

„Așa cum au fost emisiunile voastre de doi ani încoace, mă aștept să văd că puterea bunului exemplu poate să se înmulțească și că în momentul în care oamenii de acasă vor vedea exemplul de aici, vor crea și ei în comunitatea lor ceva care să ducă mai departe, acel și eu pot să fac așa cum au făcut acei oameni; dacă ei au putut să facă, pot și eu, alături de oamenii din comunitatea mea – și eu cred că acest bun exemplu ar trebui să fie explicat mai pe larg. De aceea emisiunea voastră cred că este de bun augur pentru toți spectatorii”, apreciază Monica Davidescu, invitată în emisiunea de joi alături de soţul ei, Aurelian Temişan.

Cealaltă invitată a serii, membru în juriul campaniei „Omul Anului 2025”, este Carmen Uscatu, președinta și co-fondatoarea Dăruiește Viață, unul dintre cele mai cunoscute ONG-uri din România. Ştie foarte bine ce implică să faci binele, să-ţi doreşti asta cu toată fiinţa şi să nu te opreşti din drumul tău.

„Eu aș aprecia mai mult frumusețea decât greutatea acestei emisiuni, pentru că e locul în care te întâlnești cu oameni care îți dau speranță, care îți dau energie, care ajută în mod real alți oameni și care ne schimbă viitorul. E încrederea că tu poți face acea schimbare și nu mentalitatea că cineva trebuie să vină din afară să o facă! Și poate să ne plângem mai puțin de ceilalți, să ne uităm la noi și să vedem ce putem schimba în noi, astfel încât lucrurile să se schimbe în jurul nostru”, spune ea, convinsă că „oamenii aceștia care fac lucrurile pentru care ei sunt prezentați în edițiile voastre sunt niște oameni care aduc schimbarea în societate și această schimbare nu cred că poate fi cunoscută dinainte și atunci nu cred că există un portret-robot pentru ei, există doar voința imensă pe care o au de a depăși obstacolele.”

O nouă ediție, noi povești de viață

Eugen Vaida este președintele Asociației MONUMENTUM și inițiatorul proiectului „Ambulanța pentru Monumente”, cea mai amplă campanie de salvare a monumentelor arhitecturale degradate din România. Din 2016, prin asociația sa și cu sprijinul altor organizații, a contribuit la restaurarea a sute de monumente istorice. Proiectul implică voluntari, meșteri și comunități locale, coordonați de specialiști în conservare, și beneficiază de sprijinul Fundației Regelui Charles al III-lea.

„Ambulanța pentru Monumente” are zece filiale în țară, peste 100 de intervenții finalizate și a primit Premiul European pentru Patrimoniu la categoria „Educație, Formare și Conștientizare”, precum și Premiul Publicului. Astfel, Eugen Vaida este considerat cel mai cunoscut și apreciat specialist în restaurarea patrimoniului cultural imobil din România.

Povestea lui este spusă de jurnalistul TVR​ Daniel Georgescu, în reportajul „Eugen Vaida - Ambulanța pentru Monumente”.

În acest moment sunt peste 5.000 de români care așteaptă șansa la o nouă viață! Sunt oameni care și-au petrecut ani întregi cu perfuzii, la dializă sau în secțiile de hepatologie, în imposibilitatea de a face nici măcar doi pași, care au uitat gustul sării sau al unei prăjituri. Ei sunt cei care așteaptă un organ salvator. Uneori, șansa vine de la un donator aflat în moarte cerebrală, alteori de la un membru din familie cu care organismul lor este compatibil. După 10 ani de tratament sever și dializă, Gheorghe Tache a primit un rinichi de la un văr al său.

Au trecut 20 de ani de când sărbătorește ziua transplantului ca pe adevărata lui zi de naștere! Dar nu a uitat nicio clipă suferința prin care a trecut și, chiar în anul în care a avut loc operația, a decis să-și dedice viața celor care trec prin același calvar. S-a înscris în Asociația Transplantaților din România și în scurt timp a devenit președintele ei. De atunci, duce o luptă zilnică pentru cei peste 2.000 de membri din toată țara care fie așteaptă un transplant, fie au nevoie vitală de medicamentație post-operatorie, de medici sau, pur și simplu, de suport uman.

Ni-l prezintă jurnalista TVR Raluca Rogojină, în reportajul Gheorghe Tache - Şansă pentru o noua viață​.

Urmărim „Omul Anului 2025” joi, 30 octombrie, de la ora 22.00, la TVR 1.

