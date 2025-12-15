loader
"Secretele de la palat", povestea primei regine din Coreea, se vede la TVR 1

Luni, 15 Decembrie 2025

Din 15 decembrie, " Secretele de la palat" continuă seria dramelor istorice coreene şi aduce povestea frumoasei regine Seondeok. De luni până vineri, ora 17.00, la TVR 1.

 

În această iarnă, Secretele de la palat spune telespectatorilor TVR 1 istoria lui Seondeok, frumoasa regină care, pentru a-şi salva poporul, a trebuit să renunţe la iubirea vieţii ei. Ea a condus în perioada 632-647 şi a fost prima femeie regină din Coreea.

Povestea începe spre sfârşitul secolului VI, în regatul coreean Silla, unde prinţesa Deokman se naşte ca una dintre fiicele gemene ale regelui, dar este abandonată din pricina unei vechi profeţii, conform căreia copiii gemeni aduc pieirea urmaşilor de gen masculin ai dinastiei. Micuţa prinţesă Deokman (cum se numea regina Seondeok în copilărie), a fost despărţită de sora ei geamănă Chonmyong şi a fost crescută în secret de o slujnică.

15 ani mai târziu, ea revine la palatul din Silla, unde îşi uneşte forţele cu sora sa geamănă pentru a lupta contra frumoasei dar maleficei Mi-Shil şi pentru a ocupa tronul care li se cuvine. Cele două prinţese vor fi ajutate de oameni de încredere, însă complotul pus la cale de puternica Mi-Shil pentru a înlătura moştenitoarele de la tron va avea ca rezultat moartea lui Chonmyong.

Cu scene istorice de luptă şi cu o distribuţie de excepţie, Secretele de la palat este biografia romanţată a reginei care a devenit prima femeie conducătoare a Sillei, lăsând în urmă multe realizări istorice. Ea a rămas în istorie drept un lider curajos, devotat ţării ei, şi o mare susţinătoare a artelor.

Secretele de la palat (THE GREAT QUEEN SEONDEOK – Coreea) are în distribuţie pe: KLee Yo-won, Park Ye-jin, Go Hyun-jung, regia fiind semnată de: Park Hong-Kyun.

 

 

