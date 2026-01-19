loader
Povestea vinului făcut de femeile din Argentine la TVR Cultural

publicat: Luni, 19 Ianuarie 2026

Întru-un mediu dominat, prin tradiţie, de bărbaţi, femeile argentiniene din Mendoza au reuşit să se impună şi să creeze un vin! Povestea lor, în documentarul „Argentina – vin la feminin”, la TVR Cultural, miercuri, 21 ianuarie, la ora 18.05.

 

La poalele Anzilor, în provincia Mendoza, se întinde cea mai mare regiune viticolă din Argentina. Aici se cultivă Malbec, un soi de struguri renumit, folosit pentru a produce celebrul vin roșu cu același nume. De-a lungul timpului, producția de vin a fost considerată un domeniu exclusiv masculin. Dar vremurile se schimbă, iar unele femei au decis să nu mai accepte acest tipar.

22 de femei, cu vârste între 38 și 84 de ani, s-au unit într-un proiect comun: crearea propriului vin, pe care l-au numit sugestiv „Apasionadas”.

Federica Agüero a fost cea care a avut iniţiativa şi le-a adus împreună pe aceste femei curajoase, multe dintre ele aflate anterior într-o criză personală sau profesională. Visul lor: să trăiască independent și să se afirme într-un sector controlat de câțiva producători influenți.

Documentarul „Argentina – vin la feminin” explorează traseul acestor femei hotărâte, care au reușit să se elibereze de convenții și să pătrundă într-o lume dominată, în mod tradițional, de bărbați. De la munca în podgorie până la participarea la concursuri de profil, fiecare pas a fost o dovadă de curaj, perseverență și solidaritate feminină.

Documentarul evidențiază provocările întâlnite, dar și succesul acestor femei care, prin pasiune și determinare, au reușit să transforme o criză într-o oportunitate.

„Argentina – vin la feminin” („Argentine, quand le vin rime avec féminin”, Franţa-Germania, 2023) este mai mult decât o poveste despre vin, este o celebrare a renașterii, a solidarității și a forței de a schimba regulile jocului. Miercuri, 21 ianurie, ora 18.05, la TVR Cultural.

 

Credit foto: © MedienKontor / German Kral

sursă: via Selecţie Film TVR

