Poeta ANA BLANDIANA şi MIRCEA DUMITRU în DIALOGURI ACADEMICE

Duminică, 05 octombrie, ora 13:00, TVR Cultural şi Academia Română vă invită la un dialog de colecţie cu ANA BLANDIANA, prima româncă recompensată cu Premiul Prinţesa de Asturia pentru Litere şi vicepreşedintele Academiei Române, MIRCEA DUMITRU.
ANA BLANDIANA a fost premiată de Familia Regală a Spaniei în luna octombrie a anului 2024 pentru că “a demonstrat prin poezia sa curajoasă o extraordinară capacitate de rezistenţă în faţa cenzurii” și pentru că „este moştenitoarea celor mai strălucite generaţii literare, precum și o creatoare singulară”.
ANA BLANDIANA este poetă, publicistă, disidentă anticomunistă şi luptătoare pentru libertate civică.
S-a născut în Timişoara şi a urmat cursurile Facultăţii de Filologie a Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, apoi a continuat studiile prin burse la Iowa University, Statele Unite ale Americii, Heidelberg Universität şi Berlin D.A.A.D., Germania.
După debutul literar din revista „Tribuna“, poeta ANA BLANDIANA a fost supusă, de-a lungul anilor, la 3 interdicţii de publicare: în perioada 1959-1964, ca fiică a unui deținut politic; în anul 1985, pentru publicarea a patru poezii în revista „Amfiteatru“, după interdicție, poeziile au fost răspândite fiind scrise de mână (unicul samizdat românesc) şi în perioada 1988-1989, pentru publicarea unei parodii a dictatorului sub forma unei poezii pentru copii.
În martie 1990 a reînființat PEN Clubul Român.
În noiembrie 1990 a fost unul dintre inițiatorii Alianței Civice, iar în anul 1993, ANA BLANDIANA a inițiat și a realizat alături de soţul său, Romulus Rusan, sub egida Consiliului Europei, primul Memorial al Victimelor Comunismului și al Rezistenței din lume la Sighet, România.
În 1994 a creat Fundația Academia Civică, organizație neguvernamentală care administrează Memorialul Sighet.
ANA BLANDIANA este considerată una dintre cele mai remarcabile poete din literatura europeană, iar opera sa a fost tradusă în aproape treizeci de limbi străine şi a primit unele dintre cele mai prestigioase premii internaționale.
ANA BLANDIANA este Doctor Honoris Causa al Universităţilor din Timişoara, Cluj-Napoca, Galaţi, Alba-Iulia şi Universidad de Salamanca, Spania, iar din 2016 este membră corespondentă a Academiei Române.
