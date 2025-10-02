Poeta ANA BLANDIANA şi MIRCEA DUMITRU în DIALOGURI ACADEMICE

Duminică, 05 octombrie, ora 13:00, TVR Cultural şi Academia Română vă invită la un dialog de colecţie cu ANA BLANDIANA, prima româncă recompensată cu Premiul Prinţesa de Asturia pentru Litere şi vicepreşedintele Academiei Române​, MIRCEA DUMITRU.

ANA BLANDIANA a fost premiată de Familia Regală a Spaniei în luna octombrie a anului 2024 pentru că “a demonstrat prin poezia sa curajoasă o extraordinară capacitate de rezistenţă în faţa cenzurii” și pentru că „este moştenitoarea celor mai strălucite generaţii literare, precum și o creatoare singulară”.

ANA BLANDIANA este poetă, publicistă, disidentă anticomunistă şi luptătoare pentru libertate civică.

S-a născut în Timişoara şi a urmat cursurile Facultăţii de Filologie a Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca, apoi a continuat studiile prin burse la Iowa University, Statele Unite ale Americii, Heidelberg Universität şi Berlin D.A.A.D., Germania.

După debutul literar din revista „Tribuna“, poeta ANA BLANDIANA a fost supusă, de-a lungul anilor, la 3 interdicţii de publicare: în perioada 1959-1964, ca fiică a unui deținut politic; în anul 1985, pentru publicarea a patru poezii în revista „Amfiteatru“, după interdicție, poeziile au fost răspândite fiind scrise de mână (unicul samizdat românesc) şi în perioada 1988-1989, pentru publicarea unei parodii a dictatorului sub forma unei poezii pentru copii.

În martie 1990 a reînființat PEN Clubul Român.

În noiembrie 1990 a fost unul dintre inițiatorii Alianței Civice, iar în anul 1993, ANA BLANDIANA ​ a inițiat și a realizat alături de soţul său, Romulus Rusan, sub egida Consiliului Europei, primul Memorial al Victimelor Comunismului și al Rezistenței din lume la Sighet, România.

În 1994 a creat Fundația Academia Civică, organizație neguvernamentală care administrează Memorialul Sighet.

ANA BLANDIANA este considerată una dintre cele mai remarcabile poete din literatura europeană, iar opera sa a fost tradusă în aproape treizeci de limbi străine şi a primit unele dintre cele mai prestigioase premii internaționale.

ANA BLANDIANA este Doctor Honoris Causa al Universităţilor din Timişoara, Cluj-Napoca, Galaţi, Alba-Iulia şi Universidad de Salamanca, Spania, iar din 2016 este membră corespondentă a Academiei Române.

