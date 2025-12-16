loader
Mihai Trăistariu, un moment de suflet pentru aniversarea TVR la „Revelion 2026”

publicat: Marţi, 16 Decembrie 2025

În anul aniversar în care Televiziunea Română împlinește 70 de ani, programul „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026” de la TVR 1 reunește pe scenă artiști simbol ai muzicii românești. Printre ei, Mihai Trăistariu revine cu un moment plin de emoție și gratitudine, într-un spectacol dedicat tradiției, continuității și marilor voci ale României.

 

Revelionul 2026 de la TVR 1 este, fără îndoială, unul dintre cele mai importante spectacole produse de televiziunea publică în ultimii ani. Cu atât mai mult cu cât anul acesta TVR sărbătorește 70 de ani de existență – șapte decenii de cultură, divertisment și momente care au rămas în memoria colectivă. Pentru a marca aniversarea, scena de Revelion devine locul întâlnirii dintre generații, într-un show ce aduce împreună artiști consacrați și talente noi, emoții puternice și surprize artistice.

În acest context festiv, Mihai Trăistariu se numără printre invitații care dau greutate și emoție programului. Artistul, cunoscut pentru vocea sa inconfundabilă și pentru cariera internațională deschisă prin Eurovision, are o legătură profundă cu TVR – o legătură pe care a rememorat-o cu sinceritate și afecțiune.

„Dragă TVR, tu m-ai lansat, la tine am participat la festivalul de la Mamaia de şapte ori, premiant, la tine am fost la Cerbul de Aur şi tot la tine am visat să ajung la Eurovision. Am ajuns, tot datorită ţie. Şi pentru asta mă întorc de fiecare dată cu plăcere la TVR. Tornero...” Declarația artistului adaugă o emoție aparte într-o seară ce omagiază parcursul Televiziunii Române și rolul ei în formarea unor cariere importante. Pentru Mihai Trăistariu, întoarcerea la TVR nu este doar o apariție artistică, ci o revenire „acasă”, într-un loc ce i-a marcat decisiv drumul.

Într-un show ce traversează decenii de muzică românească și prezintă momente noi, adaptate publicului de astăzi, Mihai Trăistariu oferă publicului nu doar o demonstrație vocală, ci și o mărturie despre cât de importantă a fost și rămâne Televiziunea Română în peisajul cultural al țării. Prezența sa completează perfect un spectacol ce îmbină eleganța, nostalgia și efervescența unei nopți de sărbătoare.

Astfel, „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026” devine nu doar un spectacol de trecere dintre ani, ci și o celebrare a unei instituții care a susținut artiști, a lansat talente și a contribuit la identitatea culturală a României. Iar Mihai Trăistariu, cu vocea și povestea sa, oferă un moment care încununează perfect această aniversare istorică. Programul poate fi urmărit şi de românii din afara graniţelor, la TVR Moldova şi TVR Internaţional.

 

Tag-uri: Mihai Traistariu, revelion 2026, revelion TVR, Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026, TVR 1, TVR 70 de ani, TVR an aniversar, TVR Internaţional, TVR Moldova

