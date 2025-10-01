„Marile minciuni vinovate”, un documentar tulburător, în luna octombrie, la „Ora Regelui” | VIDEO

Filmul documentar „Marile minciuni vinovate” propune, într-o serie de patru episoade, o incursiune în labirintul dezinformării care a conturat realitatea României după 1989. Nu e doar o revizuire istorică, este confruntarea cu fantomele trecutului, cu acele „adevăruri” construite artizanal din absențe, înscenări și tăceri complice.

Filmul lui Bogdan Șerban-Iancu investighează cum au fost respinse realitățile incomode și cum falsurile au devenit narațiuni oficiale, minciuni îmbrăcate în ideologie, în pragmatism politic sau în frica de consecințe.

Bogdan Șerban-Iancu, realizatorul filmului

Se dovedește că istoria nu e doar ceea ce ni se spune, ci și ce ni se ascunde. Așa că „Marile minciuni vinovate” este și despre ce a însemnat tăcerea pentru generațiile care n-au cunoscut altă versiune a prezentului. Fiecare adevăr disecat devine un gest de curaj, nu doar al realizatorilor, al participanților, chiar al fiecărui privitor: să recunoască falsul, să se întrebe ce a acceptat fără să verifice, să reevalueze propria percepție asupra istoriei.

Uitarea e nu doar părtașă. Manipularea persistă încă, poate sub alte forme, dar cu aceleași consecințe: dezbinare, neîncredere, pierderea reperelor. Iar „Marile minciuni vinovate” nu spune doar ce s-a întâmplat, ci de ce contează ceea ce încă nu a fost spus.

prof.univ.dr. Constantin Necula – Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu

Realizat la șapte ani de la plecarea dintre noi a Regelui Mihai și la aproape 35 de ani de la revenirea în țară a Familiei Regale, filmul documentar în patru episoade analizează totodată relația politicului, a presei și implicit a societății românești post-revoluționare cu Majestatea Sa Regele Mihai.

Jurnaliștii care au influențat opinia publică dezvăluie astăzi, la o distanță de 20, 30, chiar 35 de ani de la evenimente, motivele pentru care unii au decis să dezinformeze și resorturile care i-au determinat pe alții să se situeze de partea adevărului.

Sergiu Andon, jurnalist – ”Adevărul” (1989-1994)

Autorul celebrului pamflet „Fir-ai al naibii, Majestate”, Sergiu Andon, năvalnicul ziarist de opinie, Cristian Tudor Popescu, longevivul Ion Cristoiu și venerabilul Petre Mihai Băcanu, reprezentând fiecare publicațiile „Scânteia”, „Adevărul”, „Evenimentul Zilei” și „România Liberă”, își expun amintirile, părerile, dar și înțelegerea personală despre ce a fost și cum s-a întâmplat.

Cristian Tudor Popescu, jurnalist ”Adevărul” (1990-2005)

Trecerea atâtor ani oferă protagoniștilor șansa de a se exprima sincer, fără presiunea ideologică a momentului. Dezvăluirile lor sunt o pagină de istorie importantă care arată clar că atașamentul pentru o idee politică poate submina ocazia unei societăți de a afla adevărul și de a alege, în consecință, drumul drept.

Episodul 1 (4 octombrie 2025)

Foto: interviu cu Petre Mihai Băcanu, jurnalist, director ”România liberă” (1990-2004)

Țara trăiește zilele Revoluției. Trecerea de la regimul totalitar comunist la ce urma să devină România se face confuz. Nici unul dintre jurnaliști, Andon, Popescu, Băcanu sau Cristoiu nu are idee despre ce va fi să fie.

Episodul 2 (11 octombrie 2025)

Ion Cristoiu, jurnalist – ”Evenimentul zilei” (1990-1997)

Apar primele articole antimonarhice. Puterea nou instalată, continuatoarea vechiului regim, consideră natural că Regele Mihai reprezintă un imens pericol. Presa de stat este ascuțită împotriva Suveranului. Istoria este rescrisă.

Episodul 3 (18 octombrie 2025)

prof.dr. Dumitru Borțun – Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București

Cele mai importante articole si pamflete care au ca scop reîmpachetarea istoriei în termenii dispuși de noua putere de la Bucureşti sunt discutate cu autorul acestora. Câțiva analiști în domeniul comunicării pun accentul pe context.

Presa, împărțită între putere și opoziție, duce un război pentru mintea și sufletul cititorului.

Se publică noi articole care incriminează personalitatea Regelui Mihai. Împrejurările istorice sunt disecate. Apar fisuri în armura ideologică a personajelor.

Episodul 4 (25 octombrie 2025)

Theodor Paleologu, profesor – Casa Paleologu

Sunt discutate marile momente istorice ale României. Ziua Națională a Independenței este comentată și nu neapărat înțeleasă la adevărata magnitudine.

Educația are nevoie de timp.

conf.univ.dr. Lucian Grozea – Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu

Chiar și pentru marii jurnaliști care au făcut vâlvă de-a lungul carierei e necesară, câteodată, o revenire la cartea de istorie. Elemente ale dezinformării se regăsesc și în prezent, deși accesul la informație este atât de facil. România a fost și continuă să fie un câmp de desfășurare liberă a dezinformarii. Concluziile despre personalitatea Regelui Mihai sunt surprinzătoare.

„Ora Regelui” se vede la TVR 1 sâmbătă, 4 octombrie 2025, începând cu ora 13.00, iar la TVR Internațional, în aceeași zi, de la ora 15.00. TVR Moldova difuzează ediția joi, 9 octombrie 2025, ora 16.00.

