Marian Mexicanu, un showman care cucerește instantaneu publicul. În noaptea dintre ani, la Revelionul TVR

publicat: Sâmbătă, 20 Decembrie 2025

Unul dintre cei mai mari acordeoniști români, Marian Mexicanu preia moștenirea vechilor lăutari bucureșteni. Se adaptează, în același timp, cu ingeniozitate artistică, la realitatea muzicală de astăzi. Marian Mexicanu va aduce ritm, voie bună, bucurie în programul „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”.

 

Jazz, muzică clasică sau lăutărie, Marian Mexicanu stăpânește bine orice gen, lucru pentru care este iubit și apreciat de un public numeros. El și-a câştigat un renume în industria muzicală, iar atunci când numele său este anunțat în microfon, toată lumea știe că urmează distracție și muzică bună.

Anul aniversar TVR 70 începe cu o seară de Revelion construită ca o întâlnire între generații – artiști consacrați și nume noi, povești îndrăgite și surprize la care nu te-ai fi gândit, toate se vor succeda pe aceeași scenă. Spectacol live, duete neașteptate, emoție, energie și mult umor vom regăsi în programul „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”, pregătit pentru noaptea dintre ani. Iar Marian Mexicanu va fi printre invitaţii programului de Revelion 2026, la TVR.

„Am crescut cu TVR. Nu aş vrea să supăr celelalte televiziuni, dar, pentru mine, TVR reprezintă rampa de lansare a lui Marian Mexicanu. Pentru că aici am avut privilegiul, am avut onoarea de a fi alături de cei mai mari artişti pe care i-a avut vreodată România. Şi aş vrea să încep cu maestrul Florin Piersic, doamna Stela Popescu, domnul Rucăreanu şi lista continuă. Stimaţi privitori, încă o dată vreau să vă spun, public drag, dragi telespectatori, să ştiţi că o spun din suflet, astăzi, la zi de sărbătoare, că TVR este unică şi a fost, este şi oricând va fi o rampă de lansare, nu neapărat pentru un artist, pentru oricine. De ce? Pentru că spune doar adevărul!”, ne-a declarat Marian Mexicanu.

Marian Mexicanu este unul dintre cei mai mari acordeoniști români care preia moștenirea vechilor lăutari bucureșteni, adaptându-se, în același timp, cu ingeniozitate artistică, la realitatea muzicală de astăzi. Taraful său este compus din virtuozi care cântă la instrumente tradiționale lăutărești precum cimbalul, clarinetul, cobza, contrabasul. Marian Mexicanu este un showman care cucerește instantaneu publicul. Poate fi la o nuntă, dar şi pe o mare scenă!

Marian Mexicanu şi-a preluat numele de scenă de la tatăl său. Acestuia, în tinerețe, i se spunea Costică Mexicanu, iar mai târziu, atunci când a venit vremea, fiul a preluat numele de scenă. Marian Mexicanu spune că a ales să se prezinte astfel și pentru că numele lui real de familie nu este unul cu priză la public. Azi, Marian Mexicanu este unul dintre artiștii cunoscuți în țară, iar muzica lui a cucerit publicul de-a lungul timpului. Fanii artistului vor putea să se bucure de prezenţa lui la TVR, la Revelion 2026. „Televiziunea Română prezintă: Revelion 2026”, pe 31 decembrie, la TVR 1, TVR Internaţional şi TVR Moldova.

