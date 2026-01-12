loader
„Eminescu şi Cernăuţii”, documentar în premieră la TVR 1 de Ziua Culturii Naţionale

publicat: Luni, 12 Ianuarie 2026

Naraţiune, reconstituiri, interviuri şi imagini inedite se regăsesc în producţia semnată de Mihai şi Irina Grosu, ce reflectă viaţa şi pregătirea şcolară a Luceafărului poeziei româneşti în şcolile din nordul Bucovinei. Filmul poate fi urmărit pe 15 ianuarie, de la ora 21.00, la TVR 1.

 

Ziua Culturii Naţionale aduce în premieră la TVR 1, documentarul „Eminescu şi Cernăuţii” (România, 2023), un film ce prezintă povestea plecării din Ipoteşti, la şcoală, a copilului Mihai, la vârsta de 7 ani, împreună cu tatăl său, Gheorghe Eminovici, şi până la ultima vizită pe care poetul a făcut-o la Cernăuţi, înaintea Crăciunului din 1885. Urmărim reconstituiri, interviuri şi imagini inedite pe 15 ianuarie, de la ora 21.00, la TVR 1.

Cu sprijinul unor români bucovineni din Ucraina, cunoscători ai vieţii lui Eminescu, precum şi al Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina „Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuţi, realizatorii au filmat în toate locaţiile în care a învăţat poetul nostru naţional, în care a stat cu chirie, inclusiv casa lui Aron Pumnul, dar şi pe terenul viran unde bătea mingea cu colegii de şcoală.

De asemenea, s-a filmat în Arhiva de Stat a regiunii Cernăuţi, prilej cu care realizatorii au descoperit documente necunoscute până acum publicului larg – acte ale autorităţilor habsburgice şi ale celor sovietice referitoare la poet.

La finalul filmului, istorici şi literaţi din nordul  Bucovinei vorbesc despre felul în care, după 1944, propaganda sovietică l-a transformat pe Eminescu din poetul naţional al românilor într-un oarecare „poet moldovean”...

Regia, imaginea, producţia: Mihai Grosu şi Irina Grosu

Narator: Valentin Teodosiu

Cu: Vlad Pascar, Mihai Grosu, Vasile Rauţ, Elena Pascar

Foto: capturi documentar

