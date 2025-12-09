loader
Documentarul „Ultima misiune a Viktoriei”, producţie Ucraina 2025, se vede la TVR 1

publicat: Marţi, 09 Decembrie 2025

„Ucraineanca Viktoria Roşcina avea răni prin înjunghiere pe corp, cântărea până la 30 de kilograme, iar angajații coloniei rusești au ascuns-o de la inspecții”, potrivit filmului de investigație „Ultima misiune a Viktoriei”. Urmărim documentarul despre dispariţia ucrainencei de numai 26 de ani, jurnalistă independentă de investigaţie, joi, 11 decembrie, ora 22.00, la TVR 1.

 

Jurnalista independentă ucraineană de investigaţie Viktoria Roşcina s-a deplasat în teritoriile ucrainene ocupate de Rusia pentru a documenta luptele. În călătoria ei, a pătruns şi pe teritoriul rusesc şi a fost arestată şi întemniţată în centrul de detenţie Taganrog SIZO-2. Timp de mai multe luni, familia şi colegii ei au aşteptat veşti despre întoarcerea ei din captivitate, în urma unor schimburi de prizonieri. Potrivit Ministerului rus al Apărării, jurnalista ucraineană Victoria Roșcina a murit în captivitate în Rusia, în urmă cu mai bine de cinci luni. Dar Rusia încă nu a returnat trupul în Ucraina.

„Ultima misiune a lui Viktoriei” dezvăluie tortura brutală și condițiile inumane pe care le-a îndurat Roșcina în ultimele sale luni. Urmărim documentarul „Ultima misiune a lui Viktoriei” la TVR 1 joi, 11 decembrie, de la ora 22.00. TVR INFO a difuzat în premieră documentarul sâmbătă, 15 martie.

Filmul „Ultima misiune a lui Viktoriei” a avut premiera la Kiev, la începutul lunii martie şi a fost produs de jurnalişti de la instituţiile media ucrainene Slidstvo.Info, Graty şi Suspilne, împreună cu membri ai Reporteri fără Frontiere (RSF). Ancheta a descoperit noi detalii despre capturarea Roșcinei în Zaporizhzhia ocupată de ruși și relele tratamente pe care le-a suferit într-un centru de detenție din orașul rusesc Taganrog, unde a fost reținută, până la presupusa ei moarte. Circumstanțele morții Roșchinei rămân neclare, astfel că anchetatorii ucraineni nu exclud posibilitatea ca ea să fie încă în viață.

Jurnalişti de la Slidstvo.Info, împreună cu cei de la Reporteri fără Frontiere, Suspilne – Televiziunea Publică din Ucraina - au refăcut drumul Viktoriei, au reconstituit condiţiile din închisoarea rusă şi au obţinut mărturii de la cei care au văzut-o şi au comunicat cu jurnalista ucraineană în timpul detenţiei.

În film vedem mărturii ale colegei de celulă a Viktoriei despre ceea ce i s-a întâmplat în detenție, în Melitopol, Energodar și în închisoarea nr. 2 din Taganrog. Aceasta a relatat că Roșcina a fost torturată, iar când a ajuns acolo, avea deja răni suferite în perioada în care fusese ținută în captivitate.

„Am văzut mai multe răni de cuțit pe corpul ei – sigur pe mână și pe picior. Avea o tăietură proaspătă între încheietură și cot, iar cicatricea avea cam trei centimetri”, a declarat colega de celulă.

De asemenea, jurnalista a fost torturată cu electroșocuri: „Știu că a fost electrocutată de mai multe ori. Nu a spus exact de câte ori, dar a menționat că era vânătă pe tot corpul”, a adăugat aceasta, precizând că electroșocurile i-ar fi fost aplicate inclusiv la nivelul urechilor.

„Cerea mereu ajutor medical. Spunea că are probleme cu stomacul, nu mai avea menstruație și făcea febră. Apoi, femeile au observat că slăbește drastic. Vika ajunsese la 30 de kilograme. O ajutam să se ridice, pentru că era atât de slăbită încât nici măcar capul nu și-l putea desprinde de pernă. Mai întâi îi ridicam capul, apoi se sprijinea de marginea patului și doar așa putea să se ridice”, a povestit colega sa de celulă.

Potrivit acesteia, în timpul unui control realizat de către Ombudsmanul rus, Roșcina a fost ascunsă, iar apoi transferată într-o cameră izolată de la un alt etaj. Ultima dată, jurnalista a fost văzută a fost pe 8 septembrie 2024, când a fost scoasă din celulă și dusă într-o direcție necunoscută.

foto: capturi documentar „Ultima misiune a lui Viktoriei”

 

 

