Din umbră spre legendă: povestea lui Frank Sinatra, la TVR 1

publicat: Luni, 05 Ianuarie 2026

Un destin spectaculos, o voce inconfundabilă și o personalitate care a fascinat generații întregi sunt explorate în documentarul „Frank Sinatra – vocea Americii”!  O incursiune amplă în viața și cariera uneia dintre cele mai influente figuri ale muzicii secolului XX - joi, 8 ianuarie, de la ora 21.00, pe TVR 1.

 

Filmul „Frank Sinatra – vocea Americii” („Frank Sinatra, la voix de ’Amérique”) este povestea vieţii unui necunoscut cu un zâmbet enigmatic care a devenit  o vedetă internaţională, un idol, pentru unii – chiar un erou -, în pofida multelor sale suferinţe.

Regizoarea Annette Baumeister încearcă să ne introducă dincolo de imaginea publică pentru a-l înţelege pe Sinatra – omul din spatele legendei.

Povestea începe cu ascensiunea unui tânăr aproape anonim, cu o voce caldă, care avea să cucerească America și apoi lumea. Succesul său fulminant l-a transformat într-un idol și, pentru unii, chiar într-un erou național, supranumit adesea „vocea Americii”. Însă documentarul nu ocolește suferințele, eșecurile și momentele de declin care i-au marcat existența.

Annette Baumeister abordează un parcurs artistic sinuos, cu perioade de glorie alternând cu etape în care Sinatra a fost considerat demodat sau marginalizat de noile tendințe muzicale. Mărturiile unor apropiați și colegi de breaslă, precum Charles Aznavour, dar și ale unor artiști din generații mai recente, ca Gregory Porter, conturează portretul unui artist complex, admirat pentru carismă și rigoare profesională.

Filmul este bogat în imagini de arhivă și fragmente din concerte celebre, precum cel din 1971, când Sinatra își anunța retragerea – una dintre multele despărțiri de scenă, având în vedere că el a continuat să cânte până în 1994.

Portretul unui artist care, dincolo de mit, rămâne o figură profund umană, cu slăbiciuni și forțe, a cărui voce continuă să definească un capitol esențial din istoria muzicii americane, în documentarul „Frank Sinatra – vocea Americii” joi, 8 ianuarie, de la ora 21.00, pe TVR 1.

