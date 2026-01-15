loader
Foto

Galerie foto

Despre limitele empatiei și prețul creației, în drama „Umil”, la TVR Cultural

publicat: Joi, 15 Ianuarie 2026

PROMO

„Umil” („Smiren”, Bulgaria – România, 2021), debutul în filmul de ficțiune al realizatorului de documentare Svetoslav Draganov, poate fi urmărit la TVR Cultural luni, 19 ianuarie, de la ora 22.00. Din distribuție fac parte Hristo Petkov, Zdravko Dragnev, Sashka Bratanova și Maria Statulova.

 

(w882) Smiren

Vassil, regizor de filme documentare, își dedică întreaga energie unui proiect care i-ar putea aduce succesul mult așteptat: povestea relației dificile dintre un călugăr și mama lui, relație pe care speră să o poată repara. Însă, pe măsură ce empatizează tot mai profund cu „subiecții” săi, Vassil se îndepărtează, fără să-și dea seama, de propria familie.

În această dramă existențială despre „căutări artistice și ezitări etice”, Vassil – un alter ego al lui Svetoslav Draganov – este un regizor de documentare care, la 41 de ani, nu a cunoscut încă succesul.

Acum, el își concentrează toată energia asupra filmării relației distruse dintre un călugăr internat în secția de psihiatrie a unui spital și mama acestuia, aflată în pragul unei operații, în lupta cu cancerul. Reunirea celor doi și iertarea reciprocă reprezintă finalul ideal imaginat de Vassil pentru documentarul său. În acest demers, însă, regizorul se confruntă cu o dilemă fundamentală: să filmeze viața „așa cum este” sau să intervină, din compasiune și empatie.

În același timp, absorbit de muncă, Vassil se îndepărtează tot mai mult de propria familie – de soția sa și de fiica lor în vârstă de 14 ani.

(w882) Smiren

UMIL (SMIREN – Bulgaria, România, 2021)

Regia: Svetoslav Draganov

Cu: Hristo Petkov, Zdravko Dragnev, Sashka Bratanova, Maria Statulova

 

Sursă imagini: cineuropa.org

Tag-uri: film dramă, film Umil, Svetoslav Draganov, TVR Cultural

promo Logo

 

#promo

Logo

 

TVR VĂ RECOMANDĂ Logo

Australian Open, startul sezonului de Grand Slam din tenis pentru 2026

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Australian Open, startul sezonului de Grand Slam din tenis pentru 2026

Primul Grand Slam al anului va începe duminică, 18 ianuarie, la Melbourne, iar România are trei jucătoare calificate direct pe tabloul principal: ...

Despre limitele empatiei și prețul creației, în drama „Umil”, la TVR Cultural

  FILM     TVR.RO 

Despre limitele empatiei și prețul creației, în drama „Umil”, la TVR Cultural

„Umil” („Smiren”, Bulgaria – România, 2021), debutul în filmul de ficțiune al realizatorului de documentare Svetoslav Draganov, poate fi urmărit ...

Visuri, ambiții și iubiri în serialul italian „Inimi”, în premieră la TVR 2

  FILM     TVR2 

Visuri, ambiții și iubiri în serialul italian „Inimi”, în premieră la TVR 2

Mari descoperiri medicale ale anilor ’60 se îmbină cu poveşti de dragoste complicate în secția de chirurgie cardiacă a spitalului Le Molinette ...

Festivalul Național de Folclor „Ioan Macrea”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Festivalul Național de Folclor „Ioan Macrea”, la TVR 1

Duminică, 18 ianuarie, de la ora 21.00, TVR 1 difuzează partea a doua a Festivalului Național de Folclor „Ioan Macrea”, ediția 2025, un ...

Piața muncii în 2026: riscuri, schimbări și adaptare - „Alchimia banilor”, de la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Piața muncii în 2026: riscuri, schimbări și adaptare - „Alchimia banilor”, de la TVR 1

Provocările economice ale noului an redesenează piața muncii și obligă angajații, dar și companiile să ia decizii dificile într-un climat ...

Cum să îngrijim leandrul. Ultima ediţie a sezonului „În grădina Danei”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Cum să îngrijim leandrul. Ultima ediţie a sezonului „În grădina Danei”, la TVR 1

Pasionaţii de grădinărit şi viaţa la ţară găsesc noi motive de bucurie urmărind „În grădina Danei”. Duminică, 18 ianuarie, de la 10.30, pe TVR ...

”From Sound to Shape” – dialoguri ale expresiei artistice contemporane

  LIFESTYLE     TVR.RO 

”From Sound to Shape” – dialoguri ale expresiei artistice contemporane

Asociația Culturală Fain Art organizează vernisajul expoziției ”From Sound to Shape”, semnată de artiștii Andrea Beatrix Kiss, George Ciorogar ...

Rețelele de socializare dăunează grav sănătății mintale a adolescenților

  TVRINFO     TVRINFO 

Rețelele de socializare dăunează grav sănătății mintale a adolescenților

Un raport recent publicat în Franța, fundamentat pe cinci ani de cercetări și analiza a peste 1.000 de studii internaționale, confirmă legătura ...

Naționala de polo a României, victorie la limită cu Turcia

  TVRSPORT     TVRSPORT 

Naționala de polo a României, victorie la limită cu Turcia

Poloiștii tricolori au obținut marţi, în al doilea meci din grupa D a Campionatului European de la Belgrad, o victorie cu mari emoții în fața ...

Povestea unuia dintre cei mai mari matematicieni ai secolului XX, în filmul „Omul care a cunoscut infinitul”, la TVR 1

  PROMO     TVR1 

Povestea unuia dintre cei mai mari matematicieni ai secolului XX, în filmul „Omul care a cunoscut infinitul”, la TVR 1

Filmul biografic despre matematicianul indian Srinivasa Ramanujan şi bazat pe cartea cu același nume din 1991, scrisă de Robert Kanigel, se vede ...

Ziua Culturii Naționale, aniversare cu programe speciale la Televiziunea Română

  PROMO     TVR1   TVR2   TVRCULTURAL   TVRI 

Ziua Culturii Naționale, aniversare cu programe speciale la Televiziunea Română

Concerte-eveniment, spectacole impresionante de balet, filme inspirate din cărți memorabile, dezbateri și documentare în premieră dedicate ...

Legalizarea prostituției, un subiect sensibil pentru societatea românească

  TVRINFO     TVRINFO 

Legalizarea prostituției, un subiect sensibil pentru societatea românească

România se află în fața unui moment de cotitură socială și legislativă, odată cu depunerea în Parlament a unui proiect de lege care vizează ...

Dorul de comunism. Anatomia unei nostalgii colective în documentarul de la TVR Cultural

  FILM     TVRCULTURAL 

Dorul de comunism. Anatomia unei nostalgii colective în documentarul de la TVR Cultural

La doar trei decenii de la prăbușirea sistemului comunist, în aproape toate țările europene din fostul bloc comunist, nostalgia față de vechiul ...

Adevărul care costă libertatea: drama unei jurnaliste într-un thriller tulburător, la TVR 1

  FILM     TVR1 

Adevărul care costă libertatea: drama unei jurnaliste într-un thriller tulburător, la TVR 1

Ce preţ are adevărul într-o lume dominată de secrete, interese politice şi presiuni judiciare? „Adevărul şi numai adevărul” - un thriller intens ...

„Ediţie specială” cu premierul Ilie Bolojan, în direct la TVR 1

  PROMO     TVR1 

„Ediţie specială” cu premierul Ilie Bolojan, în direct la TVR 1

Subiecte fierbinţi, care ne preocupă pe toţi, vor fi abordate în exclusivitate, la TVR 1, marţi, 13 ianuarie, în „Ediţia specială” moderată de ...

TVR © 2026, Toate drepturile rezervate