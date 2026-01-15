Despre limitele empatiei și prețul creației, în drama „Umil”, la TVR Cultural

„Umil” („Smiren”, Bulgaria – România, 2021), debutul în filmul de ficțiune al realizatorului de documentare Svetoslav Draganov, poate fi urmărit la TVR Cultural luni, 19 ianuarie, de la ora 22.00. Din distribuție fac parte Hristo Petkov, Zdravko Dragnev, Sashka Bratanova și Maria Statulova.

Vassil, regizor de filme documentare, își dedică întreaga energie unui proiect care i-ar putea aduce succesul mult așteptat: povestea relației dificile dintre un călugăr și mama lui, relație pe care speră să o poată repara. Însă, pe măsură ce empatizează tot mai profund cu „subiecții” săi, Vassil se îndepărtează, fără să-și dea seama, de propria familie.

În această dramă existențială despre „căutări artistice și ezitări etice”, Vassil – un alter ego al lui Svetoslav Draganov – este un regizor de documentare care, la 41 de ani, nu a cunoscut încă succesul.

Acum, el își concentrează toată energia asupra filmării relației distruse dintre un călugăr internat în secția de psihiatrie a unui spital și mama acestuia, aflată în pragul unei operații, în lupta cu cancerul. Reunirea celor doi și iertarea reciprocă reprezintă finalul ideal imaginat de Vassil pentru documentarul său. În acest demers, însă, regizorul se confruntă cu o dilemă fundamentală: să filmeze viața „așa cum este” sau să intervină, din compasiune și empatie.

În același timp, absorbit de muncă, Vassil se îndepărtează tot mai mult de propria familie – de soția sa și de fiica lor în vârstă de 14 ani.

