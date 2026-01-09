loader
Colaborare sau rezistență? „Servitorii”, o dramă despre preoți în regimul comunist

publicat: Vineri, 09 Ianuarie 2026

Despre colaborarea preoților cu regimul comunist, o dramă inspirată de poveștile reale ale unor preoți din Cehoslovacia comunistă puși în fața unei alegeri dramatice: colaborarea cu poliția secretă sau rezistența. Luni, 12 ianuarie, ora 22.00, la TVR Cultural, „Servitorii”, în regia lui Ivan Ostrochovský, cu Vlad Ivanov, Samuel Skyva și Samuel Polákovič în rolurile principale.

 

În anii ’80, în Cehoslovacia totalitară, Michal și Juraj sunt studenți la un seminar teologic. Temându-se că instituția ar putea fi desființată, profesorii fac tot ce le stă în putință pentru ca seminariștii să fie pe placul Partidului Comunist. În acest climat al fricii și al presiunii constante, fiecare tânăr este nevoit să aleagă: va urma calea mai ușoară a colaborării cu regimul sau va refuza compromisul, devenind astfel ținta supravegherii draconice a poliției secrete.

În octombrie 1980, studenții Facultății de Teologie „Sfinții Chiril și Metodiu” din Bratislava au declanșat o grevă a foamei, ca protest față de vizita în seminar a organizației Pacem in Terris, structură religioasă fondată și finanțată de statul comunist. Scopul real al acesteia era supravegherea clerului și limitarea influenței Bisericii Catolice în Cehoslovacia. Acest episod istoric stă la baza filmului „Servitorii”, regizat de Ivan Ostrochovský.

Vlad Ivanov semnează un nou rol memorabil, de această dată în limba slovacă. În rolul unui ofițer al poliției politice însărcinat cu supravegherea seminarului, actorul adaugă o nouă performanță remarcabilă carierei sale internaționale, confirmându-și versatilitatea și forța expresivă.

 

