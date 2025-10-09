"Breaking Fake News": Erodarea distincției dintre realitate și ficțiune | VIDEO

În era informațională asistăm la o proliferare alarmantă a dezinformării și a știrilor false, fenomen exacerbat de capacitățile tot mai sofisticate ale inteligenței artificiale. Urmărim o nouă ediție "Breaking Fake News", vineri, 10 octombrie, de la 18:45, la TVR 1 și online pe TVR+ .

Marian Voicu Este jurnalist, realizator de filme documentare și scriitor de non-ficțiune. Lucrează în TVR din 1996 ca reporter, prezentator de ştiri, moderator de talk-show și producător. Din 2020 produce și prezintă la TVR1 „Breaking Fake News!”, singura emisiune din spațiul audiovizual românesc care documentează fenomenul dezinformării.

Breaking Fake News Prima emisiune din audiovizualul românesc dedicată dreptului de a fi informat corect. Dieta informațională este din ce în ce mai dificilă - ce e adevărat și ce e fals? Cine e arbitrul adevărului? Cum ne construim opiniile? Să încercăm împreună să deosebim adevărul de minciună, știrile reale de cele fabricate.

* Spărgătorii de fake news, cu Horia Sârghi și Mihai Geamănu

Umorul negru și sarcasmul, deși aparent nonșalant, scot la iveală o realitate îngrijorătoare: granițele dintre realitate și ficțiune devin din ce în ce mai greu de distins.

Cazul ipotetic al președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, acuzată în mod fals de achiziționarea de spermă de la Elton John, ilustrează perfect modul în care dezinformarea poate fi folosită ca armă politică. O astfel de narațiune absurdă, preluată și amplificată de mass-media, are ca scop discreditarea liderului politic și manipularea opiniei publice.

Paralela cu presupusa declarație falsă a fostului președinte american Donald Trump, care promova paturi magice vindecătoare, subliniază universalitatea fenomenului de manipulare.

Indiferent de contextul geopolitic, știrile false sunt folosite pentru a influența percepția oamenilor și pentru a promova anumite agende politice sau economice.

Într-o lume în care chiar și prezentatorii TV pot fi înlocuiți de avataruri generate de inteligență artificială, este dificil să discernem adevărul. Dezinformarea, difuzată adesea prin intermediul rețelelor sociale și al site-urilor web clonate, creează o atmosferă de neîncredere și confuzie, în care este din ce în ce mai greu să ne orientăm.

Întrebarea retorică despre durata de viață a oamenilor din vechime sugerează o nostalgie după o epocă presupus mai autentică, dar și o critică subtilă a prezentului, marcat de superficialitate și de goana după informații senzaționale, dar adesea false.

Ipoteza longevității ancestrale, atribuită unui cod genetic nealterat, reprezintă o speculație romantică, lipsită de fundament științific. Sugerarea unui cataclism post-diluvian care ar fi fragmentat ADN-ul uman, retrogradându-ne de la stadiul de "zei", este o interpretare fantezistă a miturilor. Referințele la Platon și Hesiod, precum și la comunități secrete supraviețuitoare cu puteri supranaturale, evocă o tradiție ocultă și conspiraționistă, nu o realitate istorică.

Afirmațiile privind existența unor "școli ale misterelor" ascunse, unde figuri precum Zalmoxis, Pitagora și Iisus și-ar fi dobândit cunoștințele, sunt lipsite de dovezi concrete. Ideea că aceste entități nemuritoare ne conduc din umbră, lăsându-ne să ne autodistrugem, este o variantă a teoriilor conspirației privind elitele oculte.

În plus, acuzațiile privind furtul aurului dacic prin secarea barajului Vidraru și exportul ilegal de pământ din Dobrogea către Spania sunt exemple de dezinformare și panică. Realitatea este că golirea barajului Vidraru are scopuri tehnice, iar importul și exportul de pământ sunt operațiuni comerciale legitime.

* Povestea săptămânii, cu Marian Voicu

. Vaccinul anti-HPV și paracetamolul-ținte ale dezinformării

. Care este reacția medicilor români la afirmația președintelui Trump privind nocivitatea paracetamolului, dar și la moțiunea depusă de partidul SOS România împotriva vaccinării HPV?

. Invitată: Cosmina Berbecel, medic primar, medicină de familie Invitată:, medic primar, medicină de familie .

* Conspirația săptămânii, cu Tatiana Țarfulea

. Paracetamolul - inamicul lui Trump

Președintele Trump a susținut recent că ar există o legătură între paracetamol și autism. El a sfătuit femeile însărcinate să nu ia acest medicament în timpul sarcinii. Oamenii de știință din întreaga lume au avertizat însă că „anunțul este extrem de iresponsabil și periculos".

* Revista presei fake, cu Horia Grușcă

. - „Probe” din Azerbaidjan ale fraudării alegerilor din Republica Moldova

. Alegerile parlamentare din Republica Moldova au fost obiectul unei campanii masive de dezinformare din partea Rusiei.

Alegerile parlamentare din Republica Moldova au fost obiectul unei campanii masive de dezinformare din partea Rusiei.
- Un videoclip generat artificial şi distribuit pe contul oficial al preşedintelui Donald Trump reînvie o mai veche teorie a conspiraţiei-cea privind „paturile medicale" miraculoase, capabile să vindece orice boală.

* Istoria și istoriile sale, cu Gabriela Avram

. ONU - un nou front pentru Rusia

La cea de a 80-a Adunare Generală a Organizației Națiunilor Unite, desfășurată luna trecută, Rusia a venit cu o propunere de reformare a Consiliului de Securitate. Ce se ascunde în spatele acestei inițiative?

Producător Marian Voicu

"Breaking Fake News", vineri, 10 octombrie, de la 18:45, la TVR 1 și online pe TVR+

.