Beţişoarele invizibile ale neîncrederii - „Marocco”, la TVR 2

PROMO TVR2

Cu un titlu inspirat de un binecunoscut joc de societate, „Marocco" explorează consecințele lipsei de încredere în cei apropiați. Asemenea jocului cu bețișoare, în care orice mișcare neinspirată sau prea bruscă poate distruge echilibrul, filmul lui Emanuel Pârvu este o înlănțuire de acțiuni întreprinse cu grijă, pentru a evita schimbări dramatice. Ce declanșează însă ruperea armoniei aflăm vineri, 9 ianuarie, de la ora 22.15, la TVR 2.

Cristi se află într-o relație cu Maria, la câțiva ani după moartea soției sale. Magda, fiica lui adolescentă, și iubitul ei, Iulian, sunt voluntari la un spital de oncologie pediatrică, unde merg o dată pe lună pentru a-i înveseli pe copiii bolnavi. Într-o zi, Magda îi oferă unei fetițe internate lănțișorul primit cadou de la tatăl ei. Când Cristi refuză să creadă că Magda a dăruit acel obiect de preț unui copil bolnav, echilibrul fragil al familiei începe să se destrame.

Filmul, regizat de Emanuel Pârvu și realizat după un scenariu scris de acesta în colaborare cu Alexandru Popa, îi are în rolurile principale pe Șerban Pavlu, Ana Indricău, Tudor Cucu-Dumitrescu și Crina Semciuc, alături de Emilia Popescu, Tania Filip, Vlad Brumaru, Mihaela Sîrbu, Mirela Gorea, precum și copiii Amalia Constantinescu și Sonia Stolea.

O poveste despre neîncredere și despre gesturi cu intenții bune care pot duce la consecințe neașteptate – vineri, 9 ianuarie, ora 22.15, la TVR 2.

sursă foto: pagina de FB a filmului „Marocco”