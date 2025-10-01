1 octombrie - Zilua Națională a Luptei împotriva Cancerului de Sân: Palatului Cotroceni, iluminat în roz

Palatul Cotroceni, dar şi alte 22 de clădiri din România îmbracă lumina roz ca simbol al speranței și solidarității în lupta împotriva cancerului de sân. Pe 1 octombrie, Fundația Renașterea marchează 25 de ani de activitate.

Fundația Renașterea marchează 25 de ani de activitate printr-un eveniment de puternică valoare simbolică: Iluminarea în roz a Palatului Cotroceni, pe 1 octombrie 2025, cu ocazia Zilei Naționale a Luptei împotriva Cancerului de Sân. Telespectatorii vor putea urmări imagini de la eveniment în emisiunile informative ale posturilor TVR.

Ajunsă la a 25-a ediție, „Iluminarea în roz” reprezintă un apel public la conștientizarea importanței depistării precoce și accesului la diagnostic și tratament pentru toate femeile din România, în contextul în care rata de supraviețuire în cancer rămâne mult sub media europeană.

Anul acesta, la București, momentul simbolic al aprinderii luminii roz va fi marcat de prezența doamnei Mirabela Grădinaru, ca gest de empatie, curaj și promovare a importanței prevenției în lupta împotriva cancerului de sân.

TVR este partener media ofical al Fundaţiei Renaşterea şi în acest an, la cea de-a 25-a ediție a Iluminării în Roz. De-a lungul întregii zile de 1 octombrie, prezentatorii emisiunilor TVR vor purta fundiţa roz, pentru a atrage atenţia telespectatorilor asupra puterii prevenţiei şi solidarităţii.

La Bucureşti, printre participanții la eveniment se numără personalități din mediul medical, cultural și social, autorități locale și centrale, diplomați, alături de membrele Boardului Fundației și de supraviețuitoare ale cancerului, mărturie vie despre puterea prevenției și a solidarității.

Iluminarea în Roz, 2025 – un eveniment cu rezonanță națională și internațională

Ediția aniversară capătă un caracter național, prin iluminarea simultană a unor clădiri - simbol din următoarele orașe: Constanța (Cazinoul), Iași (Palatul Roznovanu), Oradea (Primăria Oradea), Brașov (Hotel Aro Palace), Bacău (Secția de oncologie a Spitalului Județean), Caracal (Primăria Caracal, Teatrul Național și Biblioteca), Cluj Napoca (Institutul Oncologic și Clădirea Medisprof Cancer Center), Tulcea (Monumentul Independenței și Blocul Belvedere din Piața Mircea cel Bătrân), Sibiu (Primăria Sibiu), Bistrița (Primăria Bistrița), Piatra Neamț (Cladirea Medisprof Cancer Center) și Pașcani (Casa de Cultură „Mihail Sadoveanu”), Galați (Clădirea Consiliului Județean).

În București vor fi iluminate în roz și: Opera Națională, Ministerul Sănătății, Globalworth Tower, Pasajul Europa Unită și Patinoarul Berceni Arena.

Evenimentul face parte dintr-o inițiativă globală în cadrul căreia clădiri-emblemă precum Empire State Building (New York), Turnul Perla Orientului (Shanghai), Opera din Paris sau Muzeul Britanic (Londra) au fost iluminate în roz – culoarea simbol a luptei împotriva cancerului de sân.

Iluminarea în roz este mai mult decât un eveniment simbolic – este un mesaj de responsabilitate pentru fiecare dintre noi. Prevenția salvează vieți și, cu cât mai multe femei ajung la timp la medic, cu atât cresc șansele de vindecare.

De 25 de ani Fundaţia Renaşterea luptă pentru sănătatea femeilor din România

Înființată în 2001, Fundația Renașterea a adus pentru prima dată în atenția publicului din România o problematică cu implicații majore în viața femeilor – cancerul de sân. În anul 2008, Autoritățile statului român au acordat Fundației Renașterea statutul de organizație de utilitate publică în semn de apreciere a eforturilor constante și a recunoașterii importanței strategice a proiectelor și demersurilor cu un impact real pentru sănătatea femeilor din România.

„Am reușit să salvăm vieți prin campanii de educare, prin investigații gratuite oferite în centrele și unitățile noastre mobile și prin proiecte care au adus prevenția mai aproape de comunități vulnerabile. De 25 de ani, Fundația Renașterea este vocea prevenției și a speranței pentru femeile din România. Le reîntâlnesc cu multă emoție pe doamnele care au fost diagnosticate la Centrele Renașterea, însă, cel mai mult mă bucură că astăzi sunt sănătoase, alături de familiile lor. De aceea, vom continua cu multă energie ceea ce am pornit acum 25 de ani, cu convingerea că susținuți de partenerii noștri, vom salva cât mai multe vieți.” - Mihaela Geoană, Președintele Fundației Renașterea.

Fundația Renașterea este, din anul 2003, Reprezentantul Național al EUROPA DONNA în Romania și membră fondatoare a THINK PINK EUROPE, din 2018.

Într-un sfert de secol de activitate, Fundația Renașterea a reușit să îsi urmeze misiunea de a promova importanța prevenției și depistării precoce a cancerului de sân și de col uterin, de a oferi investigații medicale gratuite și consiliere pacientelor oncologice și să creeze o infrastructură medicală și educațională unică în România, cu rezultate semnificative:

Peste 132.000 investigații medicale efectuate în Centrele Medicale Renașterea.

Peste 42.700 de teste medicale gratuite (Babeș-Papanicolau și mamografii) oferite prin Unitățile Mobile în comunități rurale și orașe mici.

de teste medicale gratuite (Babeș-Papanicolau și mamografii) oferite prin Unitățile Mobile în comunități rurale și orașe mici. 6.100 de paciente diagnosticate în centrele Fundației și Unitațile Mobile, cu șansa de a începe tratamentul la timp.

de paciente diagnosticate în centrele Fundației și Unitațile Mobile, cu șansa de a începe tratamentul la timp. La inițiavita Fundației Renasterea, în anul 2014, Parlamentul României a declarat, ziua de 1 octombrie ca Zi Națională de luptă împotriva cancerului de sân.

Peste 2.200 de peruci au fost donate pacientelor oncologice din România prin Campania Brave Cut. În cadrul campaniei au fost primite peste 34.500 de codițe de păr donate de femei și copii din România și diaspora.

de peruci au fost donate pacientelor oncologice din România prin Campania Brave Cut. În cadrul campaniei au fost primite peste de codițe de păr donate de femei și copii din România și diaspora. Campanii naționale de informare și conștientizare , prin care sute de mii de femei au primit mesaje esențiale despre autoexaminare, screening și prevenție.

, prin care sute de mii de femei au primit mesaje esențiale despre autoexaminare, screening și prevenție. Coaliția pentru Sănătatea Femeii - Campanie de parteneriat cu organizații nonguvernamentale, asociații de pacienți, reprezentanți ai sistemului medical, companii, autorități și reprezentanți ai mass-media pentru a crea cadrul propice pentru susținerea adecvată a Sănătății Femeii în România.

- Campanie de parteneriat cu organizații nonguvernamentale, asociații de pacienți, reprezentanți ai sistemului medical, companii, autorități și reprezentanți ai mass-media pentru a crea cadrul propice pentru susținerea adecvată a Sănătății Femeii în România. Race for the Cure România – 11 ediții ale evenimentului sportiv de conștientizare a importanței prevenției cancerului de sân.

Statistici oficiale

Cancerul de sân este cea mai frecventă formă de cancer la femei și una dintre principalele cauze de deces oncologic. Însă, atunci când este depistat la timp, șansele de tratament și vindecare sunt foarte mari.

1 din 8 femei va fi diagnosticată cu cancer de sân de-a lungul vieții;

va fi diagnosticată cu cancer de sân de-a lungul vieții; 80% dintre cazuri pot fi vindecate , dacă boala este descoperită în stadiu incipient;

, dacă boala este descoperită în stadiu incipient; Screeningul periodic reduce semnificativ mortalitatea prin cancer de sân;

Conform datelor Agenției Internaționale pentru Cercetare în domeniul Cancerului (IARC) din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), la nivel mondial, cancerul de sân cu peste 2.26 milioane de cazuri estimate, a devenit în 2020, pentru prima dată, cel mai frecvent tip de cancer depășind cancerul pulmonar (2,20 milioane);

(IARC) din cadrul (OMS), la nivel mondial, cancerul de sân cu peste 2.26 milioane de cazuri estimate, a devenit în 2020, pentru prima dată, cel mai frecvent tip de cancer depășind cancerul pulmonar (2,20 milioane); În rândul femeilor, la nivel mondial, cancerul de sân este cel mai frecvent tip de cancer înregistrat cu 2.261.419 cazuri noi diagnosticate anual, de aproape 3 ori mai mult decât cancerul colorectal (865 630 cazuri noi) și cancerul de plămân (770 828 cazuri noi);

În România, cancerul de sân ocupa în 2020, prima poziție cu o pondere a cazurilor noi de 12 085 cazuri noi, la mare distanță de cancerul de colon 5 331 cazuri noi și cancerul de col uterin 3 380 cazuri noi;

Cele mai scăzute rate ale mortalității prin cancer mamar s-au înregistrat în Spania, Finlanda, Suedia, Malta, Lituania, iar cele mai ridicate au fost în Slovacia, Polonia, Cipru și Ungaria. România, deși are una din cele mai scăzute rate incidență (ASR 113.1‰00 femei) comparativ cu media europeană (142.8/‰00 femei) are o rată standardizată a mortalității prin cancer de sân (36.2/‰00 femei) mai ridicată decât media europeană (34.1/‰00 loc).

Despre Fundația Renașterea și Iluminarea în Roz

Fundația Renașterea este o organizație neguvernamentală, înființată în anul 2001, care a primit statut de Organizație de Utilitate Publică în anul 2007. Misiunea Fundației Renașterea este aceea de a promova importanța prevenției și depistării precoce a cancerului de sân și de col uterin, de a oferi investigații medicale gratuite și consiliere pacienților oncologici.

Alăturându-se Inițiativei Mondiale de Iluminare în Roz ca simbol al luptei împotriva cancerului de sân, anual, la 1 octombrie, Fundația Renașterea organizează evenimentul Iluminare în roz a unor clădiri reprezentative din București și din alte orașe din țară. În 2014, în urma demersurilor făcute de Fundația Renașterea, Senatul României a declarat 1 Octombrie – Zi Națională de Luptă împotriva Cancerului de Sân.

Printre clădirile reprezentative ale lumii care s-au îmbrăcat în culoarea speranței se numără Empire State Building New York – SUA, Turnul Perla Orientului din Shanghai – China, Muzeul Britanic din Londra – Anglia, Opera din Paris – Franța.

În București, au fost iluminate în roz: Ateneul Român (2001), Muzeul George Enescu (2002), Teatrul Național (2003), Palatul C.E.C. (2004, 2022) și Biblioteca Centrală Universitară (2005), Muzeul Național de Artă (2006), Cercul Militar Național (2007), Arcul de Triumf (2008), Institutul Oncologic din București (2009), Palatul Parlamentului (2010), Palatul de Justiție (2011), Banca Națională a României (2012), Academia de Studii Economice (2013), Muzeul Național al Țăranului Român (2014), Facultatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” (2015), Muzeul Național de Artă al României (2016), Globalworth Tower și City Tower (2017), Ateneul Român (2018), Palatul Ministerului Agriculturii (2019), Spitalul Clinic Colțea (2020), Palatul Marmorosch (2021), Palatul CEC (2022), Casa Mița Biciclista (2023), Academia Română (2024).

foto: Fundaţia Renaşterea