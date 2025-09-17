Răzvan Roșu, glasul moților în lumea modernă

Din inima Apusenilor, până pe scenele internaționale ale cercetării și culturii, numele lui Răzvan Roșu devine sinonim cu identitatea moților și cu păstrarea valorilor tradiționale. Etnologul și antropologul originar din Țara Moților duce mai departe povestea unei comunități de munte, păstrătoare de istorie și spirit românesc.

Răzvan Roșu, cu studii înalte în Germania și Austria, s-a remarcat printr-o activitate amplă dedicată cercetării și promovării patrimoniului imaterial al moților. Prin proiecte educaționale, expoziții, lucrări științifice, Roșu reușește să păstreze viu spiritul unei comunități istorice aparte.

Istoria moților este strâns legată de luptele pentru dreptate socială și libertate națională. În frunte cu Avram Iancu în Revoluția de la 1848, moții au devenit simboluri ale rezistenței și curajului în fața opresiunii. Cultura lor – de la doine și obiceiuri până la portul tradițional și meșteșuguri – continuă să inspire și astăzi.

Prin inițiative precum festivaluri de folclor, cercuri etnografice și documentare realizate în satele izolate, Răzvan Roșu aduce moștenirea moților mai aproape de noile generații.

”De la munte pe hămoacă. 100 de ani de la colonizarea moților în județul Satu Mare" este cartea prin care Răzvan Roșu arată complexitățile strămutării moților înspre granițele României Mari, care a fost inițiată și supervizată de către autoritățile statului, numind-o la vremea respectivă colonizare. Până la Răzvan Roșu, nimeni nu a reliefat greutățile și experiențele celor care s-a strămutat din Țara Moților în actualul județ Satu Mare.

Într-o lume în continuă schimbare, tradiția rămâne un punct de sprijin. Iar datorită unor oameni ca Răzvan Roșu, poveștile din munții Apuseni nu doar că se spun, ci se trăiesc, cu respect și mândrie.

Credit foto: Răzvan Roșu