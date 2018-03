Curaj, mister si aventură în filmele lunii martie, la TVR 2

„Numele trandafirului”, „Alexandru” şi „Regatul de Foc”, printre producţiile de neratat ale acestui sfârşit de săptămână.

Așteptăm primăvara cu entuziasm, iar dacă bucuria se amplifică cu încântarea pe care o trăiești alături de cele mai frumoase filme din grila lunii martie, la TVR 2, debutul primăverii se va transforma, cu siguranță, într-una dintre cele mai optimiste perioade ale anului.

TVR 2 a programat în grila lunii martie câteva dintre cele mai apreciate și premiate mărțișoare cinematografice și vă invită să petreceți orele de relaxare alături de cei mai mari actori.

Intriga complicată şi misterioasă din „Numele trandafirului” (THE NAME OF THE ROSE – Franţa 1986) o veți putea urmări vineri, 2 martie de 21.10. În regia lui Jean-Jacques Annaud, ecranizarea după romanul cu acelaşi nume al scriitorului Umberto Eco îi reunește în distribuție pe Sean Connery, Christian Slater, Michael Lonsdale și F. Murray Abraham. benedictină izolată. Călugărul franciscan William de Baskerville şi tânărul novice Adso poposesc în anul 1327 la o mănăstire pentru o dezbatere despre sărăcie şi Mântuitor. Numai că, abia ajunşi, sunt prinşi într-o poveste complicată şi misterioasă. Mai mulţi călugări mor în circumstanțe ciudate, care amintesc de ultima carte a Bibliei. William de Baskerville va încerca să descopere ce secrete ascunde biblioteca plină de labirinturi a bătrânei abaţii... „Numele trandafirului” este câștigător al unui premiu BAFTA.

Aventurile „Regatului de Foc” (REIGN OF FIRE – SUA, 2002) ne vor ține cu sufletul la gură sâmbătă, 3 martie, de la ora 20.10. În regia lui Rob Bowman, cu Matthew McConaughey și Christian Bale în distribuție filmul de aventuri spune povestea unui băiat de 12 ani care reuşeşte să trezească dintr-un somn secular o făptură antediluviană, un dragon. Douăzeci de ani mai târziu, consecinţele unei descoperiri nechibzuite de copil se dovedesc a fi dezastruoase pentru civilizaţia planetei.

Seara de sâmbătă, de la ora 22.10, continuă cu o producție în regia lui Oliver Stone: "Alexandru" (ALEXANDER – SUA 2004). Cu o distribuție impresionantă, Colin Farrell, Angelina Jolie, Val Kilmer și Anthony Hopkins în rolurile principale, drama istorică spune povestea vieţii lui Alexandru cel Mare, regele Macedoniei, unul dintre cei mai influenţi şi strălucitori lideri din istoria omenirii, care şi-a condus trupele invincibile, cucerind mare parte din lumea cunoscută la vremea sa. Sunt evocate viaţa sa personală, relaţia cu părinţii, cu prietenul apropiat şi tovarăşul său de luptă Hefaistion, cu Roxane, frumoasa şi ambiţioasa lui soţie, cu generalul şi confidentul său Ptolemeu. La 32 de ani, Alexandru era deja stăpânul unui imperiu fără egal. Însă gloria nu este eternă...

Duminică, 4 martie, de la ora 22.10 ne întâlnim cu "Un spion care știa prea multe" (TINKER TAILOR SOLDIER SPY– Marea Britanie, Franţa, 2011). Gary Oldman, Colin Firth, Tom Hardy și Benedict Cumberbatchser se reunesc în regia lui Thomas Alfredson într-un thriller plin de adrenalină. În anul 1973, George Smiley, fost agent de carieră în serviciile secrete britanice - MI6, cu nume de cod "Circul" - este reangajat pentru a descoperi identitatea agentului dublu care lucrează pentru Uniunea Sovietică. Ajutat de tânărul agent Peter Guillam, Smiley ia la verificat activităţile Circului din prezent şi din trecut, dar urmele "cârtiţei" rămân ascunse. Un agent de teren îl contactează pe şeful MI6 cu informaţii, iar Smiley află cu stupoare că lista suspecţilor a fost redusă la cinci nume, dintre care unul este chiar al său.

"Bătălia de la Alamo" (THE ALAMO – SUA, 2004) va captiva telespectatorii TVR 2 vineri, 9 martie, de la ora 21.10. Drama istorică îîn regia lui John Lee Hancock, cu Dennis Quaid, Billy Bob Thornton și Jason Patric în rolurile principale spune povestea celei mai faimoase bătălii din istoria Texasului. În 1836, un grup de nici 200 de oameni au apărat fortul Alamo timp de 13 zile, în fata soldaţilor mexicani conduşi de generalul Antonio Lopez de Santa Anna, guvernatorul Mexicului. Sub comanda a trei bărbaţi - tânărul locotenent colonel William Travis, aventurierul James Bowie şi congresmenul David Crockett - texanii au crezut cu tărie în visul lor de libertate. Sacrificiul lor l-a determinat pe generalul Houston să lupte în continuare şi să obţină independenţa Texasului.

„O fata de milioane” (MILLION DOLLAR BABY – SUA, 2005), ce va fi difuzat sâmbătă, 10 martie, de la ora 20.10, la TVR 2, le-a adus lui Clint Eastwood si lui Hilary Swank cate un al doilea Oscar, iar producția cinematografică care a reușit să facă, în sens pozitiv, „knock-out” atât publicul, cât și criticii de specialitate, a reușit să strângă în palmares 4 premii Oscar - pentru cel mai bun film, cel mai bun regizor, cea mai bună interpretare feminină, cel mai bun rol masculin secundar, 2 premii Globul de Aur - pentru regie şi rol principal feminine, dar și Premiul Cesar pentru cel mai bun film strain. „În box totul e invers”, mărturiseşte Scrap (Morgan Freeman, Oscar pentru rol secundar masculin) și care interpretează rolul unui fost boxer care a strâns până la 39 de ani, 109 lupte şi şi-a pierdut un ochi. Maggie Fitzgerald are 31 de ani, este chelneriţă, dar vrea să fie campioană de box. Ca să-i demonstreze antrenorului Frankie Dunn că e demnă să-i fie discipol, Maggie trece prin antrenamente dure, are ambiţie cu carul, voinţă de fier şi talent. Urcă de la meciuri de amatori la turnee de profesionişti şi are şansa unui meci la care toţi boxerii visează: o luptă pentru titlul mondial. Dar visurile măreţe se transformă uneori în mari tragedii...

„Cercul poeților dispăruți” (DEAD POETS SOCIETY – SUA, 1989), filmul dramatic din anul 1989, cu un scenariu scris de Tom Schulman și regizat de Peter Weir va fi difuzat duminică, 11 martie, de la ora 21.40. Producția ce îi reunește pe Robin Williams, Ethan Hawke și Robert Sean Leonard în rolurile principale a fost lăudată de către critici și a avut mare succes și la box office. Printre cele mai importante premii: Cel mai Bun Film din partea BAFTA, Cel mai Bun Film Străin la Premiile César 1991 și Premiile David di Donatello din 1990. Scenaristul Tom Schulman a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun scenariu original pentru munca sa. La sfârşitul anilor ’50, într-o şcoală de elită din New England, un profesor de literatură nonconformist îşi învaţă elevii să se abată de la litera cărţii şi să dea frâu liber pasiunilor.