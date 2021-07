Campionii de acasă ai „Jurnalului olimpic”

Conectați la atmosfera Jocurilor Olimpice Tokyo 2020, Eda Marcus, Tudor Furdui, Costin Deșliu și Vlad Arhire fac față cu brio și jucăușilor sportivi de acasă.

Sport la serviciu, sport acasă. Iar pasiunea pare că se moștenește. Cei patru jurnaliști ai Televiziunii Române care ne spun tot ce mișcă la Tokyo în această perioadă, la „Jurnal olimpic” și „Studio Olimpic” (TVR 1), Eda Marcus, Tudor Furdui, Costin Deșliu și Vlad Arhire nu stau degeaba nici în timpul liber. Părinți cu toții, ei sunt întâmpinați acasă de micii campioni din dotare. Să-i cunoaștem!

„Dima e un bărbățel de 2 ani și jumătate care începe, ușor, ușor, să descopere sportul. Deocamdată, cel mai practicat sport este jogging-ul... prin casă. Și chiar profit de ocazie să le cer scuze vecinilor. :)

Se plimbă toată ziua cu tricicleta și mai nou, în fiecare dimineață, vrea să meargă cu mine la sală.

Ultimul sport pe care a vrut să îl încerce a fost scrima. Imediat după ce i-am făcut galerie Anei-Maria Popescu în finala de la Tokyo 2020, am trecut și noi la primul antrenament”, ne povestește Cotin Deșliu, jurnalistul Știrilor sportive de la TVR.

La rândul său, fetița Edei Marcus speră să-i calce pe urme Simonei Halep. „Aria Iarina 6 ani și 3 luni. Este la gradiniță în grupa mare, în toamnă urmând să intre la școală în grupa 0. Este o fetiță plină de energie și extrem de sportivă. Face tenis de câmp de mai bine de un an, este cea mai bună din grupa ei și extrem de talentată. Mergem împreună pe role și este ca peștele în apă când face mișcare”, spune frumoasa mămică și prezentatoare a sportului la TVR.

Cel mai solicitat este, însă, Vlad Arhire, tată a doi copii, cărora le-a transmis microbul sportului. Vladimir are numai 5 ani şi jumătate şi e super pasionat de fenomenul fotbalistic. „Nu ştiu de ce baiețelul meu e înnebunit după fotbal :)”, dar de dimineaţă până seara e în curte şi joacă fotbal, ne povesteşte Vlad Arhire. „Are ca adversari de la copiii vecinilor până la bonă şi, bineînţeles, părinţii. Mai rar, din păcate, pe ultimii, pentru că „n-avem timp”, cum spune cântecul… Probabil, din toamnă va merge şi într-un cadru organizat să se antreneze, pentru că deja nu mai facem faţă”, admite tatăl băiatului, şi el sportiv împătimit, alergător de maratoane şi jucător de baschet.

În plus, băieţelul lui Vlad stă bine şi la partea „teoretică”: „Periază toate campionatele din Europa, ştie foarte multe echipe după sigle, urmăreşte meciurile Naţionalei şi are deja fotbalişti pe care îi apreciază şi încearcă să-i imite”.

Larisa, fiica lui Vlad Arhire, împlineşte 8 ani în septembrie şi iubeşte să facă drumeţii pe munte, escaladă şi ski. „E foarte curajoasă şi în anumite situaţii mă ţine cu inima cât un purice. De când am început să-mi fac un obicei în a alerga mai des, i-am luat şi pe ei în câteva ocazii. Am alergat cot la cot aproape 1 kilometru şi jumătate şi m-am bucurat foarte mult că în zilele următoare au tras ei de mine să ieşim la alergare”, povesteşte mândru tatăl celor doi copii.

Atât Larisa, cât şi Vladimir Arhire fac şi cursuri de iniţiere în nataţie. Sunt mari fani ai transmisiunilor TVR de la Jocurile Olimpice, chiar dacă nu prea înţeleg „cum se fac diferenţele astea la sutimi de secundă”. Sunt însă tare fericiţi că îl văd pe tatăl lor, jurnalistul Vlad Arhire, pe ecran, aducând cele mai proaspete ştiri de la #Tokyo2020 în „Jurnalul olimpic” transmis de TVR 1 zilnic, de luni până vineri, de la ora 18.00.

La vârsta adolescenței, fiul lui Tudor Furdui a apucat deja să încerce mai multe sporturi. Alec, în vârstă de 14 ani și jumătate, este înscris la Academia de Handbal Dinamo de 1 an, după ce tot la același club a făcut polo, timp 5 ani. Sunt două sporturi complementare, este de părere jurnalistul TVR. Alec a mai încercat scrimă și atletism.

„În fiecare an mergem la ski împreună, iar duminicile jucăm fotbal cu colegii și părinții acestora. Ies scântei la meciuri, pentru că ambițiile sunt mari. Părinții vor sa demonstreze că sunt mai buni decât copiii... Anul acesta am fost la Bansko. În plus, a fost cu mine în Maldive, unde Alec a fost ajutorul producătorului emisiunii „Microbist de România”. Chiar a filmat din apă unele probe”, se mândrește și tăticul Tudor Furdui. Și în grija lui sunt, în această perioadă, „Jurnalul olimpic” și „Studioul olimpic” de la TVR 1.

Medaliile, recordurile și surprizele JO Tokyo 2020 se văd zilnic la „Jurnalul olimpic” de la TVR 1

Pe lângă transmisiunile directe sau înregistrate de la Tokyo, TVR mai difuzează, în perioada 22 iulie – 8 august, rezumate, studiouri dedicate evenimentului şi jurnale olimpice. Astfel, din 22 iulie, ora 18.00, cele mai noi informaţii de la Jocurile Olimpice, dar şi rezumatele zilei le putem urmări zilnic în „Jurnalul olimpic”, prezentat alternativ de Eda Marcus, Tudor Furdui, Costin Deşliu şi Vlad Arhire. Pe durata Jocurilor Olimpice, în ediţii speciale „Studio olimpic”, invitaţi din lumea sportului vorbesc despre performanţele româneşti şi internaţionale înregistrate de sportivi la Tokyo.

„Dacă nu ai apucat să vezi în timpul zilei transmisiunile de la Jocurile Olimpice, ai ocazia să urmărești `Jurnalul olimpic`, în fiecare zi de la ora 18.00, cu sinteza zilei de la competițiile de la Tokyo. Aici regăsești toate evoluțiile sportivilor români, reacțiile lor, ale antrenorilor și ale oamenilor din sport, dar și cele mai importante momente din ultimele 24 ore. În ceea ce privește selecția subiectelor, primează medaliile, recordurile olimpice, surprizele. E o muncă istovitoare, dar foarte frumoasă, la care participă toată redacția. Cei rămași acasă montează materialele trimise de cei 11 colegi plecați la Tokyo”, explică Tudor Furdui.