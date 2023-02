Theodor Andrei a câştigat Selecția Națională Eurovision 2023

Artistul va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2023 cu piesa "D.G.T. (Off and on)"

Publicul a decis: Theodor Andrei va reprezenta România la Eurovision Song Contest, organizat la Liverpool, Marea Britanie.

Câștigătorul Selecției Naționale a fost ales, la această ediție, exclusiv prin votul publicului.

În Selecţia Naţională au concurat artiştii cu piesele: Deiona, "Call on me"; Andrada Popa, "No time for me"; Ocean Drive, "Take you home"; Amia, "Puppet"; Andrei Duțu, "Statues"; Theodor Andrei, "D.G.T. (Off and on)"; Steven Roho x Gabriella x Formaţia Albatros ,"Lele"; Aledaida, "Bla Bla Bla"; Adriana Moraru, "Faralaes"​; Maryliss, "Hai vino"; JaxMan (Erin Dăneţ) "Bad&Cool", Andreea D Folclor Orchestra, "Periniţa mea".

Alături de concurenți, pe scena Eurovision de la Bucureşti au urcat: WRS, Ilinca Bacilă împreună cu band-ul ei - Gadjo Dilo, Ana Maria Mărgean şi Darius Mabda, participanţi la America’s Got Talent All – Stars.

Laurentiu Niculescu şi Ilinca Băcilă au fost gazdele show-ului Selecţiei Naţionale Eurovision 2023.

Evenimentul a avut loc în studioul Pangrati al Televiziunii Române şi a fost transmis în direct pe canalele TVR 1, TVR Internaţional, TVR+ și pe conturile din rețelele de socializare al TVR.

Eurovision Song Contest 2023 se va desfăşura în Marea Britanie, la Liverpool, cu semifinalele pe 9 şi 11 mai şi finala pe 13 mai 2022. România va intra în concurs joi, 11 mai, în prima parte din a doua semifinală.

Despre Theodor Andrei:"Reprezentantul României la Eurovision 2023 are 19 ani și este solist vocal, compozitor, textier, orchestrator și actor. A obținut peste 200 de premii în festivaluri naționale și internaționale de muzică, cu peste 100 de melodii compuse. În anul 2022, a primit Premiul Myosotis pentru cea mai bună creație a unui cantautor, pentru piesa “Artist” (muzica și versuri Theodor Andrei) de pe albumul “FRAGIL”. De asemenea, deține Marele Trofeu al Festivalului “Mihaela Runceanu” 2022 și Marele Trofeu al Festivalului “Alexandria Pop Fest” 2022. Este semifinalist al primului sezon Vocea României Junior (2017) și concurent până la faza bootcamp la X Factor România (2020).