Sophia Loren e „Frumoasa morăriţă”, la „Telecinemateca”. Trei comedii în săptămâna 13-19 noiembrie, la TVR 1

Marţi, la „Telecinemateca”, o comedie cu Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Vittorio de Sica. Un deşert faimos în „Aventurile lui Aladin” – miercuri. Michael Douglas şi Kathleen Turner, implicaţi într-o „Idilă pentru o piatră preţioasă”, sâmbătă, la TVR 1. Filmele săptămânii, mai jos.

Conchita, Leonora, Marisa, Sofia, Gemma, Sisina, Cleopatra, Ines, Aida, Barbarra, Anna, Stella, Cinzia, Giulietta, Honoria, Teresa, Pupa, Antoinette, Lina... şi multe alte roluri memorabile! Sunt tot atâtea chipuri, personaje cărora italianca Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, cunoscută de o lume întreagă drept Sophia Loren, le-a dat viaţă de-a lungul unei cariere de peste 40 de ani. Cu actriţa care obţinut primul Oscar decernat pentru interpretare pentru un rol într-o altă limbă decât engleza ne întâlnim marţi seară, la „Telecinemateca”, pe TVR 1. Sex-simbolul Hollywood-ului dă viaţă, de data aceasta, frumoasei Carmela, soţia morarului Luca din regatul napoletan ocupat de spanioli. De la ora 21.00, urmărim comedia „Frumoasa morăriţă” (LA BELLA MUGNAIA – Italia, 1955), regia Mario Camerini, în care alături de Sophia Loren, ne vom bucura să-i vedem şi pe Marcello Mastroianni, Vittorio de Sica.

În regatul napoletan ocupat de spanioli, morarul Luca o duce puţin mai bine decât alţi oameni de rând, datorită soţiei lui, frumoasa Carmela, pe care o curtează toţi bărbaţii de vază din ţinut, în frunte cu guvernatorul spaniol, Don Teofilo. Carmela ştie să-i seducă, dar fără să le cedeze, obţinând diverse favoruri şi protecţie pentru soţul ei. Într-o zi, însă, Luca este implicat într-o revoltă populară şi ajunge în temniţă. Guvernatorul îi promite Carmelei că-l va elibera, dar cere în schimb să se bucure din plin de farmecele frumoasei morăriţe. Între timp, Luca reuşeşte să evadeze şi aleargă acasă, nebun de gelozie...

Prin ce mai poate să ne farmece un film din 1955? Prin povestea amuzantă adusă pe micul ecran... Prin jocul actoricesc perfect al celor trei italieni care au impresionat o lume cu talentul lor... Prin tihna şi liniştea pe care ţi le aduc un film din alte timpuri... Prin... Vă invităm să descoperiţi marţi, ora 21.00, la TVR 1.

Un deșert faimos, în comedia „Aventurile lui Aladin”, miercuri seară, la TVR 1

Seară de comedie şi miercuri, 15 noiembrie. De la ora 21.00, la TVR 1, urmărim în premieră „Aventurile lui Aladin” (LES NOUVELLES AVENTURES D'ALADIN), o coproducţie Franţa, Belgia, din 2015, în regia lui Arthur Benzaquen, cu: Kev Adams, Jean-Paul Rouve, Vanessa Guide, Eric Judor.

În ajun de Crăciun, Sam şi amicul lui Khalid se deghizează în Moşi Crăciuni ca să poată şterpeli în voie din celebrul magazin Galeriile Lafayette din Paris. Înconjurat de copii, Sam e nevoit să le spună o poveste, o versiune inventată de el a aventurilor lui Aladin. Aşa începe o călătorie imaginară într-un Bagdad de legendă, unde tânărul hoţ Aladin, ajutat de Duhul lui, trebuie să dejoace planurile diabolice ale vizirului şi s-o cucerească pe frumoasa prinţesă Shallia.

„Aventurile lui Aladdin” a fost filmat în provincia Ouarzazate, una dintre cele mai spectaculoase locaţii ale Marocului, situată în partea de centru-sud a ţării, în mijlocul unui platou la sud de Munţii Atlas, dar nu este singurul film care s-a turnat acolo. Faimosul deşert a mai fost loc de filmare primitor şi pentru Alfred Hitchcock, cu „The Man Who Knew Too Much”, în 1956 și pentru „Lawrence of Arabia”, al regizorului David Lean. „Mission Impossible” 5, semnat de Christopher MacQuarrie și „Star Wars” 7, al lui J.J. Abrams au fost filmate în aceeași locație, ba chiar aproape în același timp cu filmul lui Arthur Benzaquen.

Michael Douglas şi Kathleen Turner, implicaţi într-o „Idilă pentru o piatră preţioasă”

Cu Michael Douglas, Kathleen Turner, Danny DeVito avem întâlnire sâmbătă seară, când ne vom delecta cu un mult îndrăgit film de aventuri, cu accente de comedie. Pe 18 noiembrie, ora 21.00, TVR 1 a programat „Idilă pentru o piatră preţioasă” (ROMANCING THE STONE – SUA, Mexic, 1984), în regia lui Robert Zemeckis, producţie recompensată cu două premii Globul de Aur: pentru cea mai bună comedie şi cea mai bună actriţă (Kathleen Turner), dar şi cu o nominalizare la premiul Oscar pentru montaj.

Joan Wilder scrie romane de dragoste de succes, dar trăieşte singură în New York şi visează să se îndrăgostească de un bărbat care seamănă cu eroii puternici din cărţile ei. Când sora ei este răpită în Columbia de o bandă de răufăcători, Joan se aventurează curajoasă în junglă, ca s-o salveze. Ştiind că bandiţii sunt, de fapt, în căutarea unui giuvaier preţios, aventurierul Jack Colton se oferă s-o ajute pe Joan şi o convinge că pot ajunge ei primii la comoară.

„Plin de răsturnări de situație, cascadorii şi glume pline de spirit, Idilă pentru o piatră preţioasă este o comedie plină de acțiune nemaipomenit de plăcută, care l-a transformat pe Michael Douglas într-un star, iar pe Robert Zemeckis, într-unul dintre cei mai buni regizori de la Hollywood”, notează Neil Smith, de la BBC Online.

„Povestea nu se oprește niciodată, totul este în mișcare! Cu o acțiune extraordinară și cascadorii, dar mai ales cu performanța strălucitoare a actriţei Kathleen Turner - este cea care face ca filmul să merite cu adevărat", este de părere Leonard Maltin's Movie & Video Guide, 1998.