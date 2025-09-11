Ferma: “Stejarii cresc peste tot....în Moldova!” | VIDEO

Comuna Miroslava, situată în Podișul Bârladului, pe malul Bahluiului, s-a remarcat recent prin organizarea unui târg dedicat meșteșugurilor tradiționale locale. Urmărim o ediție "Ferma", duminică 14 septembrie, de la ora 9:00, la TVR 2 și online pe TVR+.
Târgul a oferit o platformă generoasă pentru expunerea meșteșugurilor tradiționale locale, incluzând cusături delicate, broderii elaborate, costume populare autentice și o varietate de obiecte de artizanat. Aceste creații, rod al talentului și dedicării localnicilor, au captivat atenția vizitatorilor, oferind o incursiune autentică în tradițiile și valorile comunității.
Pe lângă demonstrațiile de măiestrie artistică, evenimentul a evidențiat și priceperea culinară a femeilor din comunitate. Standurile au abundat în plăcinte, gogoși și prăjituri de tot felul, aromele îmbietoare îmbogățind atmosfera festivă. Vizitatorii au avut, de asemenea, ocazia să se răcorească cu diverse băuturi, completând astfel experiența gustativă oferită de târg.
Acest eveniment important a beneficiat de sprijinul Rețelei Naționale Rurale a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), precum și de implicarea directă a managerului de proiect local, Irina Nenerică, reprezentant al GAL „Stejarii Argintii” Miroslava - Iași.
Prin eforturile conjugate ale acestor actori, târgul de la Miroslava s-a dovedit a fi un succes, contribuind la promovarea patrimoniului cultural local și la consolidarea identității comunitare.
Alte subiecte ale ediției:
De la găini....la îngrăsăminte naturale
Familia Florea a început în 2002 în apropierea municipiului Alba Iulia un proiect ambițios de construire a unui complex avicol specializat în creșterea găinilor ouătoare. Prin accesarea de fonduri europene, au fost achiziționate utilaje performante și echipamente moderne, facilitând producția lunară a aproximativ 7 milioane de ouă.
Un aspect remarcabil al acestui demers este transformarea deșeurilor avicole, respectiv găinatul, într-un îngrășământ organic certificat BIO. Fabrica de procesare utilizează tehnologii de uscare și transformare a găinatului într-un concentrat proteino-vitamino-mineral cu un pH optim de 6,8. Acest compost fertilizant, lipsit de reziduuri de antibiotice și sigur pentru albine și animale, este disponibil în diverse granulații adaptate pentru gazon, legume, viță de vie și pomi fructiferi.
Produsul finit este ambalat în saci de diferite dimensiuni, precum și în Big-Bag-uri pentru exploatațiile agricole de mari dimensiuni. Ec. Ioan Florea, fermier și investitor, alături de ing. Adrian Rusu, specialist în cadrul fabricii de îngrășăminte, reprezintă pilonii acestui proiect inovator.
Legume și lubenițe oltenești
Emisiune de: Viorel Alexandru Popescu și Eugen Daniel Iancu Cosmeriuc
"Ferma", duminică 14 septembrie, de la ora 9:00, la TVR 2 și online pe TVR+
