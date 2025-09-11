Ferma: “Stejarii cresc peste tot....în Moldova!” | VIDEO

Comuna Miroslava, situată în Podișul Bârladului, pe malul Bahluiului, s-a remarcat recent prin organizarea unui târg dedicat meșteșugurilor tradiționale locale. Urmărim o ediție "Ferma", duminică 14 septembrie, de la ora 9:00, la TVR 2 și online pe TVR+.

Târgul a oferit o platformă generoasă pentru expunerea meșteșugurilor tradiționale locale, incluzând cusături delicate, broderii elaborate, costume populare autentice și o varietate de obiecte de artizanat. Aceste creații, rod al talentului și dedicării localnicilor, au captivat atenția vizitatorilor, oferind o incursiune autentică în tradițiile și valorile comunității.

Pe lângă demonstrațiile de măiestrie artistică, evenimentul a evidențiat și priceperea culinară a femeilor din comunitate. Standurile au abundat în plăcinte, gogoși și prăjituri de tot felul, aromele îmbietoare îmbogățind atmosfera festivă. Vizitatorii au avut, de asemenea, ocazia să se răcorească cu diverse băuturi, completând astfel experiența gustativă oferită de târg.

Acest eveniment important a beneficiat de sprijinul Rețelei Naționale Rurale a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), precum și de implicarea directă a managerului de proiect local, Irina Nenerică, reprezentant al GAL „Stejarii Argintii” Miroslava - Iași.

Prin eforturile conjugate ale acestor actori, târgul de la Miroslava s-a dovedit a fi un succes, contribuind la promovarea patrimoniului cultural local și la consolidarea identității comunitare.

Alte subiecte ale ediției:

De la găini....la îngrăsăminte naturale

Familia Florea a început în 2002 în apropierea municipiului Alba Iulia un proiect ambițios de construire a unui complex avicol specializat în creșterea găinilor ouătoare. Prin accesarea de fonduri europene, au fost achiziționate utilaje performante și echipamente moderne, facilitând producția lunară a aproximativ 7 milioane de ouă.

Un aspect remarcabil al acestui demers este transformarea deșeurilor avicole, respectiv găinatul, într-un îngrășământ organic certificat BIO. Fabrica de procesare utilizează tehnologii de uscare și transformare a găinatului într-un concentrat proteino-vitamino-mineral cu un pH optim de 6,8. Acest compost fertilizant, lipsit de reziduuri de antibiotice și sigur pentru albine și animale, este disponibil în diverse granulații adaptate pentru gazon, legume, viță de vie și pomi fructiferi.

Produsul finit este ambalat în saci de diferite dimensiuni, precum și în Big-Bag-uri pentru exploatațiile agricole de mari dimensiuni. Ec. Ioan Florea, fermier și investitor, alături de ing. Adrian Rusu, specialist în cadrul fabricii de îngrășăminte, reprezintă pilonii acestui proiect inovator.

Legume și lubenițe oltenești

Legumicultura și cultivarea pepenilor reprezintă o activitate economică vitală pentru locuitorii din Rotunda, Romanați. Cooperativa agricolă locală, deși implicată în cultura mare pe suprafețe extinse, acordă o atenție deosebită cultivării în câmp a legumelor și a pepenilor. Această activitate, desfășurată de peste un deceniu, se bazează pe sisteme de irigare prin picurare și pe producerea de răsaduri.

Deși cultura pepenilor presupune costuri semnificative, generate de tratamente, recoltarea manuală și gestionarea foliei, cooperativa cultivă 30 de hectare cu diverse tipuri de hibrizi de pepeni verzi. Un accent deosebit este pus pe calitatea produselor, prin teste de laborator și evitarea pesticidelor. Soiurile utilizate sunt aclimatizate de zeci de ani, iar analizele de apă și sol completează procesul de certificare.

Un pionier al cultivării lubenițelor în Rotunda, Nea Bibi, subliniază calitatea terenului, fertilizat cu gunoi de grajd fermentat, care conferă pepenilor un gust dulce și o textură zemoasă. Cu toate acestea, prețurile actuale din piață nu reflectă pe deplin efortul depus și costurile asociate cu irigațiile, folia și forța de muncă. Specialiști precum inginerul Daniel Voicu și cultivatori experimentați precum Marin Gavrilă (Nea Bibi) contribuie la menținerea tradiției și la dezvoltarea durabilă a cultivării legumelor și a pepenilor în zonă.

Emisiune de: Viorel Alexandru Popescu și Eugen Daniel Iancu Cosmeriuc

"Ferma", duminică 14 septembrie, de la ora 9:00, la TVR 2 și online pe TVR+

