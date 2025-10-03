"Europolis": Tradiții în satele dobrogene Lunca și Vișina | VIDEO

Urmărim o ediție "Europolis" despre comunitatea bulgară din satele Lunca și Vișina, județul Tulcea. Vineri, 10 octombrie, de la ora 15:50, la TVR 1 și online pe TVR+.
Perioada anului 1940 marchează un moment important, acela al schimbului de populație dintre România și Bulgaria. Decizia a avut un impact profund asupra vieților oamenilor, forțând familii să aleagă între a rămâne pe pământul natal sau a se muta într-o țară considerată mai apropiată de identitatea lor etnică.
Povestea bunicii care pleacă plângând în Bulgaria, lăsând în urmă casă și pământ, este o mărturie emoționantă a sacrificiilor și a durerii provocate de aceste schimbări.
Producător dr. Nicoleta Epure
"Europolis", vineri, 10 octombrie, de la ora 15:50, la TVR 1 și online pe TVR+