"Europolis": Tradiții în satele dobrogene Lunca și Vișina | VIDEO

Adrian Ionescu
publicat: Joi, 02 Octombrie 2025

Urmărim o ediție "Europolis" despre comunitatea bulgară din satele Lunca și Vișina, județul Tulcea. Vineri, 10 octombrie, de la ora 15:50, la TVR 1 și online pe TVR+.

 

Perioada anului 1940 marchează un moment important, acela al schimbului de populație dintre România și Bulgaria. Decizia a avut un impact profund asupra vieților oamenilor, forțând familii să aleagă între a rămâne pe pământul natal sau a se muta într-o țară considerată mai apropiată de identitatea lor etnică.
Povestea bunicii care pleacă plângând în Bulgaria, lăsând în urmă casă și pământ, este o mărturie emoționantă a sacrificiilor și a durerii provocate de aceste schimbări.
(w882) europolis Mărturiile orale sunt esențiale pentru a păstra vie memoria acestor oameni și a înțelege mai bine istoria locurilor. Ele ne amintesc de fragilitatea identității și de importanța conservării patrimoniului cultural, chiar și în locurile unde acesta pare să fi dispărut.
(w882) europolisPovestitoarea construiește o mărturie emoționantă și fragmentată despre identitate, familie și migrație.  
(w882) europolisPrin intermediul amintirilor personale, ne oferă o perspectivă asupra complexității relațiilor familiale și a modului în care trecutul continuă să modeleze prezentul. Este o istorie spusă cu emoție și autenticitate, o mărturie a forței legăturilor umane și a importanței păstrării amintirilor.
Producător dr. Nicoleta Epure
"Europolis", vineri, 10 octombrie, de la ora 15:50, la TVR 1 și online pe TVR+

Tag-uri: bulgari, europolis, identitate culturală, minorități, nicoleta epure, tradiții, TVR 1

