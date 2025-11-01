"Darurile lui Dumnezeu" la Muzeul de Mineralogie din Baia Mare

Muzeul de Mineralogie din Baia Mare, un tezaur european, își datorează existența entuziasmului lui Victor Gorduza, fondatorul colecției în 1968. Urmărim o ediție "Bucuria Credinței", duminică, 2 noiembrie, de la ora 8:00, la TVR 1.

Din inițiativa prof. Victor Gorduza, în 1976 s-a creat secția de științe ale naturii cu profil mineralogic, iar în 1989 a luat naștere expoziția de bază a muzeului, desprins în 1992 din Muzeul Județean.

Colecția, impresionantă prin cele 19.000 de eșantioane provenite din Munții Oaș-Gutâi-Țibleș, expune o mie de piese, incluzând petrografie, mineralogie și zăcăminte.

Muzeul găzduiește exponate diverse, de la vestigii de dinozauri din zona Hațeg, până la meteoriți rari. Sala principală oferă o experiență didactică, permițând apropierea de aceste "daruri ale lui Dumnezeu", în timp ce etajul expune flori de mină, eșantioane minerale subterane cu o estetică deosebită, reprezentând concreșteri cristaline remarcabile prin culoare, formă și dimensiune.

Muzeul reprezintă un loc ideal pentru pasionații de geologie, geomorfologie și frumos, păstrând vie tradiția maramureșeană de a prețui florile de mină ca daruri prețioase.

