"Darurile lui Dumnezeu" la Muzeul de Mineralogie din Baia Mare

publicat: Marţi, 28 Octombrie 2025

Muzeul de Mineralogie din Baia Mare, un tezaur european, își datorează existența entuziasmului lui Victor Gorduza, fondatorul colecției în 1968. Urmărim o ediție "Bucuria Credinței", duminică, 2 noiembrie, de la ora 8:00, la TVR 1.

 

Andrei - Victor Dochia
Născut în 12 octombrie 1978, în localitatea prahoveană Câmpina, Andrei - Victor Dochia și-a început activitatea în Televiziunea Română în 2003. A fost reporter al Redacției Religie-Istorie, iar apoi prezentator, moderator, videojurnalist și producător tv. Din 2018 este producător al emisiunii Universul Credinței.

Din inițiativa prof. Victor Gorduza, în 1976 s-a creat secția de științe ale naturii cu profil mineralogic, iar în 1989 a luat naștere expoziția de bază a muzeului, desprins în 1992 din Muzeul Județean.
Colecția, impresionantă prin cele 19.000 de eșantioane provenite din Munții Oaș-Gutâi-Țibleș, expune o mie de piese, incluzând petrografie, mineralogie și zăcăminte.
(w882) bucuria crMuzeul găzduiește exponate diverse, de la vestigii de dinozauri din zona Hațeg, până la meteoriți rari. Sala principală oferă o experiență didactică, permițând apropierea de aceste "daruri ale lui Dumnezeu", în timp ce etajul expune flori de mină, eșantioane minerale subterane cu o estetică deosebită, reprezentând concreșteri cristaline remarcabile prin culoare, formă și dimensiune.
(w882) bucuria crMuzeul reprezintă un loc ideal pentru pasionații de geologie, geomorfologie și frumos, păstrând vie tradiția maramureșeană de a prețui florile de mină ca daruri prețioase.
Prezintă părintele Constantin Necula şi Andrei-Victor Dochia
Producător Andrei-Victor Dochia
Sezon nou
"Bucuria Credinței", duminică, 2 noiembrie, de la ora 8:00, la TVR 1.
