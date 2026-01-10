loader
Un western clasic revine pe micile ecrane: „Întoarcerea celor şapte magnifici”

publicat: Sâmbătă, 10 Ianuarie 2026

Confruntările dramatice, lupta pentru dreptate şi aventurile celor „Șapte magnifici” nu se opresc! Cu Yul Brynner din nou în rolul emblematic al pistolarului solitar, filmul regizat de Burt Kennedy păstrează tensiunea, ritmul alert și atmosfera dură a Vestului Sălbatic. „Întoarcerea celor şapte magnifici” continuă povestea despre solidaritate, curaj și sacrificiu, la Telecinemateca de marţi, 13 ianuarie, ora 21.00, la TVR1.

 

Realizat în 1966, filmul „Întoarcerea celor şapte magnifici” (SUA) continuă povestea celebrului grup de pistolari care au ales, cândva, să apere o comunitate lipsită de apărare. De această dată, acțiunea se mută într-un sat mexican, unde locuitorii sunt supuși unui regim de teroare de către Lorca, un fermier bogat și lipsit de scrupule.

Forțați să muncească din greu pentru a ridica un monument dedicat fiilor lui Lorca, sătenii își pun speranța în Chico, unul dintre supraviețuitorii legendarei echipe a celor „Șapte magnifici”. Hotărât să nu rămână indiferent în fața nedreptății, Chico își cheamă în ajutor doi dintre vechii prieteni și adună alți pistolari gata să riște totul pentru libertate.

„Întoarcerea celor şapte magnifici”, un titlu esențial pentru iubitorii de westernuri autentice, de neratat la Telecinemateca, marţi, 13 ianuarie, ora 21.00, la TVR 1.

„Întoarcerea celor şapte magnifici” (RETURN OF THE SEVEN – SUA, 1966)

Regia: Burt Kennedy

Cu: Yul Brynner, Robert Fuller, Julian Mateos


