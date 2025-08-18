TVR Cultural sărbătorește Ziua lui George Enescu – 19 august

PROMO

Pe 19 august, de ziua de naștere a celui care rămâne cel mai important muzician român și unul dintre marii compozitori ai lumii, TVR Cultural dedică o zi întreagă memoriei și creației lui George Enescu.

Printr-o selecție de programe rare, emoționante și actuale, publicul este invitat să redescopere universul enescian, în toată frumusețea și complexitatea lui – de la partituri clasice și adaptări unice, la reinterpretări jazzistice și experiențe vizuale imersive.

La 144 de ani de la naşterea celui mai mare şi prolific compozitor al României, TVR Cultural, prin intermediul realizatoarei Valentina Băințan, le propune telespectatorilor o serie de programe de arhivă, fillere, materiale rare și documente video de o mare valoare patrimonială, un maraton de emisiuni sub semnul întâlnirii dintre tradiție și inovație, dintre moștenirea arhivei și forța inspirației contemporane.

Programul zilei de 19 august include:

• Videoclipuri muzicale de excepție (de la ora 9:15): pianistul Ștefan Doniga și violonista Diana Jipa interpretează cu rafinament Impromptu Concertant și Balada de Enescu; Teodora Brody, alături de Filarmonica Transilvania din Cluj sub bagheta lui Lee Reynolds, aduce o versiune surprinzătoare a Rapsodiei a II-a, într-o viziune jazz; iar violonistul Alexandru Tomescu împreună cu chitaristul Dragoș Ilie propun o orchestrare inedită pentru vioară și chitară a aceleiași capodopere.

• Bijuterii din Arhiva TVR (de la ora 16:30): Mitul lui Oedip – într-o adaptare pentru televiziune, Vox Maris – conceput ca film-concert, Poema Română – un documentar-alegorie care conturează portretul spiritual al compozitorulu si Afacerea Enescu - documentar realizat de Ruxandra Tuchel, ce surprinde ultimii ani din viața lui George Enescu (de la ora 19:35).

• Transmisiune directă de la Muzeul Imersiv al Noilor Arte (MINA), de la ora 17.30, realizată în parteneriat cu Festivalul Internațional George Enescu, unde va fi prezentat un fragment din proiecția imersivă dedicată Poemei Române. Această transmisiune va fi urmată de difuzarea documentarului-alegorie Poema Română din Arhiva TVR, unind astfel trecutul și prezentul într-un arc simbolic al memoriei culturale.

• Programul dedicat memoriei și creației compozitorului George Enescu continuă, de la ora 19:00, cu filmul - alegorie, „Visul e viaţa mea – Poema Română”.

“Inside Music – Muzica ce ne unește”





În avanpremiera Festivalului Internaţional George Enescu 2025, din 19 august, TVR Cultural, în parteneriat cu George Enescu Festival, lansează campania “Inside Music - Muzica ce ne uneşte”, o serie de testimoniale menite să aducă publicul mai aproape de frumusețea și puterea unificatoare a muzicii.

Pe acoperișul Ateneului Român, Cristian Măcelaru – unul dintre cei mai importanți dirijori ai lumii și director artistic al Festivalului Internațional George Enescu – ne invită să privim muzica clasică dintr-o perspectivă nouă.

Campania “Inside Music – Muzica ce ne unește”, realizată în 12 episoade, propune o călătorie fascinantă în culisele sunetelor, a emoțiilor și a poveștilor care au modelat marile capodopere.

Filmările pe cupola Ateneului nu sunt doar un cadru spectaculos, ci și un simbol: muzica ridicată la cel mai înalt nivel, puntea dintre trecut și prezent, dintre generații. Fiecare episod aduce teme și reflecții care apropie publicul – și mai ales tinerii – de frumusețea și relevanța muzicii clasice în viața de zi cu zi. Prin dialoguri directe, exemple muzicale și povești neașteptate, Cristian Măcelaru transformă experiența muzicii clasice dintr-un univers perceput uneori ca elitist, într-un spațiu cald, prietenos și accesibil. Inside Music nu este doar despre partituri și compozitori, ci despre emoțiile care ne fac să tresărim, să visăm, să ne regăsim unii în alții.

Într-o lume grăbită și fragmentată, Inside Music - Muzica ce ne unește, devine un îndemn: să ascultăm mai profund, să ne deschidem inimile și să redescoperim puterea artei de a crea legături autentice între oameni. Conceptul este realizat de Valentina Băințan, cu sprijinul și în parteneriat cu Festivalul Internațional „George Enescu”.

Prin acest program aniversar, TVR Cultural își reafirmă misiunea de a aduce arta și patrimoniul mai aproape de public, transformând Ziua Enescu într-o sărbătoare națională a muzicii și culturii românești. Este o zi a recunoștinței, dar și a redescoperirii – o ocazie de a privi opera enesciană cu emoție, cu bucurie și cu sentimentul apartenenței la o tradiție universală.

George Enescu rămâne, prin creația și spiritul său, un simbol al unității dintre popor și artă, dintre pământul românesc și orizontul universal. Pe 19 august, la TVR Cultural, muzica sa va răsuna din nou – vie, diversă și profund actuală.