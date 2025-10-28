Infuzie de tinerețe, talent și folclor autentic, la „Drag de România mea!”

PROMO TVR2

Fiecare gală a sezonului 15 al emisiunii “Drag de România mea!” vine cu noutate, diversitate şi unicitate. Sâmbătă, ora 20.00 şi duminică, ora 15.00, Paul Surugiu-Fuego şi echipa vă invită să urmăriţi la TVR2 o emisiune cu şase nume aparte ale folclorului românesc autentic, șase tineri de aur, din două generații diferite.

Unii sunt la început de drum, alții au deja ani buni de carieră și fac parte din colective profesioniste.

Așadar, veți avea parte de o desfășurare a multiculturalității românești, mergând în șase zone etnofolclorice diferite, ascultând melodii mai vechi și mai noi, mai haioase sau mai de suflet, cu tâlc și cu frumusețea celor care le prezintă.

Din Bucovina soseşte Cătălina Rotaru, câștigătoare a celui de-al doilea sezon al concursului TVR, ”Vedeta Populară”.

Din zona pastorală a Novaciului, județul Gorj, vine Alexandra Bleaje, artista care este de mulți​ ani solistă a Ansamblului Profesionist ”Doina Gorjului”.

Alexandru Pop Zărăndean​ reprezintă zona Aradului şi vine de la Sebiş împreună cu Nana Piştoaie, un personaj special, aproape de sufletul său.

Cântecul dobrogean este adus la "Drag de România mea!" de Andreea Feraru, o artistă aparte, cu numeroase premii la festivaluri naţionale şi internaţionale.

Cu un glas de înger, Ioana Măgherușan vine din Bistriţa doamnei Valeria Peter Predescu.

De la Iași, cu atitudine şi veselie, ajunge Andrei Bălan, solistul Ansamblului Profesionist ”Constantin Arvinte”.

Nu lipsește Gabriel Nebunu, cu poantele sale, asa cum nu lipsesc nici cântecele lui Paul Surugiu-Fuego, alături de trupa Supermarket și de baletul condus de Florin Mariş.

Program de difuzare:

TVR2

​​SÂMBĂTĂ, ORA 20:00

​​DUMINICĂ, ORA 15:00

​​TVR INTERNAŢIONAL

​​VINERI, ORA 10:00 (ORA ROMÂNIEI)

​​SÂMBĂTĂ, ORA 21:00; ORA 04:00 (ORA ROMÂNIEI)

​​TVR MOLDOVA

​​SÂMBĂTĂ, ORA 21:00; ORA 04:00

​​DUMINICĂ, ORA 15:00​

​​Echipa:

Jurnaliste:

ANDREEA BACIU

​​ADINA TODERAŞCU

Producător:

CODRUŢA PRUNARIU.